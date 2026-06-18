Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?

·126·Техно
Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?

АҚШ Fedерал савдо комиссияси (ФТК) мобил иловалар бозоридаги энг йирик фирибгарлик тармоқларидан бири бўлган Genesis Теч компаниясига нисбатан суд даъвосини қўзғатди. Мазкур иш замонавий технологиялар оламида обуна хизматлари орқали фойдаланувчиларни алдаш қанчалик мураккаб ва тизимли кўринишга келганини кўрсатиб бермоқда. Компания яширин ширкатлар тармоғи орқали юз миллионлаб доллар маблағни ноқонуний ўзлаштирганликда айбланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ФТК маълумотларига кўра, Genesis Теч ўзининг ҳақиқий қиёфасини яшириш учун Кипрда рўйхатдан ўтган ва Украинада фаолият юритувчи ўнлаб шоъба корхоналардан фойдаланган. Ушбу тармоқ таркибига МадМусклес, Ҳарна ва Унимеал каби фитнес иловалари, ПДФ Гуру ва ПДФ Мастер каби сервислар, шунингдек, Небула мунажжимлар башорати ва Wiseй унумдорлик иловалари кирган. Фақатгина бешта асосий шоъба корхонанинг 2023-йилдан 2025-йил ўрталарига қадар кўрган даромади қарийб 250 миллион долларни ташкил этган.

Мураккаб яшириниш схемаси

Мазкур фирибгарлик тармоғи Apple ва Google каби технологик гигантларнинг назорат тизимларини четлаб ўтиш учун ўта айёрона усуллардан фойдаланган. Genesis Теч доимий равишда янги юридик шахслар ва савдогар ҳисоб рақамларини (мерчант аккоунтс) очиб борган. Шу йўл билан улар фирибгарликка қарши мониторинг дастурларидан йиллар давомида қочиб қутулишга муваффақ бўлишган. Маблағлар эса турли мамлакатлараро ўтказмалар орқали изсиз йўқотилган.

ixbt.com хабар беришича, 2025-йилнинг сентябрь ойигача бўлган 12 ойлик давр ичида компания билан боғлиқ барча PayPal ҳисоб рақамлари орқали ўтган транзакциялар жами 700 миллион долларга етган. Бу рақамлар фирибгарлик кўлами нақадар кенг эканлигини ва оддий фойдаланувчиларнинг ҳамёнига жиддий зарар етказилганини тасдиқлайди.

Обунадан чиқишнинг имконсизлиги

Genesis Теч иловаларининг асосий хавфи уларнинг "тузоқ" услубида ишлашида эди. Фойдаланувчиларга хизматлар бепул ёки жуда арзон нархда таклиф қилинган, бироқ рўйхатдан ўтиш биланоқ автоматик тарзда қимматли обуналар фаоллаштирилган. Энг ёмони, иловалар ва веб-сайтларда обунани бекор қилиш тугмаси атайлаб олиб ташланган ёки яшириб қўйилган. Кўп ҳолларда мижозлардан уларнинг рухсатисиз қўшимча хизматлар учун пул ечилган ёки бир марта сотиб олинган маҳсулот учун икки марта ҳақ олинган.

Ушбу ҳолат Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам муҳим огоҳлантиришдир. App Store ва Google Play дўконларида бундай "ақлли" фирибгарлик схемалари кўпайиб бормоқда. Мутахассислар ҳар қандай иловани юклаб олишдан аввал унинг ишлаб чиқарувчисини текширишни ва шубҳали обуналарга банк карталарини боғламасликни тавсия этади. Ҳозирда мазкур иш Калифорния шимолий округи судида кўрилмоқда ва у ерда бир гуруҳ шахслар, жумладан Стаматис Скианис ва Оксана Кучер каби раҳбарлар жавобгарликка тортилиши кутилмоқда.

ТехнологияФирибгарликИловаларAppleGoogle
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиРоссия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиБугун, 20:27Сунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиСунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиБугун, 20:22Снап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиСнап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиБугун, 20:22Xiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиXiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиБугун, 19:54Шарге компанияси автомобил аккумуляторлари асосида янги ташқи қувватлантиргич чиқардиШарге компанияси автомобил аккумуляторлари асосида янги ташқи қувватлантиргич чиқардиБугун, 19:51iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиiPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди