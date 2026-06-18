Ўзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишди

·23·Спорт
Ўзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишди

Бокс оламида навбатдаги йирик ва нуфузли мусобақа — Жаҳон кубоги баҳслари қизғин палласига кирди. Дунёнинг энг кучли чарм қўлқоп усталари жам бўлган ушбу нуфузли турнирда Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакиллари ҳам ўзларининг илк жангларини ўтказишди. Рингда кечган шиддатли ва муросасиз тўқнашувлар маҳаллий бокс ишқибозларига бир олам ҳаяжон ва қувонч бағишлади.

Ўзбекистон бокс федерацияси ахборот хизмати хабар беришича, бугунги кун дастуридан ўрин олган баҳсларда вакилларимиз аксарият ҳолларда мазмунли ғалабаларни қўлга киритиб, кейинги босқич масаласини ижобий ҳал этишди.

Ситора Турдибекова ва Абдумалик Ҳалоковдан ишончли старт

Мусобақанинг бугунги кун кундалик беллашувларини аёллар ўртасидаги баҳсларда -60 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган маҳоратли вакиламиз Ситора Турдибекова очиб берди. Япониялик кучли рақиб Аяка Тагучига қарши рингга кўтарилган ҳамюртимиз учрашувни юқори нотада бошлади. Ҳар икки спортчининг бор кучини ишга солиб ҳаракат қилгани боис жуда қизиқарли ва шиддатли кечган тўқнашув якунида Турдибекова ҳакамларнинг 3:2 ҳисобидаги қарори билан зафар қучди ва кейинги раундга йўл олди.

Эркаклар ўртасидаги баҳсларда эса -60 кг вазнда юртимизнинг асосий умидларидан бири, тажрибали Абдумалик Ҳалоков дастлабки довондан осонлик билан ўтди. Рингда Венесуэла вакили Вилсон Солорзанога қарши рўбарў келган Ҳалоков кутилганидек, биринчи сониялардан рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади. Уч бўлим давомида яққол устунлик қилган Абдумалик ҳақли равишда 5:0 ҳисобидаги мутлақ ғалабани расмийлаштирди.

Қуйидаги махсус спорт таҳлили жадвали орқали Жаҳон кубогининг бугунги кун дастурида иштирок этган ўзбек боксчиларининг қайд этган натижалари ва рақиблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Вакилимиз ва вазн тоифаси

Рақиб спортчи ва мамлакат

Жанг якунидаги ҳисоб

Навбатдаги босқич мақоми

Ситора Турдибекова (-60 кг)

• Аяка Тагучи (Япония )

3 : 2 (Ғалаба)

• Муваффақиятли ўтди / Плей-офф

Абдумалик Ҳалоков (-60 кг)

• Вилсон Солорзано (Венесуэла )

5 : 0 (Яққол ғалаба)

• Муваффақиятли ўтди / Плей-офф

Шавкатжон Болтаев (-70 кг)

• Жоонсу Ким (Жанубий Корея )

3 : 2 (Ғалаба)

• Муваффақиятли ўтди / Плей-офф

Жавоҳир Умматалиев (-80 кг)

• Сабиржан Аккаликов (Қозоғистон )

3 : 2 (Қийин ғалаба)

• Муваффақиятли ўтди / Плей-офф

Самандар Олимов (-55 кг)

• Амин Маммадзада (Озарбайжон )

1 : 4 (Мағлубият)

• Мусобақани тарк этди

Принципиал дербидаги ғалаба ва кутилмаган мағлубият

Бугунги куннинг энг ҳаяжонли ва марказий жангларидан бири -80 кг вазн тоифасида кузатилди. Қуръа тасодифига кўра, ҳамюртимиз Жавоҳир Умматалиев илк босқичдаёқ мусобақанинг фаворитларидан бири, қозоғистонлик номдор боксчи Сабиржан Аккаликовга қарши рингга чиқди. Икки қўшни давлат вакиллари ўртасидаги баҳс ҳақиқий жанг майдонига айланди. Ирода ва матонат намойиш этган Жавоҳир жуда шиддатли кечган қарама-қаршиликда рақибини 3:2 ҳисобида таслим этиб, турнирнинг бош сенсацияларидан бирини қайд этди.

Шунингдек, -70 кг вазнда Жаҳон кубогидаги дебют жангини ўтказган Шавкатжон Болтаев ҳам кореялик Жоонсу Ким билан кечган кескин курашда ҳакамларнинг 3:2 ҳисобидаги қарори билан муҳим ғалабани нақд қилди.

Афсуски, бугунги кун терма жамоамиз учун буткул йўқотишларсиз ўтмади. -55 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган ёш ва умидли боксчимиз Самандар Олимов озарбайжонлик тажрибали Амин Маммадзадага қарши баҳсда ўз имкониятларини тўлиқ намойиш эта олмади ва 1:4 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақадаги иштирокини эрта якунлашга мажбур бўлди.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:

Илк кунги баҳслар ўзбек бокс мактабининг дунёда ҳамон етакчи эканлигини яна бир бор исботлади. Айниқса, Умматалиевнинг Қозоғистон вакили устидан қозонган зафари ва Ҳалоковнинг чиройли ғалабаси қолган спортчиларимизга катта мотивация бағишлайди. Вакилларимизга навбатдаги босқичларда ҳам фақат ва фақат олтин медаллар сари юришни давом эттиришларини тилаб қоламиз!

Жаҳон кубогининг энг қайноқ натижалари, ўзбек боксчиларининг рингдаги ҳар бир чиқиши ва эксклюзив таҳлилларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

ЎзбекистонСитора ТурдибековаАбдумалик ХалоковЯпонияВенесуэла
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиАҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиБугун, 19:33Жаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнадиЖаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнадиБугун, 19:14Жаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиЖаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиБугун, 19:03Юрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилдиЮрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилдиКеча, 18:56Уч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилдиУч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилдиКеча, 18:50Дани Себаллос Реал Мадрид билан шартномани бекор қилди: Ярим ҳимоячи ватанига қайтмоқдаДани Себаллос Реал Мадрид билан шартномани бекор қилди: Ярим ҳимоячи ватанига қайтмоқдаКеча, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди