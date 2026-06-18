Ўзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишди
Бокс оламида навбатдаги йирик ва нуфузли мусобақа — Жаҳон кубоги баҳслари қизғин палласига кирди. Дунёнинг энг кучли чарм қўлқоп усталари жам бўлган ушбу нуфузли турнирда Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакиллари ҳам ўзларининг илк жангларини ўтказишди. Рингда кечган шиддатли ва муросасиз тўқнашувлар маҳаллий бокс ишқибозларига бир олам ҳаяжон ва қувонч бағишлади.
Ўзбекистон бокс федерацияси ахборот хизмати хабар беришича, бугунги кун дастуридан ўрин олган баҳсларда вакилларимиз аксарият ҳолларда мазмунли ғалабаларни қўлга киритиб, кейинги босқич масаласини ижобий ҳал этишди.
Ситора Турдибекова ва Абдумалик Ҳалоковдан ишончли старт
Мусобақанинг бугунги кун кундалик беллашувларини аёллар ўртасидаги баҳсларда -60 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган маҳоратли вакиламиз Ситора Турдибекова очиб берди. Япониялик кучли рақиб Аяка Тагучига қарши рингга кўтарилган ҳамюртимиз учрашувни юқори нотада бошлади. Ҳар икки спортчининг бор кучини ишга солиб ҳаракат қилгани боис жуда қизиқарли ва шиддатли кечган тўқнашув якунида Турдибекова ҳакамларнинг 3:2 ҳисобидаги қарори билан зафар қучди ва кейинги раундга йўл олди.
Эркаклар ўртасидаги баҳсларда эса -60 кг вазнда юртимизнинг асосий умидларидан бири, тажрибали Абдумалик Ҳалоков дастлабки довондан осонлик билан ўтди. Рингда Венесуэла вакили Вилсон Солорзанога қарши рўбарў келган Ҳалоков кутилганидек, биринчи сониялардан рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади. Уч бўлим давомида яққол устунлик қилган Абдумалик ҳақли равишда 5:0 ҳисобидаги мутлақ ғалабани расмийлаштирди.
Қуйидаги махсус спорт таҳлили жадвали орқали Жаҳон кубогининг бугунги кун дастурида иштирок этган ўзбек боксчиларининг қайд этган натижалари ва рақиблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Вакилимиз ва вазн тоифаси
Рақиб спортчи ва мамлакат
Жанг якунидаги ҳисоб
Навбатдаги босқич мақоми
• Ситора Турдибекова (-60 кг)
• Аяка Тагучи (Япония )
• 3 : 2 (Ғалаба)
• Муваффақиятли ўтди / Плей-офф
• Абдумалик Ҳалоков (-60 кг)
• Вилсон Солорзано (Венесуэла )
• 5 : 0 (Яққол ғалаба)
• Муваффақиятли ўтди / Плей-офф
• Шавкатжон Болтаев (-70 кг)
• Жоонсу Ким (Жанубий Корея )
• 3 : 2 (Ғалаба)
• Муваффақиятли ўтди / Плей-офф
• Жавоҳир Умматалиев (-80 кг)
• Сабиржан Аккаликов (Қозоғистон )
• 3 : 2 (Қийин ғалаба)
• Муваффақиятли ўтди / Плей-офф
• Самандар Олимов (-55 кг)
• Амин Маммадзада (Озарбайжон )
• 1 : 4 (Мағлубият)
• Мусобақани тарк этди
Принципиал дербидаги ғалаба ва кутилмаган мағлубият
Бугунги куннинг энг ҳаяжонли ва марказий жангларидан бири -80 кг вазн тоифасида кузатилди. Қуръа тасодифига кўра, ҳамюртимиз Жавоҳир Умматалиев илк босқичдаёқ мусобақанинг фаворитларидан бири, қозоғистонлик номдор боксчи Сабиржан Аккаликовга қарши рингга чиқди. Икки қўшни давлат вакиллари ўртасидаги баҳс ҳақиқий жанг майдонига айланди. Ирода ва матонат намойиш этган Жавоҳир жуда шиддатли кечган қарама-қаршиликда рақибини 3:2 ҳисобида таслим этиб, турнирнинг бош сенсацияларидан бирини қайд этди.
Шунингдек, -70 кг вазнда Жаҳон кубогидаги дебют жангини ўтказган Шавкатжон Болтаев ҳам кореялик Жоонсу Ким билан кечган кескин курашда ҳакамларнинг 3:2 ҳисобидаги қарори билан муҳим ғалабани нақд қилди.
Афсуски, бугунги кун терма жамоамиз учун буткул йўқотишларсиз ўтмади. -55 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган ёш ва умидли боксчимиз Самандар Олимов озарбайжонлик тажрибали Амин Маммадзадага қарши баҳсда ўз имкониятларини тўлиқ намойиш эта олмади ва 1:4 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақадаги иштирокини эрта якунлашга мажбур бўлди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:
Илк кунги баҳслар ўзбек бокс мактабининг дунёда ҳамон етакчи эканлигини яна бир бор исботлади. Айниқса, Умматалиевнинг Қозоғистон вакили устидан қозонган зафари ва Ҳалоковнинг чиройли ғалабаси қолган спортчиларимизга катта мотивация бағишлайди. Вакилларимизга навбатдаги босқичларда ҳам фақат ва фақат олтин медаллар сари юришни давом эттиришларини тилаб қоламиз!
Жаҳон кубогининг энг қайноқ натижалари, ўзбек боксчиларининг рингдаги ҳар бир чиқиши ва эксклюзив таҳлилларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…