Томас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остида
Арсенал жамоасининг собиқ таянч ярим ҳимоячиси Томас Парти жорий ёзда эркин агентга айланади. Испаниянинг Villarreal клуби футболчи билан амалдаги шартномани яна бир йилга узайтириш ҳуқуқидан фойдаланмасликка қарор қилди. Бу қарор ганалик футболчининг нафақат клубдаги фаолиятига, балки унинг профессионал даражадаги келажагига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic ва Sport нашрлари хабарига кўра, Villarreal раҳбарияти 2025-йилнинг ёзида Арсенал билан хайрлашган Партига имконият берган эди. Ўшанда томонлар бир йиллик келашув имзолаган бўлиб, унда ҳамкорликни яна 12 ойга узайтириш банди мавжуд эди. Бироқ Испания клуби ушбу бандни фаоллаштирмасликни маъқул кўрди ва июн ойи охирида ярим ҳимоячи расман ишсиз қолади.
Майдондаги натижалар ва кийиниш хонасидаги муҳитЎтган мавсум давомида Томас Парти Villarreal таркибида барча мусобақаларда 32 та учрашувда майдонга тушди ва жамоасининг Ла Лигада кучли учликдан жой олишига ўз ҳиссасини қўшди. Шунга қарамай, клуб ичидаги вазият унчалик силлиқ кечмаган. Маълумотларга кўра, жамоанинг айрим аъзолари футболчининг шахсий ҳаёти ва атрофидаги можаролар сабаб у билан бир сафда тўп суришга нисбатан эътирозларини билдиришган.
Villarreal президенти Фернандо Роиг дастлаб футболчини ҳимоя қилиб чиққан ва айбсизлик презумпцияси клуб учун муҳим қадрият эканини таъкидлаган эди. Аммо ҳуқуқий муаммолар ва жамоавий муҳитдаги босим клубнинг якуний қарорига таъсир кўрсатган кўринади. Эндиликда клуб раҳбарияти Партисиз янги лойиҳани шакллантиришга тайёргарлик кўрмоқда.
Ҳуқуқий муаммолар ва халқаро майдондаги тўсиқларGoal.com нашри ёзишича, Томас Парти ҳозирда Буюк Британияда ўта жиддий айбловлар билан суд жараёнини кутмоқда. Унга нисбатан зўравонлик билан боғлиқ бир нечта ҳолатлар бўйича жиноий иш очилган. Футболчи барча айбларни рад этиб, ўзининг айбсиз эканини таъкидлаётган бўлса-да, асосий суд мажлислари 2027-йилнинг июнига белгиланган. Бу эса кўплаб Европа клубларини у билан шартнома имзолашдан тийилишга мажбур қилмоқда.
Ушбу вазият футболчининг Гана терма жамоасидаги иштирокига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда. Жамоа вице-капитани бўлишига қарамай, у 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичидаги муҳим ўйинларни ўтказиб юбормоқда. Хусусан, Канадага кириш визаси рад этилгани сабабли, у Панама билан бўладиган учрашувда жамоадошларига ёрдам бера олмайдиган бўлди.
Ҳозирги шароитда 31 ёшли Томас Парти учун янги жамоа топиш осон кечмайди. Топ-клублар унинг спорт формасидан кўра, суд жараёнлари билан боғлиқ обрў-эътибор хавфидан кўпроқ хавотирда. Келгуси ойлар ганалик футболчи учун нафақат спорт, балки унинг шахсий ҳаёти ва эркинлиги учун ҳам ҳал қилувчи давр бўлиши кутилмоқда.
…