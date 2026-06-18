Томас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остида

·21·Спорт
Томас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остида

Арсенал жамоасининг собиқ таянч ярим ҳимоячиси Томас Парти жорий ёзда эркин агентга айланади. Испаниянинг Villarreal клуби футболчи билан амалдаги шартномани яна бир йилга узайтириш ҳуқуқидан фойдаланмасликка қарор қилди. Бу қарор ганалик футболчининг нафақат клубдаги фаолиятига, балки унинг профессионал даражадаги келажагига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic ва Sport нашрлари хабарига кўра, Villarreal раҳбарияти 2025-йилнинг ёзида Арсенал билан хайрлашган Партига имконият берган эди. Ўшанда томонлар бир йиллик келашув имзолаган бўлиб, унда ҳамкорликни яна 12 ойга узайтириш банди мавжуд эди. Бироқ Испания клуби ушбу бандни фаоллаштирмасликни маъқул кўрди ва июн ойи охирида ярим ҳимоячи расман ишсиз қолади.

Майдондаги натижалар ва кийиниш хонасидаги муҳит

Ўтган мавсум давомида Томас Парти Villarreal таркибида барча мусобақаларда 32 та учрашувда майдонга тушди ва жамоасининг Ла Лигада кучли учликдан жой олишига ўз ҳиссасини қўшди. Шунга қарамай, клуб ичидаги вазият унчалик силлиқ кечмаган. Маълумотларга кўра, жамоанинг айрим аъзолари футболчининг шахсий ҳаёти ва атрофидаги можаролар сабаб у билан бир сафда тўп суришга нисбатан эътирозларини билдиришган.

Villarreal президенти Фернандо Роиг дастлаб футболчини ҳимоя қилиб чиққан ва айбсизлик презумпцияси клуб учун муҳим қадрият эканини таъкидлаган эди. Аммо ҳуқуқий муаммолар ва жамоавий муҳитдаги босим клубнинг якуний қарорига таъсир кўрсатган кўринади. Эндиликда клуб раҳбарияти Партисиз янги лойиҳани шакллантиришга тайёргарлик кўрмоқда.

Ҳуқуқий муаммолар ва халқаро майдондаги тўсиқлар

Goal.com нашри ёзишича, Томас Парти ҳозирда Буюк Британияда ўта жиддий айбловлар билан суд жараёнини кутмоқда. Унга нисбатан зўравонлик билан боғлиқ бир нечта ҳолатлар бўйича жиноий иш очилган. Футболчи барча айбларни рад этиб, ўзининг айбсиз эканини таъкидлаётган бўлса-да, асосий суд мажлислари 2027-йилнинг июнига белгиланган. Бу эса кўплаб Европа клубларини у билан шартнома имзолашдан тийилишга мажбур қилмоқда.

Ушбу вазият футболчининг Гана терма жамоасидаги иштирокига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда. Жамоа вице-капитани бўлишига қарамай, у 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичидаги муҳим ўйинларни ўтказиб юбормоқда. Хусусан, Канадага кириш визаси рад этилгани сабабли, у Панама билан бўладиган учрашувда жамоадошларига ёрдам бера олмайдиган бўлди.

Ҳозирги шароитда 31 ёшли Томас Парти учун янги жамоа топиш осон кечмайди. Топ-клублар унинг спорт формасидан кўра, суд жараёнлари билан боғлиқ обрў-эътибор хавфидан кўпроқ хавотирда. Келгуси ойлар ганалик футболчи учун нафақат спорт, балки унинг шахсий ҳаёти ва эркинлиги учун ҳам ҳал қилувчи давр бўлиши кутилмоқда.

Томас ПартиVillarrealАрсеналЛа ЛигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Бугун, 20:25Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошландиМанчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошландиБугун, 20:20АҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиАҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиБугун, 19:33Ўзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиЎзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиБугун, 19:16Жаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнадиЖаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнадиБугун, 19:14Жаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиЖаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиБугун, 19:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди