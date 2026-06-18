Шарге компанияси автомобил аккумуляторлари асосида янги ташқи қувватлантиргич чиқарди

·21·Техно
Шарге компанияси автомобил аккумуляторлари асосида янги ташқи қувватлантиргич чиқарди

Замонавий гаджетлар бозорида ўзининг ностандарт дизайни ва юқори технологик ечимлари билан танилган Шарге компанияси янги турдаги ташқи аккумуляторни (повер банк) тақдим этди. Ушбу қурилма нафақат ихчамлиги, балки электромобилларда қўлланиладиган аккумулятор элементлари билан жиҳозлангани билан ҳам технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг ичига ўрнатилган 21700 туридаги батарея элементларидир. Таъкидлаш жоизки, айнан шу турдаги қувват манбалари замонавий электромобиллар, жумладан Tesla машиналари ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади. Бу эса қурилманинг узоқ муддат хизмат қилиши ва энергия зичлиги юқори эканлигидан далолат беради.

Қурилманинг сиғими 10 000 мА/соатни ташкил этади ва у 45 В қувват билан тезкор зарядлаш функциясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, у ПД 3.0 ва СКП протоколлари билан мос келади, бу эса нафақат смартфонларни, балки планшет ва айрим ноутбукларни ҳам самарали қувватлантириш имконини беради. Аккумуляторнинг ўзини қувватлантириш эса 30 В қувватда амалга оширилади.

Инновацион конструкция ва чидамлилик

Шарге муҳандислари фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида қурилмага 60 сантиметрли Тйпе-К кабелини интеграция қилишган. Ушбу кабел махсус механизм ёрдамида корпус ичидан чиқади ва фойдаланиб бўлингач, яна жойига қайтади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу механизм 30 000 марта чўзилишга бардош бера олади, бу эса қурилманинг кундалик фаол фойдаланишда ўта чидамлилигини англатади.

Бундан ташқари, қурилма 1,14 дюймли рангли ЛКД-экран билан жиҳозланган. 240 х 135 пикселли ушбу дисплей реал вақт режимида заряд даражаси, ток кучи, кучланиш ва қувватланиш учун қолган вақт каби муҳим маълумотларни кўрсатиб туради. Бундай функционаллик фойдаланувчига жараённи тўлиқ назорат қилиш имконини беради.

Қурилманинг оғирлиги бор-йўғи 235 граммни ташкил этади, бу эса уни саёҳатлар ва кундалик юришлар учун қулай ҳамроҳга айлантиради. Корпусда ўрнатилган кабелдан ташқари, қўшимча USB-А ва USB-C портлари ҳам мавжуд бўлиб, улар орқали бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетларни зарядлаш мумкин.

Ўзбекистон бозорида ҳам Шарге бренди маҳсулотлари ўзининг шаффоф дизайни ва сифати билан оммалашиб бормоқда. Янги моделнинг автомобил саноати стандартларига жавоб берувчи элементлар билан жиҳозлангани унинг бозордаги рақобатбардошлигини янада ошириши кутилмоқда.

ШаргеПовер БанкТехнологияГаджетАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиРоссия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиБугун, 20:27Сунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиСунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиБугун, 20:22Снап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиСнап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиБугун, 20:22Xiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиXiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиБугун, 19:54Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?Бугун, 19:52iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиiPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди