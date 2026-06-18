Шарге компанияси автомобил аккумуляторлари асосида янги ташқи қувватлантиргич чиқарди
Замонавий гаджетлар бозорида ўзининг ностандарт дизайни ва юқори технологик ечимлари билан танилган Шарге компанияси янги турдаги ташқи аккумуляторни (повер банк) тақдим этди. Ушбу қурилма нафақат ихчамлиги, балки электромобилларда қўлланиладиган аккумулятор элементлари билан жиҳозлангани билан ҳам технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг ичига ўрнатилган 21700 туридаги батарея элементларидир. Таъкидлаш жоизки, айнан шу турдаги қувват манбалари замонавий электромобиллар, жумладан Tesla машиналари ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади. Бу эса қурилманинг узоқ муддат хизмат қилиши ва энергия зичлиги юқори эканлигидан далолат беради.
Қурилманинг сиғими 10 000 мА/соатни ташкил этади ва у 45 В қувват билан тезкор зарядлаш функциясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, у ПД 3.0 ва СКП протоколлари билан мос келади, бу эса нафақат смартфонларни, балки планшет ва айрим ноутбукларни ҳам самарали қувватлантириш имконини беради. Аккумуляторнинг ўзини қувватлантириш эса 30 В қувватда амалга оширилади.
Инновацион конструкция ва чидамлиликШарге муҳандислари фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида қурилмага 60 сантиметрли Тйпе-К кабелини интеграция қилишган. Ушбу кабел махсус механизм ёрдамида корпус ичидан чиқади ва фойдаланиб бўлингач, яна жойига қайтади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу механизм 30 000 марта чўзилишга бардош бера олади, бу эса қурилманинг кундалик фаол фойдаланишда ўта чидамлилигини англатади.
Бундан ташқари, қурилма 1,14 дюймли рангли ЛКД-экран билан жиҳозланган. 240 х 135 пикселли ушбу дисплей реал вақт режимида заряд даражаси, ток кучи, кучланиш ва қувватланиш учун қолган вақт каби муҳим маълумотларни кўрсатиб туради. Бундай функционаллик фойдаланувчига жараённи тўлиқ назорат қилиш имконини беради.
Қурилманинг оғирлиги бор-йўғи 235 граммни ташкил этади, бу эса уни саёҳатлар ва кундалик юришлар учун қулай ҳамроҳга айлантиради. Корпусда ўрнатилган кабелдан ташқари, қўшимча USB-А ва USB-C портлари ҳам мавжуд бўлиб, улар орқали бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетларни зарядлаш мумкин.
Ўзбекистон бозорида ҳам Шарге бренди маҳсулотлари ўзининг шаффоф дизайни ва сифати билан оммалашиб бормоқда. Янги моделнинг автомобил саноати стандартларига жавоб берувчи элементлар билан жиҳозлангани унинг бозордаги рақобатбардошлигини янада ошириши кутилмоқда.
…