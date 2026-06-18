Снап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушиши
Снап компанияси ўзининг узоқ кутилган ва ўн йилдан ортиқ вақт давомида ишлаб чиқилган янги авлод АР (тўлдирилган борлиқ) кўзойнакларини — Спектаклес моделини расман намойиш этди. Бироқ, ушбу технологик янгилик инвесторлар томонидан кутилганидек илиқ кутиб олинмади. Тақдимот ортидан компания акциялари қиймати сезиларли даражада пасайиб кетди, бу эса бозорнинг янги маҳсулот тижорий муваффақиятига шубҳа билан қараётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотларига кўра, янги қурилма намойиш этилганидан сўнг Снап акциялари 5 фоиздан кўпроққа арзонлашган. Сешанба куни бир дона акция нархи 5,86 долларни ташкил этган бўлса, чоршанба тонгига келиб бу кўрсаткич 4,83 долларгача тушиб кетди. Таъкидлаш жоизки, компаниянинг бир йиллик умумий молиявий ҳолати ҳам барқарор эмас — сўнгги 12 ой ичида акциялар қиймати жами 30 фоизга йўқотилган.
Нарх масаласи ва мақсадли аудиторияЭкспертлар ва инвесторларнинг асосий хавотири Спектаклес кўзойнакларининг ҳаддан ташқари қимматлигидир. Компания ушбу гаджетни қарийб 2200 доллар этиб белгилаган. Бу нарх Снап платформасининг асосий фойдаланувчилари бўлган ўсмирлар ва ёшлар учун жуда юқорилик қилади. Кузатувчиларнинг фикрича, бундай юқори нарх стратегияси маҳсулотнинг кенг оммалашишига ва компания даромадининг ошишига тўсқинлик қилиши мумкин.
Снап бош директори Эван Спиегель КНБК телеканалига берган интервюсида маҳсулот нархини ҳимоя қилиб чиқди. Унинг сўзларига кўра, Спектаклес шунчаки кўзойнак эмас, балки тўлақонли компьютердир. "Ушбу қурилмага компьютер сифатида қараш керак, шунинг учун унинг нархи юқори даражадаги ноутбуклар ёки компьютерлар нархи билан бир хил даражада белгиланган", — дея тушунтирди Спиегель.
Бозордаги рақобат ва жойлашувЭван Спиегель ўз маҳсулотини бозордаги бошқа қурилмалар билан солиштирар экан, Спектаклес ўзига хос ўринни эгаллашини таъкидлади. Унинг фикрича, янги кўзойнаклар Meta компаниясининг Рай-Бан ақлли кўзойнакларидан кучлироқ, лекин Apple Vision Pro гарнитурасидан кўра ихчамроқ ва қулайроқдир. Meta қурилмаси арзон бўлса-да, ҳисоблаш қуввати паст, Apple маҳсулоти эса жуда кучли, аммо оғир ва қиммат.
Снап раҳбари янги Спектаклес моделини ҳам тақиб юришга қулай, ҳам иммерсив ҳисоблаш технологиялари учун етарли даражада қувватли эканини урғулади. Шунга қарамай, бозор таҳлилчилари 2200 долларлик гаджетнинг оммавий истеъмол бозорида ўз ўрнини топиши қийин кечишини башорат қилмоқдалар. Ҳозирча инвесторлар Снапнинг ушбу инновацион қадами молиявий натижаларга қандай таъсир қилишини кутишмоқда.
…