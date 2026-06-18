Honor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экран
Honor компанияси халқаро бозор учун ўзининг янги авлод ақлли соатлари — Honor Watch 6 моделини расман намойиш этди. Аввалги авлод вакили бўлган Ватч 5 ўрнини эгаллаган ушбу қурилма нафақат дизайн, балки техник имкониятлар борасида ҳам сезиларли ўсишга эришган. Гаджет кундалик фойдаланиш ва профессионал фитнес машғулотлари учун мўлжалланган универсал ёрдамчи сифатида талқин қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг энг асосий устунлиги унинг аккумулятор сиғимидир. Honor Watch 6 қурилмасига 980 мА·ш ҳажмли батарея ўрнатилган бўлиб, у ўз тоифасидаги энг юқори кўрсаткичлардан бирини қайд этмоқда. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, стандарт фойдаланиш режимида соат бир марта қувватлангач, 35 кунгача хизмат қилиши мумкин. Бу эса фойдаланувчини тез-тез қувватлаш муаммосидан халос этади.
Экран ва навигация имкониятлариҚурилма 1,46 дюймли АМОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг рухсати 464 х 464 пикселни ташкил этади. Экраннинг янгиланиш частотаси 60 Hz бўлса, энг юқори ёрқинлик даражаси 3000 нитга етади. Бундай ёрқинлик ҳатто тик қуёш нури остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Ixbt.com маълумотларига кўра, соат корпуси алюминий қотишмасидан ишланган ва ташқи кўринишидан титанни эслатувчи текстурага эга.
Геолокация масаласида Honor Watch 6 анча илғор технологияларни ўзида жамлаган. Ундаги АккуТракк тизими икки диапазонли ГПС билан ишлайди ва барча асосий глобал навигация тизимларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса очиқ ҳавода ҳаракатланиш вақтида маршрутни максимал аниқликда чизишга ёрдам беради.
Соғлиқни назорат қилиш ва спорт режимлариSport ихлосмандлари учун соатда 120 дан ортиқ машғулот режимлари мавжуд. Қурилма нафақат оддий қадамларни ҳисоблайди, балки профессионал спорт турлари учун махсус метрикаларни ҳам тақдим этади. Масалан, футбол ёки бадминтон ўйинлари вақтида зарба тезлиги, ўйин динамикаси таҳлил қилинади ва майдондаги ҳаракатлар асосида "иссиқлик харитаси" тузилади. Тоғли ҳудудларда югуришда эса кўтарилиш баландлиги ва маршрутдан оғиш кўрсаткичлари қайд этиб борилади.
Соғлиқни кузатиш тизими IntelлиСенсе технологиясига асосланган бўлиб, у қуйидаги муҳим жиҳатларни туну кун назорат қилади:
- Юрак уриш тезлигини (пульс) доимий мониторинг қилиш;
- Қондаги кислород миқдорини (СпО2) ўлчаш;
- Уйқу сифати ва босқичларини таҳлил қилиш;
- Стресс даражасини аниқлаш ва эрталабки саломатлик ҳисоботларини тайёрлаш.
Қурилманинг оғирлиги 41 грамм, қалинлиги эса 10,8 мм ни ташкил этади. Шунингдек, соат NFC модули ва IP69 даражасидаги сув ҳамда чангдан ҳимоя тизими билан таъминланган. Ҳозирда Honor Watch 6 Европа бозорларида сотила бошлади. Қурилманинг расмий нархи 250 евро этиб белгиланган, бироқ биринчи ой давомида харидорлар уни 170 евродан бошланадиган махсус нархда харид қилишлари мумкин.
…