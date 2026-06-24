Ҳиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичда
Ҳиндистоннинг электрон тижорат бозорида "тезкор тижорат" (қуикк-коммерсе) йўналиши янги ва шиддатли кураш майдонига айланди. Walmart компаниясига тегишли бўлган Флипкарт ўзининг Минутес хизмати доирасида 1000 та микро-логистика марказларидан иборат тармоқни шакллантирганини эълон қилди. Ушбу стратегик омборлар буюртмаларни бир неча дақиқа ичида мижозга етказиш имконини беради ва компания бу кўрсаткич бўйича Amazon каби глобал гигантлар билан рақобатлашмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Флипкарт вакилларининг маълум қилишича, 2026-йил якунига қадар бундай микро-марказлар сонини 1500 тага етказиш режалаштирилган. Жеффериес таҳлилий маълумотларига кўра, ҳозирда Флипкарт ушбу кўрсаткич бўйича Ҳиндистонда Блинкит компаниясидан кейин иккинчи ўринга чиқиб олиши кутилмоқда. Блинкит айни пайтда 2243 та марказ билан бозорда етакчилик қилмоқда. Шунингдек, Зепто ва Свиггй Инстамарт каби маҳаллий стартаплар ҳам ўз инфратузилмасини жадал кенгайтирмоқда.
Электроника ва гўзаллик воситаларига талаб ортмоқдаДастлаб фақат озиқ-овқат маҳсулотларини тезкор етказиб бериш билан бошланган ушбу хизмат тури эндиликда кенгайиб бормоқда. Флипкарт Минутес раҳбари Кунал Гупта TechCrunch нашрига берган интервюсида таъкидлашича, мижозлар энди нафақат сут ёки нон, балки электроника, косметика ва шахсий гигиена воситаларини ҳам бир неча дақиқада қабул қилиб олишни афзал кўришмоқда. Платформадаги буюртмалар ҳажми ўтган йилга нисбатан 400 фоизга ўсган.
Amazon ҳам бу пойгада ортда қолмоқчи эмас. Компания ўзининг Amazon Нов хизматини 100 та шаҳарга ёйишни ва микро-марказлар сонини 1000 тадан оширишни мақсад қилган. Amazon маълумотларига кўра, янги Приме аъзоларининг 70 фоизи айнан кичик ва ўрта шаҳарлардан келмоқда. Бу эса тезкор етказиб бериш хизмати фақат йирик мегаполислар учун эмас, балки бутун мамлакат учун одатий ҳолга айланаётганидан далолат беради.
Флипкарт ҳозирда 130 дан ортиқ шаҳар ва 8000 дан ортиқ почта индексларини қамраб олган. Қизиғи шундаки, энг юқори ўсиш суръатлари (4000 фоиздан юқори) айнан чекка ҳудудларда кузатилмоқда. Патна, Гуваҳати ва Силигури каби шаҳарларда янги очилган марказлар кутилганидан анча тезроқ ўз қувватига чиқмоқда. Бу эса Ҳиндистон истеъмолчиларининг харид қилиш маданияти тубдан ўзгараётганини кўрсатади.
Рақобатнинг истеъмолчиларга таъсириТезкор тижорат бозоридаги бу каби агрессив кенгайиш бир қанча муҳим ўзгаришларга сабаб бўлмоқда:
- Етказиб бериш вақти 10-20 дақиқагача қисқармоқда;
- Маҳсулотлар ассортименти маиший техника ва кийим-кечаклар ҳисобига кенгаймоқда;
- Логистика харажатларини камайтириш учун сунъий интеллект ва автоматлаштирилган тизимлар жорий этилмоқда;
- Кичик шаҳарларда замонавий чакана савдо инфратузилмаси ривожланмоқда.
…