Shell келажак электромобиллари учун Трипле10 концепциясини тақдим этди

·0·Авто
Shell келажак электромобиллари учун Трипле10 концепциясини тақдим этди

Энергетика соҳасидаги жаҳон гиганти Shell компанияси кичик ҳажмли электромобиллар сегментида инқилоб қилишга қаратилган Трипле10 Чалленге лойиҳасини эълон қилди. Ушбу концепция самарадорликни ошириш, қувватлаш вақтини қисқартириш ва атроф-муҳитга зарарни камайтириш бўйича мутлақо янги ёндашувни таклиф этади. Лойиҳанинг асосий мақсади — замонавий технологиялар ёрдамида электромобилларни оммавий бозор учун янада жозибадор қилишдан иборат. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Трипле10 лойиҳасининг номи учта асосий мақсадга ишора қилади: оддий 175 кВ қувватли станциядан 10 дақиқада қувват олиш, ҳар бир кВ/соат энергия эвазига 10 км масофа босиб ўтиш ҳамда автомобилнинг бутун ҳаётий сикли давомида карбонат ангидрид чиқиндиларини 10 тоннагача чеклаш. Бу кўрсаткичлар ҳозирги кунда мавжуд бўлган кўплаб оммавий электромобиллар имкониятларидан сезиларли даражада юқоридир.

Суюқлик ичидаги батарея ва термал бошқарув

Концепциянинг энг муҳим технологик янгилиги РМЛ муҳандислик фирмаси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган махсус аккумулятор тизимидир. Анъанавий электромобилларда совутиш суюқлиги қувурлар орқали батарея модуллари устидан ўтса, Shell тизимида цилиндрсимон элементлар тўғридан-тўғри диэлектрик (электр ўтказмайдиган) суюқлик ичига жойлаштирилган. Бу усул батарея ҳужайраларини анча самарали совутиш имконини беради.

Shell мутахассиси Тобй Роккстроҳнинг тушунтиришича, ҳозирги электромобилларнинг аксарияти 300 кВ қувватни фақат қисқа вақт давомида қабул қила олади. Батарея қизиб кетиши билан тизим қувватни пасайтиришга мажбур бўлади. Трипле10 тизимида эса термал чекловлар олиб ташланган, бу эса батареяга бутун қувватланиш жараёни давомида максимал тезликни сақлаб қолиш имконини беради.

Маълум қилинишича, 32 кВ/соат сиғимли батарея 175 кВ қувватни тўлиқ қабул қила олади. Натижада автомобил қувватини 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун бор-йўғи 10 дақиқа кифоя қилади. Бу кўрсаткич ички ёнув двигателли автомобилларга ёнилғи қуйиш вақтига яқинлашиб қолганини англатади.

Самарадорлик ва енгиллик уйғунлиги

Яхши совутиш тизими нафақат тез қувватланишни, балки регенератив тормозланиш (тормоз пайтида энергия қайтариш) самарадорлигини ҳам оширади. Shell тақдим этган маълумотларга кўра, самарадорликнинг ортиши кичикроқ ва енгилроқ батареялардан фойдаланишга йўл очади. Бу эса ўз навбатида автомобилнинг умумий вазнини ва унинг нархини пасайтиради.

Бугунги кунда Ўзбекистон бозорида BYD ва бошқа Хитой брендларининг электромобиллари оммалашиб бораётган бир пайтда, Shell каби компанияларнинг бундай технологик ечимлари келажакда ихчам ва арзон шаҳар автомобиллари сегментини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Кичик батарея билан узоқ масофа босиб ўтиш имконияти инфратузилмадаги юкламани ҳам камайтиради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Трипле10 Чалленге лойиҳаси электромобилларни шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ресурслардан оқилона фойдаланувчи юқори технологик маҳсулотга айлантиришни кўзда тутади. ixbt.com хабарига кўра, ушбу технологиялар тез орада серияли ишлаб чиқаришга жорий этилиши кутилмоқда.

ShellЭлектромобилТехнологияБатареяТрипле10
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқдаPorsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқдаБугун, 00:26Toyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқдаToyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқдаКеча, 22:30Skoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этдиSkoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этдиКеча, 22:22AvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошладиAvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошладиКеча, 19:24Хитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқдиХитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқдиКеча, 18:51Jaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этиладиJaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этиладиКеча, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди