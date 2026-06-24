Килиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сир

·20·Спорт
Килиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сир

Франция терма жамоаси сардори ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатида нафақат ўзининг сермаҳсул ўйини, балки кутилмаган янги гол нишонлаш услуби билан ҳам барчанинг эътиборини тортмоқда. Кўп йиллар давомида қўлларини кўкрагига чалиштириб гол нишонлашга одатланган юлдуз эндиликда хаёлий флейта чалиш ҳаракатини амалга оширмоқда. Бу ўзгариш ортида машҳур телебошловчи Джеймс Корден билан боғлиқ қизиқарли воқеа ётибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу мусиқий нишонлашнинг тарихи турнир бошланишидан аввал Мбаппе иштирок этган Джеймс Корденнинг "Афтер Ҳоурс" кўрсатувига бориб тақалади. Кўрсатув давомида Реал Мадрид юлдузи болалигида ота-онаси уни ҳар томонлама етук инсон бўлиб улғайиши учун турли санъат турлари, жумладан, мусиқа асбобларини ўрганишга ҳам йўналтирганини сўзлаб берган эди. Мбаппе болалигида флейта чалишни ўрганишга ҳаракат қилганини тан олган.

Джеймс Корден билан тузилган шарт

Суҳбат давомида Джеймс Корден вазиятдан фойдаланиб, ҳужумчига ўзига хос таклиф билан чиқди. У Мбаппега турнирдаги илк голини урганидан сўнг хаёлий флейта чалиб нишонлашни таклиф қилди. Корден ҳатто буни қандай амалга ошириш кераклигини кўрсатиб бериб, футболчидан вада олган эди. Goal.com нашри хабарига кўра, Мбаппе ушбу ҳазиломуз келишувга жиддий ёндашган ва уни жаҳон саҳнасида амалга оширишга қарор қилган.

Франциянинг И гуруҳидаги Сенегалга қарши кечган дебют учрашувида (3:1) Мбаппе дубл қайд этди. Илк голини урганидан сўнг у ўзининг анъанавий услубидан воз кечиб, флейта чалиш ҳаракатини намойиш этди. Бу лаҳза ижтимоий тармоқларда тезда вирусга айланди ва мухлислар орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Корденнинг ўзи ҳам футбол юлдузи берган вадасининг устидан чиққанидан ҳайратда эканини яширмади.

"Бу шунчаки ақл бовар қилмас ҳолат эди. Отам билан ўйинни томоша қилаётганимизда у: 'Қара, у флейта чаляпти!' деб бақириб юборди. Телефоним хабарлардан портлаб кетаёзди," — дея таъкидлади британиялик телебошловчи талкСПОРТ нашрига берган интервюсида. Маълум бўлишича, Мбаппе ўйиндан сўнг дарҳол Корденга хабар йўллаб, вадасини бажарганини тасдиқлаган.

Мутахассисларнинг фикрича, Мбаппенинг бундай хотиржам ва ҳазилга мойил кайфияти Франция терма жамоаси ичидаги муҳит жуда аъло даражада эканлигидан далолат беради. 2022-йилги финалдаги мағлубиятдан сўнг, "учранглилар" бу сафар чемпионликни қайтариб олишга ҳар қачонгидан ҳам яқинроқ кўринмоқда. Мбаппе эса нафақат майдондаги етакчи, балки жамоанинг асосий юлдузи сифатида ўзига бўлган ишончни намойиш этишда давом этмоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридДжеймс КорденЖаҳон ЧемпионатиФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиБугун, 02:31Роберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманРоберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманБугун, 02:04Фабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманФабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманБугун, 02:01Криштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиКриштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 01:59Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Бугун, 01:56WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?Бугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...