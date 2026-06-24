Килиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сир
Франция терма жамоаси сардори ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатида нафақат ўзининг сермаҳсул ўйини, балки кутилмаган янги гол нишонлаш услуби билан ҳам барчанинг эътиборини тортмоқда. Кўп йиллар давомида қўлларини кўкрагига чалиштириб гол нишонлашга одатланган юлдуз эндиликда хаёлий флейта чалиш ҳаракатини амалга оширмоқда. Бу ўзгариш ортида машҳур телебошловчи Джеймс Корден билан боғлиқ қизиқарли воқеа ётибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу мусиқий нишонлашнинг тарихи турнир бошланишидан аввал Мбаппе иштирок этган Джеймс Корденнинг "Афтер Ҳоурс" кўрсатувига бориб тақалади. Кўрсатув давомида Реал Мадрид юлдузи болалигида ота-онаси уни ҳар томонлама етук инсон бўлиб улғайиши учун турли санъат турлари, жумладан, мусиқа асбобларини ўрганишга ҳам йўналтирганини сўзлаб берган эди. Мбаппе болалигида флейта чалишни ўрганишга ҳаракат қилганини тан олган.
Джеймс Корден билан тузилган шартСуҳбат давомида Джеймс Корден вазиятдан фойдаланиб, ҳужумчига ўзига хос таклиф билан чиқди. У Мбаппега турнирдаги илк голини урганидан сўнг хаёлий флейта чалиб нишонлашни таклиф қилди. Корден ҳатто буни қандай амалга ошириш кераклигини кўрсатиб бериб, футболчидан вада олган эди. Goal.com нашри хабарига кўра, Мбаппе ушбу ҳазиломуз келишувга жиддий ёндашган ва уни жаҳон саҳнасида амалга оширишга қарор қилган.
Франциянинг И гуруҳидаги Сенегалга қарши кечган дебют учрашувида (3:1) Мбаппе дубл қайд этди. Илк голини урганидан сўнг у ўзининг анъанавий услубидан воз кечиб, флейта чалиш ҳаракатини намойиш этди. Бу лаҳза ижтимоий тармоқларда тезда вирусга айланди ва мухлислар орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Корденнинг ўзи ҳам футбол юлдузи берган вадасининг устидан чиққанидан ҳайратда эканини яширмади.
"Бу шунчаки ақл бовар қилмас ҳолат эди. Отам билан ўйинни томоша қилаётганимизда у: 'Қара, у флейта чаляпти!' деб бақириб юборди. Телефоним хабарлардан портлаб кетаёзди," — дея таъкидлади британиялик телебошловчи талкСПОРТ нашрига берган интервюсида. Маълум бўлишича, Мбаппе ўйиндан сўнг дарҳол Корденга хабар йўллаб, вадасини бажарганини тасдиқлаган.
Мутахассисларнинг фикрича, Мбаппенинг бундай хотиржам ва ҳазилга мойил кайфияти Франция терма жамоаси ичидаги муҳит жуда аъло даражада эканлигидан далолат беради. 2022-йилги финалдаги мағлубиятдан сўнг, "учранглилар" бу сафар чемпионликни қайтариб олишга ҳар қачонгидан ҳам яқинроқ кўринмоқда. Мбаппе эса нафақат майдондаги етакчи, балки жамоанинг асосий юлдузи сифатида ўзига бўлган ишончни намойиш этишда давом этмоқда.
…