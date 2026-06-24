NVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилди

·0·Техно
NVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилди

Сунъий интеллект технологиялари ривожлангани сари маълумотларни қайта ишлаш марказларининг энергия истеъмоли ва атроф-муҳитга таъсири глобал муаммога айланиб бормоқда. NVIDIA компанияси ушбу масалага кутилмаган ечим таклиф қилиб, янги авлод Rubin чиплари учун мўлжалланган, иссиқ сув ёрдамида ишлайдиган суюқлик совутиш тизимини тақдим этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги технологиянинг ўзига хослиги шундаки, у анъанавий муздек сув ўрнига анча юқори ҳароратли суюқликдан фойдаланади. Тизим таркиби 75 фоиз сув ва 25 фоиз пропиленгликолдан иборат бўлган аралашмани қўллайди. Суюқлик контурга тахминан 45°К ҳароратда кириб, серверлардан иссиқликни олгач, 55°К даражагача қизиган ҳолда чиқиб кетади.

Чиллерларсиз келажак: Энергия тежамкорлиги

Одатда маълумотлар марказларида сувни совутиш учун улкан ва жуда кўп электр энергияси сарфлайдиган чиллер қурилмаларидан фойдаланилади. Айрим ҳолатларда бундай совутиш тизимлари марказнинг умумий энергия истеъмолининг 40 фоизигача қисмини ташкил қилиши мумкин. NVIDIA таклиф қилаётган усул эса бу каби мураккаб ва қиммат қурилмалардан воз кечиш имконини беради.

Компания мутахассисларининг таъкидлашича, 55 даражали иссиқ сув билан ишлаш тизими ташқи ҳавони оддий ҳайдаш орқали иссиқликни самарали чиқариб юборишга қодир. Фақатгина ҳаво ҳарорати мунтазам равишда 45°К дан юқори бўладиган экстремал иссиқ ҳудудлардагина қўшимча совутиш мосламалари талаб этилиши мумкин. Бу эса Ўзбекистон каби иқлими иссиқ ҳудудларда ҳам йилнинг катта қисмида энергияни сезиларли даражада тежаш имконини беради.

Саноат таҳлилчиларининг ҳисоб-китобларига кўра, совутиш тизимининг ишчи ҳароратини атиги 1°К га кўтариш энергия харажатларини ўртача 4 фоизга камайтиради. NVIDIA ёндашуви эса бу кўрсаткични бир неча баробар яхшилашни вада қилмоқда. Тизимнинг афзалликлари қуйидагилардан иборат:

  • Электр энергияси сарфини кескин камайтириш;
  • Сув ресурсларини тежаш;
  • Маълумотлар марказларини қуриш ва сақлаш харажатларини пасайтириш;
  • Атроф-муҳитга чиқариладиган карбонат ангидрид миқдорини камайтириш.
Сунъий интеллект серверлари ўта юқори қувватда ишлаши сабабли улардан чиқадиган иссиқликни бошқариш бугунги кунда технологик гигантлар олдидаги энг катта тўсиқлардан бири бўлиб қолмоқда. NVIDIA компаниясининг ушбу инновацияси нафақат техник самарадорликни оширади, балки экологик юкламани камайтиришга ҳам хизмат қилади. Бу каби ечимлар келажакда Rubin ва ундан кейинги авлод суперкомпьютерларининг барқарор ишлашини таъминловчи асосий стандартга айланиши кутилмоқда.

NVIDIAСунъий IntelлектСерверТехнологияЭнергия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МоEнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқдаМоEнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқдаБугун, 04:56Олимлар серверлар ва электромобилларнинг ортиқча иссиқлигини токка айлантириш йўлини топдиОлимлар серверлар ва электромобилларнинг ортиқча иссиқлигини токка айлантириш йўлини топдиБугун, 03:21NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаБугун, 02:51Суперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиСуперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиБугун, 02:50ЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиБугун, 02:23Росатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаРосатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди