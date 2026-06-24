Олимлар серверлар ва электромобилларнинг ортиқча иссиқлигини токка айлантириш йўлини топди

·16·Техно
Олимлар серверлар ва электромобилларнинг ортиқча иссиқлигини токка айлантириш йўлини топди

Жанубий Кореянинг ПОСТEЧ университети тадқиқотчилари атроф-муҳитга беҳуда тарқаладиган иссиқлик энергиясини электр токига айлантириш самарадорлигини сезиларли даражада оширувчи янги технологияни ишлаб чиқишди. Ушбу кашфиёт сунъий интеллект маълумотлар марказлари, саноат корхоналари ва электромобилларнинг энергия самарадорлигини оширишда инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ишланманинг асоси кремнийнинг ғайриоддий тузилишига таянади. Анъанавий яхлит кремний нанопримларидан фарқли ўлароқ, олимлар ичи бўш кремний нанотрубкаларини яратишди. Бу тузилма иссиқликни ушлаб қолишда анча самаралироқ экани исботланди. Тадқиқот натижаларига кўра, бундай нанотрубкаларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги яхлит тузилмаларга қараганда 70 фоизга паст экани аниқланди.

Фононлар локаллашуви: Технология қандай ишлайди?

Мазкур жараёнда қаттиқ жисмларда иссиқлик ташувчи квазизаррачалар — фононларнинг локаллашуви эффекти ҳал қилувчи рол ўйнайди. Оддий кремнийда иссиқлик нисбатан эркин тарқалса, ичи бўш нанотрубкаларда иссиқлик энергиясининг бир қисми структура ичида "қулфланиб" қолади ва анча секин тарқалади. Бу эса иссиқликни электрга айлантирувчи термоэлектрик тизимлар учун идеал шароит яратади.

Илгари бундай эффектга оддий тузилмаларда ва хона ҳароратида эришиш деярли имконсиз деб ҳисобланарди. Бироқ кореялик олимлар нисбатан содда конструкция ёрдамида бунга эришишга муваффақ бўлишди. Бу эса технологияни лаборатория шароитидан реал ишлаб чиқаришга кўчириш имкониятини беради.

Ишланманинг энг муҳим афзалликларидан бири — термоэлектрик тизимларда анъанавий равишда қўлланиладиган висмут ва теллур каби нодир ҳамда қимматбаҳо элементлар ўрнига оддий кремнийдан фойдаланилишидир. Бу материалнинг арзонлиги ва саноатда кенг тарқалгани технологиянинг таннархини кескин пасайтиради.

Саноат ва AI инфратузилмаси учун аҳамияти

Ҳозирги вақтда ChatGPT ва бошқа йирик тил моделларини қўллаб-қувватловчи серверлар улкан миқдорда иссиқлик чиқаради. Ушбу "йўқотилган" иссиқликни қайта электрга айлантириш маълумотлар марказларининг совутиш харажатларини камайтириб, умумий самарадорликни оширади. Шунингдек, электромобилларда аккумулятор ва двигател қизишидан ҳосил бўлган энергияни қайта тиклаш юриш масофасини (ранге) узайтиришга хизмат қилиши мумкин.

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, янги услуб мавжуд микросхема ишлаб чиқариш технологиялари билан тўлиқ мос келади. Бу эса яқин келажакда "ақлли" қурилмалар ва саноат ускуналарида ортиқча иссиқликни фойдали энергияга айлантирувчи модулларнинг пайдо бўлишини тезлаштиради.

ТехнологияЭнергияКремнийЭлектромобилТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаБугун, 02:51Суперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиСуперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиБугун, 02:50ЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиБугун, 02:23Росатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаРосатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаБугун, 01:56АҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаАҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаБугун, 01:29Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингСунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди