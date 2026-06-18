Отабек Умаров жаҳон чемпионатида кимга мухлислик қилади? Кутилмаган жавоб
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Марказий Осиё ММА Конфедерацияси, Ўзбекистон ММА ва Триатлон федерациялари президенти Отабек Умаровнинг футбол бўйича фикрлари ижтимоий тармоқларда қизиқиш уйғотди.
Тарқалган интервьюлардан бирида ундан Ўзбекистон терма жамоасидан ташқари қайси жамоаларга мухлислик қилиши сўралган.
Бу саволга Отабек Умаров қисқа ва аниқ жавоб бериб, Бразилия ҳамда Португалия терма жамоаларини қўллаб-қувватлашини айтган.
Суҳбат давомида ундан бўлажак жаҳон чемпионатида қайси жамоа ғолиб бўлиши мумкинлиги ҳақида ҳам сўралган.
Отабек Умаров бу саволга “Португалия” деб жавоб берган ва айнан ушбу жамоани чемпионлик учун асосий даъвогар сифатида кўрсатган.
…