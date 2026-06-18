Отабек Умаров жаҳон чемпионатида кимга мухлислик қилади? Кутилмаган жавоб

·19·Маданият
Отабек Умаров жаҳон чемпионатида кимга мухлислик қилади? Кутилмаган жавоб

Марказий Осиё ММА Конфедерацияси, Ўзбекистон ММА ва Триатлон федерациялари президенти Отабек Умаровнинг футбол бўйича фикрлари ижтимоий тармоқларда қизиқиш уйғотди.

Тарқалган интервьюлардан бирида ундан Ўзбекистон терма жамоасидан ташқари қайси жамоаларга мухлислик қилиши сўралган.

Бу саволга Отабек Умаров қисқа ва аниқ жавоб бериб, Бразилия ҳамда Португалия терма жамоаларини қўллаб-қувватлашини айтган.

Суҳбат давомида ундан бўлажак жаҳон чемпионатида қайси жамоа ғолиб бўлиши мумкинлиги ҳақида ҳам сўралган.

Отабек Умаров бу саволга “Португалия” деб жавоб берган ва айнан ушбу жамоани чемпионлик учун асосий даъвогар сифатида кўрсатган.

Отабек УмаровЎзбекистонБразилияПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?Кеча, 16:34Улуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиУлуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиКеча, 11:12“Кечаси бўлса ҳам овқат тайёрлашга эринмайман” - Умидахондан ҳаётий иқрорлар“Кечаси бўлса ҳам овқат тайёрлашга эринмайман” - Умидахондан ҳаётий иқрорларКеча, 09:45Милена Мадмусаева янги таронаси билан мухлисларни қизиқтириб қўйди!Милена Мадмусаева янги таронаси билан мухлисларни қизиқтириб қўйди!Кеча, 09:35Муниса Ризаева билан турмуш ўртоғи томонидан қилинган қимматбаҳо ҳадяларни “unpacking” қиламиз!Муниса Ризаева билан турмуш ўртоғи томонидан қилинган қимматбаҳо ҳадяларни “unpacking” қиламиз!Кеча, 09:2981 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқда81 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқдаКеча, 08:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан