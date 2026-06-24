ЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформаси

·21·Техно
ЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформаси

Энергия мустақиллиги ва қайта тикланувчи манбалар технологиялари соҳасида етакчи бўлган ЭкоФлов компанияси уй хўжаликлари учун инқилобий ечимларни эълон қилди. Тақдимотнинг асосий янгилиги иккинчи авлод Стреам энергия жамғарувчи қурилмалари, янгиланган ОАСИС 3.0 бошқарув платформаси ва ЭкоБот сунъий интеллект ёрдамчиси бўлди. Ушбу технологиялар уйдаги электр сарфини автоматик тарзда оптималлаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги туркумнинг флагмани ҳисобланган Стреам 5000 модели 5024 В/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у 5000 Ваттгача бўлган қуёш панеллари билан ишлашга мўлжалланган. Қурилма тўртта MPПТ-контроллерига эга бўлиб, бу қуёш энергиясидан максимал даражада самарали фойдаланиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, тизим уй тармоғига 3000 Ваттгача қувват етказиб бера олади, бу эса маиший техникаларнинг катта қисмини таъминлаш учун етарлидир.

Модулли дизайн ва ақлли бошқарув

ЭкоФлов муҳандислари янги авлодда дизайн ва жойлашув масаласига алоҳида эътибор қаратишган. Стреам 2 сериясидаги аккумулятор блоклари энди вертикал ҳолда ўрнатилиши мумкин. Бу модулли конструкция уй ичида жойни сезиларли даражада тежаш имконини беради, бу айниқса балконли қуёш тизимларидан фойдаланувчилар учун жуда муҳимдир.

Дастурий таъминот қисмида ОАСИС 3.0 платформаси ҳақиқий технологик сакрашни амалга оширди. Тизим энди шунчаки энергия тўпламайди, балки уни оқилона бошқаради. У электр энергияси тарифлари, об-ҳаво прогнози ва фойдаланувчининг кундалик одатларини таҳлил қилади. Масалан, тизим қуёшли кунда энергияни захиралаб, электр тарифи қиммат бўлган соатларда ундан фойдаланишни таклиф этади.

ЭкоБот ва келажак энергия экотизими

Яна бир қизиқарли янгилик — ЭкоБот сунъий интеллектга асосланган овозли ёрдамчисидир. Унинг ёрдамида фойдаланувчилар мобил иловани очмасдан туриб, овозли буйруқлар орқали энергия тизимини бошқаришлари, созламаларни ўзгартиришлари ва жорий ҳолат ҳақида маълумот олишлари мумкин. Бу технология уйдаги энергия бошқарувини янада содда ва тушунарли қилади.

ЭкоФлов шунингдек, бошқа сегментлар учун ҳам янгиликларни тақдим этди:

  • Осеан 2 тизими учун янги 8 кВ/соат сиғимли батарея;
  • Тижорат ва саноат корхоналари учун мўлжалланган А-Сериес энергия сақлаш линияси;
  • Стреам 3000 ва Стреам АК 5000 каби кичикроқ қувватли моделлар.
Ўзбекистон шароитида, қуёшли кунлар кўп бўлган ҳудудда бундай ихчам ва ақлли тизимлар нафақат хусусий хонадонлар, балки кўп қаватли уйларнинг балконларида ҳам самарали қўлланилиши мумкин. Бу электр энергияси учун харажатларни камайтириш ва тармоқдаги узилишлар вақтида муқобил манбага эга бўлиш имконини беради.

Стреам 5000 қурилмасининг сотуви 12-августдан бошланади. Дастлабки босқичда янгиликни 1299 евродан бошланадиган махсус нархларда харид қилиш мумкин бўлади. Қурилманинг жаҳон бозорига кенг кўламли чиқиши эса жорий йилнинг сентябрь ойига режалаштирилган.

ЭкоФловҚуёш ЭнергиясиСтреам 5000Ақлли УйТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаБугун, 02:51Суперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиСуперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиБугун, 02:50Росатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаРосатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаБугун, 01:56АҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаАҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаБугун, 01:29Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингСунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингБугун, 01:24Фужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаФужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди