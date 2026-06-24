ЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформаси
Энергия мустақиллиги ва қайта тикланувчи манбалар технологиялари соҳасида етакчи бўлган ЭкоФлов компанияси уй хўжаликлари учун инқилобий ечимларни эълон қилди. Тақдимотнинг асосий янгилиги иккинчи авлод Стреам энергия жамғарувчи қурилмалари, янгиланган ОАСИС 3.0 бошқарув платформаси ва ЭкоБот сунъий интеллект ёрдамчиси бўлди. Ушбу технологиялар уйдаги электр сарфини автоматик тарзда оптималлаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги туркумнинг флагмани ҳисобланган Стреам 5000 модели 5024 В/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у 5000 Ваттгача бўлган қуёш панеллари билан ишлашга мўлжалланган. Қурилма тўртта MPПТ-контроллерига эга бўлиб, бу қуёш энергиясидан максимал даражада самарали фойдаланиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, тизим уй тармоғига 3000 Ваттгача қувват етказиб бера олади, бу эса маиший техникаларнинг катта қисмини таъминлаш учун етарлидир.
Модулли дизайн ва ақлли бошқарувЭкоФлов муҳандислари янги авлодда дизайн ва жойлашув масаласига алоҳида эътибор қаратишган. Стреам 2 сериясидаги аккумулятор блоклари энди вертикал ҳолда ўрнатилиши мумкин. Бу модулли конструкция уй ичида жойни сезиларли даражада тежаш имконини беради, бу айниқса балконли қуёш тизимларидан фойдаланувчилар учун жуда муҳимдир.
Дастурий таъминот қисмида ОАСИС 3.0 платформаси ҳақиқий технологик сакрашни амалга оширди. Тизим энди шунчаки энергия тўпламайди, балки уни оқилона бошқаради. У электр энергияси тарифлари, об-ҳаво прогнози ва фойдаланувчининг кундалик одатларини таҳлил қилади. Масалан, тизим қуёшли кунда энергияни захиралаб, электр тарифи қиммат бўлган соатларда ундан фойдаланишни таклиф этади.
ЭкоБот ва келажак энергия экотизимиЯна бир қизиқарли янгилик — ЭкоБот сунъий интеллектга асосланган овозли ёрдамчисидир. Унинг ёрдамида фойдаланувчилар мобил иловани очмасдан туриб, овозли буйруқлар орқали энергия тизимини бошқаришлари, созламаларни ўзгартиришлари ва жорий ҳолат ҳақида маълумот олишлари мумкин. Бу технология уйдаги энергия бошқарувини янада содда ва тушунарли қилади.
ЭкоФлов шунингдек, бошқа сегментлар учун ҳам янгиликларни тақдим этди:
- Осеан 2 тизими учун янги 8 кВ/соат сиғимли батарея;
- Тижорат ва саноат корхоналари учун мўлжалланган А-Сериес энергия сақлаш линияси;
- Стреам 3000 ва Стреам АК 5000 каби кичикроқ қувватли моделлар.
Стреам 5000 қурилмасининг сотуви 12-августдан бошланади. Дастлабки босқичда янгиликни 1299 евродан бошланадиган махсус нархларда харид қилиш мумкин бўлади. Қурилманинг жаҳон бозорига кенг кўламли чиқиши эса жорий йилнинг сентябрь ойига режалаштирилган.
…