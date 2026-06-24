NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқда
NVIDIA компаниясининг энг сўнгги ва энг кучли график процессори ҳисобланган GeForce RTX 5090 атрофидаги шов-шувлар энди унинг унумдорлиги билан эмас, балки жиддий техник нуқсонлари билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бозорга чиққанига кўп вақт бўлмаган ушбу видеокарталарда 16-контактли 12В-2х6 қувват улагичининг эриб кетиши билан боғлиқ ҳолатлар кўпаймоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Навбатдаги жиддий носозлик оддий фойдаланувчида эмас, балки нуфузли Клуб386 нашри таҳририятида юз берди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, синов жараёнида GeForce RTX 5090 Фоундерс Эдитион видеокартасининг қувват улагичи қизиб кетиши оқибатида бутунлай ишдан чиққан. Энг ачинарлиси, бу сафар нафақат видеокарта ва кабел, балки қувват манбаи (блок питания)нинг ўзи ҳам зарар кўрган.
Таҳририятдаги ҳодиса ва техник тафсилотларКлуб386 журналистларининг таъкидлашича, улар тизимни йиғишда ҳеч қандай хатога йўл қўйишмаган. Видеокарта 1000 ватт қувватга эга Бе Қуиет Дарк Повер 13 блокига стандарт 12В-2х6 кабели орқали тўғридан-тўғри уланган эди. Ҳеч қандай қўшимча ўтказгич ёки адаптерлардан фойдаланилмаган бўлса-да, юқори юклама остида улагич эриб кетган ва қувват манбаидаги тегишли портни ҳам яроқсиз ҳолга келтирган.
Ушбу ҳолатдан сўнг NVIDIA компанияси кафолат доирасида видеокартани алмаштириб берган. Бироқ нашр вакиллари бундай даражадаги қимматбаҳо ва юқори технологик қурилмада бундай фундаментал муаммо мавжуд бўлиши қабул қилиб бўлмас ҳолат эканини билдиришган. Уларнинг фикрича, 16-контактли янги стандартнинг конструкцияси ҳали ҳам хавфсизлик талабларига тўлиқ жавоб бермайди.
Муаммо тизимли характерга эгами?Бу GeForce RTX 5090 билан боғлиқ биринчи ҳолат эмас. Аввалроқ таниқли техноблогер Даниел Оуэн ҳам худди шундай муаммога дуч келганини маълум қилган эди. Унинг ҳолатида тўртта 8-пинли улагични битта 12В-2х6 га айлантирувчи махсус адаптердан фойдаланилган. Клуб386 ва бошқа экспертлар NVIDIA компаниясини ушбу улагичдаги камчиликларни очиқ тан олишга ва хавфсизроқ ечим устида ишлашга чақирмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам юқори унумдорликка эга компьютер компонентларига талаб ортиб бораётган бир пайтда, бундай хабарлар маҳаллий геймерлар ва профессионал монтажчилар учун огоҳлантириш бўлиши лозим. GeForce RTX 5090 каби жуда катта қувват талаб қиладиган қурилмаларни ўрнатишда кабелнинг охиригача маҳкам ўрнашганига ва унинг кескин эгилиб қолмаганига алоҳида эътибор бериш тавсия этилади.
Ҳозирча NVIDIA ушбу муаммолар юзасидан расмий баёнот бергани йўқ, бироқ фойдаланувчилар орасида 12В-2х6 стандартига бўлган ишонч пасайишда давом этмоқда. Агар компания яқин орада муаммонинг илдизини топиб, уни бартараф этмаса, бу флагман видеокарталарнинг сотувига ва бренд обрўсига жиддий путур етказиши мумкин.
…