NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқда

·0·Техно
NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқда

NVIDIA компаниясининг энг сўнгги ва энг кучли график процессори ҳисобланган GeForce RTX 5090 атрофидаги шов-шувлар энди унинг унумдорлиги билан эмас, балки жиддий техник нуқсонлари билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бозорга чиққанига кўп вақт бўлмаган ушбу видеокарталарда 16-контактли 12В-2х6 қувват улагичининг эриб кетиши билан боғлиқ ҳолатлар кўпаймоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Навбатдаги жиддий носозлик оддий фойдаланувчида эмас, балки нуфузли Клуб386 нашри таҳририятида юз берди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, синов жараёнида GeForce RTX 5090 Фоундерс Эдитион видеокартасининг қувват улагичи қизиб кетиши оқибатида бутунлай ишдан чиққан. Энг ачинарлиси, бу сафар нафақат видеокарта ва кабел, балки қувват манбаи (блок питания)нинг ўзи ҳам зарар кўрган.

Таҳририятдаги ҳодиса ва техник тафсилотлар

Клуб386 журналистларининг таъкидлашича, улар тизимни йиғишда ҳеч қандай хатога йўл қўйишмаган. Видеокарта 1000 ватт қувватга эга Бе Қуиет Дарк Повер 13 блокига стандарт 12В-2х6 кабели орқали тўғридан-тўғри уланган эди. Ҳеч қандай қўшимча ўтказгич ёки адаптерлардан фойдаланилмаган бўлса-да, юқори юклама остида улагич эриб кетган ва қувват манбаидаги тегишли портни ҳам яроқсиз ҳолга келтирган.

Ушбу ҳолатдан сўнг NVIDIA компанияси кафолат доирасида видеокартани алмаштириб берган. Бироқ нашр вакиллари бундай даражадаги қимматбаҳо ва юқори технологик қурилмада бундай фундаментал муаммо мавжуд бўлиши қабул қилиб бўлмас ҳолат эканини билдиришган. Уларнинг фикрича, 16-контактли янги стандартнинг конструкцияси ҳали ҳам хавфсизлик талабларига тўлиқ жавоб бермайди.

Муаммо тизимли характерга эгами?

Бу GeForce RTX 5090 билан боғлиқ биринчи ҳолат эмас. Аввалроқ таниқли техноблогер Даниел Оуэн ҳам худди шундай муаммога дуч келганини маълум қилган эди. Унинг ҳолатида тўртта 8-пинли улагични битта 12В-2х6 га айлантирувчи махсус адаптердан фойдаланилган. Клуб386 ва бошқа экспертлар NVIDIA компаниясини ушбу улагичдаги камчиликларни очиқ тан олишга ва хавфсизроқ ечим устида ишлашга чақирмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам юқори унумдорликка эга компьютер компонентларига талаб ортиб бораётган бир пайтда, бундай хабарлар маҳаллий геймерлар ва профессионал монтажчилар учун огоҳлантириш бўлиши лозим. GeForce RTX 5090 каби жуда катта қувват талаб қиладиган қурилмаларни ўрнатишда кабелнинг охиригача маҳкам ўрнашганига ва унинг кескин эгилиб қолмаганига алоҳида эътибор бериш тавсия этилади.

Ҳозирча NVIDIA ушбу муаммолар юзасидан расмий баёнот бергани йўқ, бироқ фойдаланувчилар орасида 12В-2х6 стандартига бўлган ишонч пасайишда давом этмоқда. Агар компания яқин орада муаммонинг илдизини топиб, уни бартараф этмаса, бу флагман видеокарталарнинг сотувига ва бренд обрўсига жиддий путур етказиши мумкин.

NVIDIAGeForce RTX 5090ТехнологияВидеокартаМуаммо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиСуперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиБугун, 02:50ЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиБугун, 02:23Росатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаРосатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаБугун, 01:56АҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаАҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаБугун, 01:29Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингСунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингБугун, 01:24Фужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаФужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди