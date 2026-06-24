МоEнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқда

·16·Техно
МоEнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқда

Ҳиндистоннинг мижозлар билан ишлаш дастурий таъминоти бўйича етакчи компанияси МоEнгаге Сан-Францискода жойлашган Аампе стартапини сотиб олганини эълон қилди. Ушбу келишув маркетинг соҳасида инқилобий ўзгариш ясаши кутилмоқда, чунки компания ҳар бир мижоз учун алоҳида қарор қабул қилувчи сунъий интеллект (AI) агентлари келажак пойдевори бўлишига ишонч билдиряпти. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Битимнинг молиявий тафсилотлари расман ошкор этилмаган бўлса-да, TechCrunch нашрининг вазиятдан хабардор манбаларига кўра, ушбу нақд пул кўринишидаги келишув ўнлаб миллион долларга баҳоланган. 2020-йилда асос солинган Аампе ҳар бир истеъмолчига шахсий AI агентини бириктирувчи дастурий таъминот ишлаб чиқади. Бу брендларга анъанавий аудитория сегментацияси ва кампания қоидаларидан воз кечиб, хабарларни индивидуал хулқ-атворга қараб мослаштириш имконини беради.

Маркетингда сунъий интеллектнинг янги даври

Ҳозирда дастурий таъминот ишлаб чиқарувчилар сунъий интеллектни корпоратив иловаларга янада чуқурроқ интеграция қилиш учун пойгага киришган. Эндиликда AI шунчаки контент яратиш ёки ходимларга ёрдам бериш билан чекланиб қолмай, автоном қарорлар қабул қилиш даражасига кўтарилмоқда. Маркетингда бу қайси мижозга, қачон ва қандай хабар юборишни AI агентининг ўзи ҳал қилишини англатади.

МоEнгаге ҳаммуассиси ва бош ижрочи директори Равитежа Додда берган интервюсига кўра, Аампе ўтган йил давомида йиллик такрорий даромадини 150 фоизга оширишга муваффақ бўлган. Стартапнинг АҚШ, Европа ва Осиё-Тинч океани минтақасида 30 дан ортиқ йирик мижозлари бор. Ушбу харид МоEнгаге компаниясига Salesforce ва Adobe каби гигантлар билан рақобатда устунлик бериши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам рақамли маркетинг ва мижозлар билан мулоқотни автоматлаштиришга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, бундай глобал технологик бирлашувлар маҳаллий компаниялар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Salesforce Маркетинг Cloud ва Adobe Эхпериенсе Cloud каби платформалардан фойдаланувчи йирик корхоналар эндиликда янада мослашувчан ва ақлли ечимларга эҳтиёж сезмоқда.

Рақобат ва кенгайиш стратегияси

Равитежа Додда МоEнгаге ўсишининг катта қисми айнан Salesforce ва Adobe платформаларидан воз кечиб, уларнинг хизматига ўтаётган корпоратив мижозлар ҳисобига бўлаётганини таъкидлади. Компания яқинда Salesforce тизимидан воз кечган мижозлар билан бир неча миллион долларлик шартномалар имзолаган. Аампе технологияси эса бу жараённи янада тезлаштириши мумкин.

Аампе технологиясидан ҳозирда қуйидаги машҳур брендлар фойдаланиб келмоқда:

  • Свиггй (озиқ-овқат етказиб бериш хизмати);
  • Граб (транспорт ва логистика гиганти);
  • Тахфих (молиявий технологиялар платформаси).
Ушбу келишувдан сўнг Аампе компаниясининг 20 га яқин ходими МоEнгаге жамоасига қўшилади ва натижада умумий ишчилар сони 820 нафарга етади. МоEнгаге олти ой аввал 280 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилган эди, бу эса компаниянинг агрессив кенгайиш ва янги технологияларни ўзлаштириш учун етарли молиявий захирага эга эканлигидан далолат беради.

МоEнгагеСунъий IntelлектМаркетингСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиNVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиБугун, 05:30Олимлар серверлар ва электромобилларнинг ортиқча иссиқлигини токка айлантириш йўлини топдиОлимлар серверлар ва электромобилларнинг ортиқча иссиқлигини токка айлантириш йўлини топдиБугун, 03:21NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаБугун, 02:51Суперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиСуперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиБугун, 02:50ЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиБугун, 02:23Росатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаРосатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди