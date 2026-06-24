МоEнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқда
Ҳиндистоннинг мижозлар билан ишлаш дастурий таъминоти бўйича етакчи компанияси МоEнгаге Сан-Францискода жойлашган Аампе стартапини сотиб олганини эълон қилди. Ушбу келишув маркетинг соҳасида инқилобий ўзгариш ясаши кутилмоқда, чунки компания ҳар бир мижоз учун алоҳида қарор қабул қилувчи сунъий интеллект (AI) агентлари келажак пойдевори бўлишига ишонч билдиряпти. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Битимнинг молиявий тафсилотлари расман ошкор этилмаган бўлса-да, TechCrunch нашрининг вазиятдан хабардор манбаларига кўра, ушбу нақд пул кўринишидаги келишув ўнлаб миллион долларга баҳоланган. 2020-йилда асос солинган Аампе ҳар бир истеъмолчига шахсий AI агентини бириктирувчи дастурий таъминот ишлаб чиқади. Бу брендларга анъанавий аудитория сегментацияси ва кампания қоидаларидан воз кечиб, хабарларни индивидуал хулқ-атворга қараб мослаштириш имконини беради.
Маркетингда сунъий интеллектнинг янги давриҲозирда дастурий таъминот ишлаб чиқарувчилар сунъий интеллектни корпоратив иловаларга янада чуқурроқ интеграция қилиш учун пойгага киришган. Эндиликда AI шунчаки контент яратиш ёки ходимларга ёрдам бериш билан чекланиб қолмай, автоном қарорлар қабул қилиш даражасига кўтарилмоқда. Маркетингда бу қайси мижозга, қачон ва қандай хабар юборишни AI агентининг ўзи ҳал қилишини англатади.
МоEнгаге ҳаммуассиси ва бош ижрочи директори Равитежа Додда берган интервюсига кўра, Аампе ўтган йил давомида йиллик такрорий даромадини 150 фоизга оширишга муваффақ бўлган. Стартапнинг АҚШ, Европа ва Осиё-Тинч океани минтақасида 30 дан ортиқ йирик мижозлари бор. Ушбу харид МоEнгаге компаниясига Salesforce ва Adobe каби гигантлар билан рақобатда устунлик бериши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам рақамли маркетинг ва мижозлар билан мулоқотни автоматлаштиришга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, бундай глобал технологик бирлашувлар маҳаллий компаниялар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Salesforce Маркетинг Cloud ва Adobe Эхпериенсе Cloud каби платформалардан фойдаланувчи йирик корхоналар эндиликда янада мослашувчан ва ақлли ечимларга эҳтиёж сезмоқда.
Рақобат ва кенгайиш стратегиясиРавитежа Додда МоEнгаге ўсишининг катта қисми айнан Salesforce ва Adobe платформаларидан воз кечиб, уларнинг хизматига ўтаётган корпоратив мижозлар ҳисобига бўлаётганини таъкидлади. Компания яқинда Salesforce тизимидан воз кечган мижозлар билан бир неча миллион долларлик шартномалар имзолаган. Аампе технологияси эса бу жараённи янада тезлаштириши мумкин.
Аампе технологиясидан ҳозирда қуйидаги машҳур брендлар фойдаланиб келмоқда:
- Свиггй (озиқ-овқат етказиб бериш хизмати);
- Граб (транспорт ва логистика гиганти);
- Тахфих (молиявий технологиялар платформаси).
…