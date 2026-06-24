Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?

·0·Спорт
Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?

Футбол оламининг тирик афсонаси Лионель Месси ўзининг ақлбовар қилмас спорт формасини сақлаб қолган ҳолда, мухлислар ва экспертларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Габбй Агбонлаҳорнинг фикрича, аргентиналик юлдуз нафақат юқори савияда ўйнашда давом этади, балки 43 ёшида ҳам навбатдаги Жаҳон чемпионатида майдонга тушиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Агбонлаҳор талкСПОРТ эфирида берган интервюсида Мессининг феноменал иқтидори ҳақида тўхталиб, агар у Англия Премер-лигасига кўчиб ўтса, ҳар қандай жамоани чемпионлик даражасига олиб чиқишини таъкидлади. Хусусан, у ўзининг собиқ жамоаси — Астон Вилла мисолида Месси омилини таҳлил қилди. Унинг сўзларига кўра, Лионель Месси таркибга қўшилса, жамоа ҳатто Чемпионлар лигасида ҳам ғалаба қозонишга қодир бўлади.

Премер-лига ва Европа чўққилари

"Агар Астон Вилла Мессини ўз сафига қўшиб олса, жамоа Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасида ғолиб чиқади. Мен бунга шубҳа қилмайман", — дейди Агбонлаҳор. Экспертнинг бундай дадил фикрлари Мессининг Шимолий Америкада ўтаётган йирик турнирдаги ажойиб стартидан сўнг янгради. Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси ЖЧ тарихида хет-трик қайд этган энг ёши катта футболчига айланди ва мусобақадаги голларини 18 тага етказиб, мутлоқ рекордчи бўлиб турибди.

Лионель Месси ҳозирда 39 ёшни қаршилаш арафасида бўлса-да, унинг майдондаги ҳаракатлари ва ўйинни бошқара олиш қобилияти пасайгани йўқ. Агбонлаҳорнинг фикрича, кўпчилик бу турнирни Мессининг сўнгги йирик мусобақаси деб ҳисобласа-да, аслида у 2030-йилда ўтадиган юбилей Жаҳон чемпионатида ҳам қатнашиши мумкин.

Мухлислар эҳтироми ва тарихий натижалар

Агбонлаҳор Қатардаги Жаҳон чемпионати пайтидаги хотираларини ёдга олиб, Мессининг майдондаги ҳар бир ҳаракати мухлислар учун худди 90 дақиқалик унутилмас концертга ўхшашини айтди. Аргентиналик мухлисларнинг ўз сардорига бўлган чексиз муҳаббати ва Мессининг кетма-кет олтита ўйинда гол уриши унинг ҳали ҳам дунёнинг энг яхши ўйинчиси эканлигидан далолат беради.

Ҳозирда Лионель Месси нафақат ўз клуби, балки терма жамоаси учун ҳам ҳал қилувчи фигура бўлиб қолмоқда. Унинг 43 ёшда ҳам яшил майдонда ҳаракат қилиши ҳақидаги башоратлар футбол жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Агар бу амалга ошса, Месси футбол тарихидаги энг узоқ ва муваффақиятли карьерага эга ўйинчилардан бири сифатида ўз номини янада мустаҳкамлаб қўяди.

Лионель МессиЖаҳон ЧемпионатиАстон ВиллаФутболРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмадиАнглия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмадиБугун, 03:11Реал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайдиРеал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайдиБугун, 03:10Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиБугун, 02:31Килиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сирКилиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сирБугун, 02:31Роберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманРоберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманБугун, 02:04Фабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманФабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманБугун, 02:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...