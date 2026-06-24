Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?
Футбол оламининг тирик афсонаси Лионель Месси ўзининг ақлбовар қилмас спорт формасини сақлаб қолган ҳолда, мухлислар ва экспертларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Габбй Агбонлаҳорнинг фикрича, аргентиналик юлдуз нафақат юқори савияда ўйнашда давом этади, балки 43 ёшида ҳам навбатдаги Жаҳон чемпионатида майдонга тушиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Агбонлаҳор талкСПОРТ эфирида берган интервюсида Мессининг феноменал иқтидори ҳақида тўхталиб, агар у Англия Премер-лигасига кўчиб ўтса, ҳар қандай жамоани чемпионлик даражасига олиб чиқишини таъкидлади. Хусусан, у ўзининг собиқ жамоаси — Астон Вилла мисолида Месси омилини таҳлил қилди. Унинг сўзларига кўра, Лионель Месси таркибга қўшилса, жамоа ҳатто Чемпионлар лигасида ҳам ғалаба қозонишга қодир бўлади.
Премер-лига ва Европа чўққилари"Агар Астон Вилла Мессини ўз сафига қўшиб олса, жамоа Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасида ғолиб чиқади. Мен бунга шубҳа қилмайман", — дейди Агбонлаҳор. Экспертнинг бундай дадил фикрлари Мессининг Шимолий Америкада ўтаётган йирик турнирдаги ажойиб стартидан сўнг янгради. Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси ЖЧ тарихида хет-трик қайд этган энг ёши катта футболчига айланди ва мусобақадаги голларини 18 тага етказиб, мутлоқ рекордчи бўлиб турибди.
Лионель Месси ҳозирда 39 ёшни қаршилаш арафасида бўлса-да, унинг майдондаги ҳаракатлари ва ўйинни бошқара олиш қобилияти пасайгани йўқ. Агбонлаҳорнинг фикрича, кўпчилик бу турнирни Мессининг сўнгги йирик мусобақаси деб ҳисобласа-да, аслида у 2030-йилда ўтадиган юбилей Жаҳон чемпионатида ҳам қатнашиши мумкин.
Мухлислар эҳтироми ва тарихий натижаларАгбонлаҳор Қатардаги Жаҳон чемпионати пайтидаги хотираларини ёдга олиб, Мессининг майдондаги ҳар бир ҳаракати мухлислар учун худди 90 дақиқалик унутилмас концертга ўхшашини айтди. Аргентиналик мухлисларнинг ўз сардорига бўлган чексиз муҳаббати ва Мессининг кетма-кет олтита ўйинда гол уриши унинг ҳали ҳам дунёнинг энг яхши ўйинчиси эканлигидан далолат беради.
Ҳозирда Лионель Месси нафақат ўз клуби, балки терма жамоаси учун ҳам ҳал қилувчи фигура бўлиб қолмоқда. Унинг 43 ёшда ҳам яшил майдонда ҳаракат қилиши ҳақидаги башоратлар футбол жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Агар бу амалга ошса, Месси футбол тарихидаги энг узоқ ва муваффақиятли карьерага эга ўйинчилардан бири сифатида ўз номини янада мустаҳкамлаб қўяди.
…