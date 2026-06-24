Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирди

·24·Спорт
Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланиб, футбол оламида навбатдаги улкан натижани қайд этди. Далласда бўлиб ўтган Австрияга қарши учрашувда Месси дубл қайд этиб, ўзининг турнирдаги голлари сонини 18 тага етказди ва германиялик афсонавий ҳужумчи Мирослав Клосе рекордини янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу тарихий лаҳзаларни стадионнинг ўзида кузатиб борган футболчининг турмуш ўртоғи Антонела Роккуззо ижтимоий тармоқлар орқали ўз ҳаяжонини яширмади. У фарзандлари — Тиаго, Матео ва Сиро билан тушган суратини улашиб, Мессининг муваффақиятидан фахрланишини таъкидлади. Goal.com нашрининг хабар беришича, барча ўғиллари отасининг рамзий 10-рақамли либосида Аргентина терма жамоасини қўллаб-қувватлаган.

Тарихий рекорд ва драматик ўйин

Ўйин Лионель Месси учун кутилмаган омадсизлик билан бошланди. Учрашувнинг 8-дақиқасида ҳакам томонидан белгиланган пеналтини ижро этишда Месси хатога йўл қўйди ва тўпни дарвоза устунидан ташқарига йўллади. Бу унинг жаҳон чемпионатлари тарихидаги (пеналтилар сериясидан ташқари) учинчи бор ўйиндан пеналтини аниқ амалга оширолмаслиги бўлди.

Бироқ, тажрибали ҳужумчи руҳан тушкунликка тушмасдан, ўз маҳоратини намойиш этишда давом этди. Биринчи бўлим якунланиши арафасида ҳисобни очган Месси, иккинчи бўлимнинг сўнгги дақиқаларида рақиб дарвозасига иккинчи голни киритиб, жамоасининг 2:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади. Айнан шу голлар уни Мирослав Клоседан ўзиб кетишига ва мутлоқ рекордчига айланишига хизмат қилди.

Оила қувончи ва кейинги босқич

Антонела Роккуззо Instagram саҳифасида: "Сенинг қайта-қайта тарих яратаётганингни кўриш мен учун катта шараф. Сени яхши кўраман, Лионель Месси!" дея ҳиссиётлари билан бўлишди. Ушбу ғалаба Аргентинага Ж гуруҳида пешқадамликни қўлга киритиш ва муддатидан аввал плей-офф йўлланмасини ҳал қилиш имконини берди.

Ўйиндан сўнг берган интервюсида Месси гуруҳдан чиқиш вазифасини эрта бажариш жамоа учун муҳим бўлганини, бу эса сўнгги тур олдидан хотиржамлик беришини таъкидлади. Амалдаги жаҳон чемпионлари ўз унвонини ҳимоя қилиш йўлида ишончли одимламоқда, Месси эса ҳамон жамоасининг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб қолмоқда.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиРекордАнтонела Роккуззо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сирКилиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сирБугун, 02:31Роберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманРоберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманБугун, 02:04Фабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманФабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманБугун, 02:01Криштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиКриштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 01:59Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Бугун, 01:56WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?Бугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...