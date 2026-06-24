Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланиб, футбол оламида навбатдаги улкан натижани қайд этди. Далласда бўлиб ўтган Австрияга қарши учрашувда Месси дубл қайд этиб, ўзининг турнирдаги голлари сонини 18 тага етказди ва германиялик афсонавий ҳужумчи Мирослав Клосе рекордини янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу тарихий лаҳзаларни стадионнинг ўзида кузатиб борган футболчининг турмуш ўртоғи Антонела Роккуззо ижтимоий тармоқлар орқали ўз ҳаяжонини яширмади. У фарзандлари — Тиаго, Матео ва Сиро билан тушган суратини улашиб, Мессининг муваффақиятидан фахрланишини таъкидлади. Goal.com нашрининг хабар беришича, барча ўғиллари отасининг рамзий 10-рақамли либосида Аргентина терма жамоасини қўллаб-қувватлаган.
Тарихий рекорд ва драматик ўйинЎйин Лионель Месси учун кутилмаган омадсизлик билан бошланди. Учрашувнинг 8-дақиқасида ҳакам томонидан белгиланган пеналтини ижро этишда Месси хатога йўл қўйди ва тўпни дарвоза устунидан ташқарига йўллади. Бу унинг жаҳон чемпионатлари тарихидаги (пеналтилар сериясидан ташқари) учинчи бор ўйиндан пеналтини аниқ амалга оширолмаслиги бўлди.
Бироқ, тажрибали ҳужумчи руҳан тушкунликка тушмасдан, ўз маҳоратини намойиш этишда давом этди. Биринчи бўлим якунланиши арафасида ҳисобни очган Месси, иккинчи бўлимнинг сўнгги дақиқаларида рақиб дарвозасига иккинчи голни киритиб, жамоасининг 2:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади. Айнан шу голлар уни Мирослав Клоседан ўзиб кетишига ва мутлоқ рекордчига айланишига хизмат қилди.
Оила қувончи ва кейинги босқичАнтонела Роккуззо Instagram саҳифасида: "Сенинг қайта-қайта тарих яратаётганингни кўриш мен учун катта шараф. Сени яхши кўраман, Лионель Месси!" дея ҳиссиётлари билан бўлишди. Ушбу ғалаба Аргентинага Ж гуруҳида пешқадамликни қўлга киритиш ва муддатидан аввал плей-офф йўлланмасини ҳал қилиш имконини берди.
Ўйиндан сўнг берган интервюсида Месси гуруҳдан чиқиш вазифасини эрта бажариш жамоа учун муҳим бўлганини, бу эса сўнгги тур олдидан хотиржамлик беришини таъкидлади. Амалдаги жаҳон чемпионлари ўз унвонини ҳимоя қилиш йўлида ишончли одимламоқда, Месси эса ҳамон жамоасининг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб қолмоқда.
…