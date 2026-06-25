Adobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олди

·0·Техно
Adobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олди

График таҳрирлаш дастурлари бозорининг мутлақ етакчиси ҳисобланган Adobe компанияси сунъий интеллектга асосланган видео ва тасвирларни қайта ишлаш технологияларини ривожлантириш йўлида навбатдаги йирик қадамни ташлади. Компания ўзининг ижодий экотизимини кенгайтириш мақсадида Топаз Лабс стартапини сотиб олганини расман эълон қилди. Ушбу келашув Adobe фойдаланувчилари учун контент сифатини оширишнинг мутлақо янги имкониятларини очиб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Топаз Лабс йигирма йилдан ортиқ вақт давомида тасвир ва видеоларни яхшилаш бўйича профессионал воситаларни ишлаб чиқиш билан шуғулланиб келади. Ўтган йили компания ўзининг инновацион ишлаб чиқариш технологиялари учун нуфузли Эммй мукофотига лойиқ кўрилган эди. Стартап сўнгги йилларда видео сифатини ошириш (упскалинг) учун Astra ҳамда суратларни ретуш қилиш ва деталларини тиклаш учун Вондер каби ўзининг хусусий сунъий интеллект моделларини тақдим этган.

Сунъий интеллект ва Firefly интеграцияси

Adobe вакилларининг маълум қилишича, Топаз Лабс технологиялари компаниянинг Firefly AI иловасига ҳамда Креативе Cloud пакетидаги бошқа дастурларга интеграция қилинади. Шу билан бирга, Топаз маҳсулотлари компания веб-сайти орқали мустақил сервис сифатида ҳам ўз фаолиятини давом эттириши кўзда тутилган. Бу фойдаланувчиларга Adobe маҳсулотларидан чиқмаган ҳолда юқори сифатли ишлов бериш имконини беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Топаз Лабснинг асосий ютуқларидан бири — катта ҳажмдаги видео моделларни оддий фойдаланувчи компьютерларидаги GPU (график процессор)ларда самарали ишлатиш технологиясидир. Бу Adobe учун ўз хизматларини нафақат булутли серверларда, балки бевосита фойдаланувчи қурилмасининг ўзида тезроқ ва арзонроқ ишлашини таъминлашда қўл келади.

Adobe Креативе Cloud маҳсулот маркетинги бўйича вице-президенти Деэпа Субраманиамнинг таъкидлашича, ушбу харид профессионал дизайнер ва монтаж усталари учун жуда муҳим. Эндиликда улар реал кадрларни сунъий интеллект ёрдамида яратилган клиплар билан бирлаштиришда деталларни аниқлаштириш, шовқинларни камайтириш ва архив материалларини қайта тиклаш каби мураккаб вазифаларни осонроқ бажаришлари мумкин бўлади.

Рақобат ва стратегик мақсадлар

Ҳозирда Adobe бозорда Канва ва Blackmagic Десигн (ДаВинси Ресольве эгаси) каби кучли рақобатчилар билан кураш олиб бормоқда. Топаз Лабс каби ихтисослашган стартапларни сотиб олиш орқали компания ўз фойдаланувчиларини бошқа платформаларга ўтиб кетишидан ҳимоя қилишни ва уларни ўз экотизимида ушлаб қолишни мақсад қилган. Бу, айниқса, видео таҳрирлаш соҳасида профессионал воситаларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда долзарбдир.

Ўзбекистондаги кўплаб дизайнерлар ва видео-монтаж усталари аллақачон Топаз Лабс маҳсулотларидан, хусусан, паст сифатли видеоларни 4К форматигача кўтаришда фойдаланиб келишади. Ушбу технологияларнинг Adobe Премиере Pro ёки Афтер Эффектс дастурларига тўлиқ интеграция қилиниши маҳаллий ижодкорлар учун ҳам иш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.

Компания берган расмий баёнотга кўра, ушбу келашув билан боғлиқ барча транзакциялар ва интеграция жараёнлари 2026-йилнинг иккинчи ярмида тўлиқ якунланиши кутилмоқда. Унгача ҳар икки компания ўз маҳсулотларини параллел равишда ривожлантиришда давом этади.

AdobeТопаз ЛабсСунъий IntelлектКреативе CloudТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаАҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаБугун, 18:59Россияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилдиРоссияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилдиБугун, 18:50Samsung янги Galaxy А27 5G смартфонини тақдим этди: Snapdragon чипи ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлашSamsung янги Galaxy А27 5G смартфонини тақдим этди: Snapdragon чипи ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлашБугун, 18:28Tesla автопилот тизими бўйича янги суд можароси: Компания айбловларни рад этмоқдаTesla автопилот тизими бўйича янги суд можароси: Компания айбловларни рад этмоқдаБугун, 17:58Amazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратадиAmazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратадиБугун, 17:29Microsoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилдиMicrosoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилдиБугун, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди