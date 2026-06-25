Райҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олди
Актриса Райҳон Уласенованинг кенжа қизи Марям таваллуд айёмини нишонлади. Санъаткорнинг севимли қизи бу йил 10 ёшга тўлди.
Шу муносабат билан Райҳон Уласенова Instagram саҳифасида мухлислари билан унутилмас хотираларини бўлишди. Актриса икки йил аввал тасвирга олинган архив видеони эълон қилиб, қизи билан боғлиқ қувончли лаҳзаларни ёдга олди.
Маълум бўлишича, бундан роппа-роса икки йил аввал санъаткор Марямни самолёт бортида туғилган куни билан табриклаган. Ўша самимий ва ҳаяжонли лаҳзалар акс этган видео кузатувчилар томонидан илиқ кутиб олинди.
Мухлислар изоҳларда Марямни таваллуд айёми билан қутлаб, унга мустаҳкам соғлиқ, бахт-саодат, омад ва келажакда улкан ютуқлар тилашмоқда. Кўпчилик Райҳон Уласенованинг қизига йўллаган меҳрга тўла тилакларини ҳам алоҳида эътироф этди.
…