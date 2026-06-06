iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Техно-блогер ва инсайдер Саҳил Кароул тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлган эксклюзив видеони эълон қилди. Унда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг тўртта янги рангдаги реал макетлари акс этган. Қурилмалар тўқ қора, мовий, классик кумушранг-оқ ва энг асосийси — тўқ гилос (Дарк Черрй) рангларида намойиш этилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сўнгги сизиб чиққан маълумотларга кўра, айнан Дарк Черрй ранги 2026-йил кузининг асосий хитига айланади ва у ҳозирги тўқ сариқ ранг ўрнини эгаллайди. iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max тақдимоти анъанага кўра 2026-йилнинг сентябрь ойига режалаштирилган.
Янги смартфонлар корпуси яхлит алюминий қотишмасидан тайёрланади, камера блоки қисми эса Серамик Шиелд ҳимоя ойнаси билан қопланади. Қурилмалар бироз қалинлашиши кутилмоқда: iPhone 18 Pro Max моделининг қалинлиги камера бўртиғи билан бирга 13,77 мм ни ташкил этади (олдинги моделда 12,92 мм эди). Бу янада массивроқ фотомодул ва такомиллаштирилган оптикадан далолат беради.
Техник жиҳатдан смартфонлар TSMC компаниясининг 2 нанометрли технологик жараёнига асосланган илк А20 Pro чипи билан жиҳозланиши кутилмоқда. Маълумот ўрнида, Саҳил Кароул аввалроқ Samsung Galaxy S26 Ultra суратларини ва iPhone Фолд прототипларини расмий анонсдан анча олдин аниқ эълон қилгани билан танилган.
…