Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»

·31·Дунё
Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»

АҚШ президенти Доналд Трамп Украина бўйича позициясини яна бир бор ўзгартириб, Владимир Зеленскийнинг уруш шароитидаги ҳаракатларига ижобий баҳо берди.

24 июнь куни Оқ уйда НАТО бош котиби Марк Рютте билан бўлиб ўтган учрашув чоғида Sky News мухбири Марк Стоун Трампдан Зеленскийнинг ҳозирги вазиятда устунликка эришаётган-эришмаётгани ҳақида сўради.

«Унинг ишлари ёмон эмас. Нима бўлганда ҳам, у таслим бўлмаяпти. Икки томондан жуда кўп одам ҳалок бўлмоқда, аммо менимча, у вазиятни яхши уддалаяпти. Унинг мард инсон эканини тан олмасдан илож йўқ. Қуроллари ҳам, одамлари ҳам ажойиб. Улар ҳақиқий жангчилар», — деди Трамп.

Ушбу баёнот АҚШ президентининг Украинага нисбатан муносабатида навбатдаги сезиларли ўзгариш сифатида баҳоланмоқда.

Бир кун аввал Зеленский кечки видеомурожаатида Украинанинг Россия ҳудудидаги узоқ масофали зарбалари натижаларини сарҳисоб қилган эди. Унинг айтишича, нефтни қайта ишлаш заводларига қилинган ҳужумлар туфайли Россиянинг 60 дан ортиқ ҳудудида ёқилғи танқислиги кузатилмоқда.

Зеленский Россия ҳукумати ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларини Москва ва Валдайни ҳимоя қилишга кўпроқ йўналтираётганини, бу эса мамлакатнинг бошқа қисмларини заифлаштираётганини таъкидлади.

Украина раҳбари, шунингдек, Россияни тинчликни танлашга мажбур қилиш учун ҳамкорлар кўмаги зарурлигини айтди.

«Операцияларимиз, жумладан, Қримдаги ҳаракатларимиз аниқ режалаштирилган. Агар G7 доирасида ҳамкорларимиз билан муҳокама қилинган имкониятлар Украинага тақдим этилса, Россияни тез орада тинчликни танлашга мажбур қиладиган шароитни яратишимиз мумкин», — деди Зеленский.

Трампнинг Украина масаласидаги позицияси ўзгараётганининг дастлабки жиддий белгилари 15–17 июнь кунлари Франциянинг Эвиан шаҳрида ўтказилган G7 саммитидан кейин кўрина бошлади.

Саммитдан сўнг Франция президенти Эммануэл Макрон Трамп Украинага нисбатан ёндашувида «ҳақиқий ўзгариш» намоён қилганини таъкидлади.

Financial Times манбаларининг билдиришича, Украинанинг Россия ичкарисидаги нишонларга зарба бериш кампанияси Трампда катта таассурот қолдирган. Kyiv Independent эса украиналик юқори мартабали мансабдорга таяниб, Трамп шахсий мулоқотларда Зеленскийни Россияга қарши янада дадил ҳаракат қилишга чақирганини ёзди.

Бироқ Вашингтоннинг позицияси тўлиқ ўзгарган, деб айтишга ҳали эрта. Foreign Policy нашрининг қайд этишича, Оқ уй Украинага нисбатан аста-секин хайрихоҳроқ муносабат билдираётган бўлса-да, Москвага қарши кескин баёнотлар беришдан тийилмоқда.

Европалик амалдорлардан бири Оқ уйдан Россиянинг уруш билан боғлиқ ҳаракатларини очиқ қоралаш сўралганини, аммо АҚШ маъмурияти бу музокараларга зарар етказиши мумкинлигидан хавотирланиб, таклифни рад этганини билдирди.

Reuters маълумотига кўра, Вашингтон позициясидаги ўзгариш Москвада норозиликни кучайтирган.

Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров 23 июнь куни Москвада ўтказилган форумда АҚШнинг Украина бўйича кейинги режалари Россияга тушунтирилмаганини айтди.

«Аляскадаги жараён Европа ҳаракатлари сингари Киев режимини қайта қуроллантириш учун вақт ютишга мўлжалланган, деб ўйлашни истамасдим. Лекин амалда шундай бўлиб чиқди», — деди Лавров.

Россия ТИВ раҳбари Москва G7 саммитида нималар муҳокама қилинганини ва Вашингтоннинг келгуси йўналиши қандай бўлишини аниқ билмоқчи эканини ҳам қўшимча қилди.

Шу тариқа, Трампнинг Зеленский ҳақидаги илиқ фикрлари АҚШнинг Украинага нисбатан сиёсатида маълум бурилиш бўлаётганини кўрсатмоқда. Бироқ Оқ уйнинг Москва билан муносабатларда ҳали ҳам эҳтиёткор позицияда қолаётгани вазиятнинг мураккаблигини сақлаб турибди.

Дональд ТрампВолодимир ЗеленскийНАТОМарк РюттеЭммануэль Макрон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ўзбекистонлик тадбиркорга тегишли қаҳвахонага нисбатан тергов бошландиАҚШда ўзбекистонлик тадбиркорга тегишли қаҳвахонага нисбатан тергов бошландиБугун, 19:20Японияни 7,2 баллли зилзила ларзага солди (видео)Японияни 7,2 баллли зилзила ларзага солди (видео)Бугун, 19:06Шимолий кореялик ҳарбий Жанубий Кореяга қочиб ўтишга муваффақ бўлдиШимолий кореялик ҳарбий Жанубий Кореяга қочиб ўтишга муваффақ бўлдиБугун, 19:03Бразилияда ҳаво шари ҳалокати: 8 киши ҳаётдан кўз юмдиБразилияда ҳаво шари ҳалокати: 8 киши ҳаётдан кўз юмдиБугун, 18:43Беш ёшли бола туфайли 15 га яқин iPhone куйиб кетдиБеш ёшли бола туфайли 15 га яқин iPhone куйиб кетдиБугун, 17:53Қўйларни бўридан асрайдиган тиканли костюм баҳсларга сабаб бўлмоқда!Қўйларни бўридан асрайдиган тиканли костюм баҳсларга сабаб бўлмоқда!Бугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда