Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этди

Технологиялар оламининг етакчи вакилларидан бири бўлган Xiaomi компанияси ўзининг ақлли уй жиҳозлари экотизимини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу гал бренд фойдаланувчиларга нафақат ҳажми, балки технологик имкониятлари билан ҳам ажралиб турувчи Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л ақлли термопотини намойиш этди. Мазкур қурилма замонавий ошхона учун зарур бўлган барча функцияларни ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг энг асосий ўзига хослиги — "фаол сув айланиши" тизимидир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология резервуар ичидаги сувнинг бир текис исишини таъминлайди. Одатда термопотларда сувнинг юқори ва пастки қатламлари ўртасида ҳарорат фарқи сезилади, бироқ Xiaomi муҳандислари бу муаммони ҳал этишди. 30 дақиқа давомида ҳароратни ушлаб туриш режими ёқилганда, сув қатламлари орасидаги фарқ атиги ±2°К даражадан ошмайди.

Ақлли бошқарув ва аниқ ҳарорат созламалари

Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л моделининг яна бир устунлиги унинг мослашувчанлигидадир. Классик термопотлардан фарқли ўлароқ, ушбу қурилмада ҳароратни 1°К аниқликда созлаш имконияти мавжуд. Бу айниқса турли хил чой дамлаш ёки болалар бўтқасини тайёрлашда жуда қўл келади. Фойдаланувчилар Mi Home иловаси орқали иситиш параметрларини масофадан туриб белгилашлари мумкин.

Қурилманинг техник хусусиятлари ва хавфсизлигига ҳам алоҳида эътибор қаратилган:

  • Ички резервуар 316Л русумли озиқ-овқат зангламас пўлатидан чокларсиз тайёрланган;
  • Сув билан алоқа қиладиган барча қисмлар юқори сифатли экологик материаллардан ишланган;
  • Сув сатини электрон назорат қилиш тизими мавжуд;
  • Шовқинни камайтирувчи махсус қўшалоқ тизим ўрнатилган.
Дизайн жиҳатидан қурилма Xiaomi брендига хос бўлган минималистик услубда ишланган бўлиб, ҳар қандай интерерга мос тушади. Термопотнинг 5 литрли ҳажми катта оилалар ёки офис ходимлари учун жуда қулайдир. Шунингдек, қурилманинг ички идиши олинадиган қилиб ишланган, бу эса уни ювиш ва тозалаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.

Нарх масаласига тўхталадиган бўлсак, Хитой бозорида қурилманинг тавсия этилган чакана нархи 699 юанни ташкил этади. Бироқ дастлабки буюртма берувчилар ва турли субсидиялар ҳисобига харидорлар уни тахминан 83 доллар атрофида харид қилишлари мумкин. Ўзбекистон бозорига ушбу модел расмий ёки параллел импорт орқали яқин ойларда кириб келиши кутилмоқда, бу эса ақлли уй техникаси ишқибозлари учун ажойиб янгиликдир.

XiaomiMijiaТермопотАқлли УйТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашдиApple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 20:29AMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиAMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиБугун, 19:59АҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлдиАҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлдиБугун, 19:57Нетрис стартапи сунъий интеллект маълумотлар марказларини тезкор ишга тушириш учун 15 млн доллар жалб қилдиНетрис стартапи сунъий интеллект маълумотлар марказларини тезкор ишга тушириш учун 15 млн доллар жалб қилдиБугун, 19:51Oppo Рено16 серияси глобал бозорга чиқди: 200 MP камера ва IP69К ҳимоясиOppo Рено16 серияси глобал бозорга чиқди: 200 MP камера ва IP69К ҳимоясиБугун, 19:22АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаАҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаБугун, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди