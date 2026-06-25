Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этди
Технологиялар оламининг етакчи вакилларидан бири бўлган Xiaomi компанияси ўзининг ақлли уй жиҳозлари экотизимини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу гал бренд фойдаланувчиларга нафақат ҳажми, балки технологик имкониятлари билан ҳам ажралиб турувчи Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л ақлли термопотини намойиш этди. Мазкур қурилма замонавий ошхона учун зарур бўлган барча функцияларни ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг энг асосий ўзига хослиги — "фаол сув айланиши" тизимидир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология резервуар ичидаги сувнинг бир текис исишини таъминлайди. Одатда термопотларда сувнинг юқори ва пастки қатламлари ўртасида ҳарорат фарқи сезилади, бироқ Xiaomi муҳандислари бу муаммони ҳал этишди. 30 дақиқа давомида ҳароратни ушлаб туриш режими ёқилганда, сув қатламлари орасидаги фарқ атиги ±2°К даражадан ошмайди.
Ақлли бошқарув ва аниқ ҳарорат созламалариMijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л моделининг яна бир устунлиги унинг мослашувчанлигидадир. Классик термопотлардан фарқли ўлароқ, ушбу қурилмада ҳароратни 1°К аниқликда созлаш имконияти мавжуд. Бу айниқса турли хил чой дамлаш ёки болалар бўтқасини тайёрлашда жуда қўл келади. Фойдаланувчилар Mi Home иловаси орқали иситиш параметрларини масофадан туриб белгилашлари мумкин.
Қурилманинг техник хусусиятлари ва хавфсизлигига ҳам алоҳида эътибор қаратилган:
- Ички резервуар 316Л русумли озиқ-овқат зангламас пўлатидан чокларсиз тайёрланган;
- Сув билан алоқа қиладиган барча қисмлар юқори сифатли экологик материаллардан ишланган;
- Сув сатини электрон назорат қилиш тизими мавжуд;
- Шовқинни камайтирувчи махсус қўшалоқ тизим ўрнатилган.
Нарх масаласига тўхталадиган бўлсак, Хитой бозорида қурилманинг тавсия этилган чакана нархи 699 юанни ташкил этади. Бироқ дастлабки буюртма берувчилар ва турли субсидиялар ҳисобига харидорлар уни тахминан 83 доллар атрофида харид қилишлари мумкин. Ўзбекистон бозорига ушбу модел расмий ёки параллел импорт орқали яқин ойларда кириб келиши кутилмоқда, бу эса ақлли уй техникаси ишқибозлари учун ажойиб янгиликдир.
…