Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирди

·0·Спорт
Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирди

Челси жамоасининг етакчи плеймейкери Коул Палмер Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухел томонидан ЖЧ-2026 таркибидан тушириб қолдирилганига нисбатан ўз муносабатини билдирди. Жароҳатлар билан боғлиқ мураккаб мавсумдан сўнг, 24 ёшли футболчи кутилмаганда мундиал қайдномасига киритилмади. Бу қарор Англия футбол жамоатчилиги орасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Томас Тухел терма жамоада янги даврни бошлар экан, футболчиларнинг ўтмишдаги хизматларидан кўра ҳозирги спорт формасига кўпроқ эътибор қаратишга қарор қилган. Палмер ўтган мавсумда Стамфорд Брижда оғир кунларни бошдан кечирди. Хусусан, чов соҳасидаги сурункали жароҳат унинг ўйинига сезиларли таъсир кўрсатиб, барча турнирларда атиги 11 та гол ва 3 та ассист билан чекланишига мажбур қилди.

Палмернинг хотиржамлиги ва янги режалар

Ҳозирда Ибизада дам олаётган футболчи терма жамоага чақирилмаганидан тушкунликка тушмаганини таъкидлади. "Бу мавсум фаолиятимдаги энг яхшиси бўлмади, лекин борига барака. Ўзгартириб бўлмайдиган қарор учун йиғлаб ўтирмайман. Йигитларга эса турнирда муваффақият тилайман", — дея таъкидлади Палмер ўз интервюсида. Унинг сўзларига кўра, у мусобақани оддий мухлис сифатида кузатиб боради.

Коул Палмер сўнгги тўрт йил ичида илк бор ёзги таътилни тўлиқ дам олиш билан ўтказмоқда. Футболчи бу вақтдан нафақат жисмоний, балки руҳан тикланиш учун ҳам фойдаланмоқда. Унинг учун оиласи ва яқин дўстлари билан ўтказаётган вақти профессионал футболдаги босимлардан халос бўлишга ёрдам бермоқда. У ҳатто ўз отасининг ҳаваскорлар лигасидаги ўйинларини томоша қилиш учун Манчестерга тез-тез бориб туришини айтиб ўтди.

Қизиғи шундаки, Палмер бўш вақтида ўзининг шахсий бизнес лойиҳасини ҳам йўлга қўйди. У ўзининг машҳур "музлаб қолган" (шиверинг) гол нишонлаш услубига ишора қилиб, "Коулъд" Исе бренди остида тозаланган муз маҳсулотларини ишлаб чиқаришни бошлаган. Футболчининг фикрича, бундай лойиҳалар унга футболдан чалғишга ва мухлислар билан ўзгача алоқа ўрнатишга ёрдам беради.

Томас Тухелнинг ушбу дадил қарори Англия терма жамоасида интизом ва жисмоний ҳолат биринчи ўринга чиқишидан далолат беради. Палмер каби иқтидорли футболчининг таркибдан ташқарида қолиши жамоа ичидаги рақобат нақадар кучли эканини кўрсатмоқда. Эндиликда футболчи бор эътиборини янги мавсумга тайёргарликка қаратиб, Челси таркибида ўзининг аввалги формасини тиклашни мақсад қилган.

ЧелсиАнглияКоул ПалмерТомас ТухелЖЧ-2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб бердиЖозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб бердиБугун, 20:13Арсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунладиАрсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунладиБугун, 19:57Алишер Никимбаев Ўзбекистоннинг плей-офф имкониятига баҳо бердиАлишер Никимбаев Ўзбекистоннинг плей-офф имкониятига баҳо бердиБугун, 19:36Дайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашдиДайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашдиБугун, 18:56Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Бугун, 18:32Антонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаАнтонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди