Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирди
Челси жамоасининг етакчи плеймейкери Коул Палмер Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухел томонидан ЖЧ-2026 таркибидан тушириб қолдирилганига нисбатан ўз муносабатини билдирди. Жароҳатлар билан боғлиқ мураккаб мавсумдан сўнг, 24 ёшли футболчи кутилмаганда мундиал қайдномасига киритилмади. Бу қарор Англия футбол жамоатчилиги орасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Томас Тухел терма жамоада янги даврни бошлар экан, футболчиларнинг ўтмишдаги хизматларидан кўра ҳозирги спорт формасига кўпроқ эътибор қаратишга қарор қилган. Палмер ўтган мавсумда Стамфорд Брижда оғир кунларни бошдан кечирди. Хусусан, чов соҳасидаги сурункали жароҳат унинг ўйинига сезиларли таъсир кўрсатиб, барча турнирларда атиги 11 та гол ва 3 та ассист билан чекланишига мажбур қилди.
Палмернинг хотиржамлиги ва янги режаларҲозирда Ибизада дам олаётган футболчи терма жамоага чақирилмаганидан тушкунликка тушмаганини таъкидлади. "Бу мавсум фаолиятимдаги энг яхшиси бўлмади, лекин борига барака. Ўзгартириб бўлмайдиган қарор учун йиғлаб ўтирмайман. Йигитларга эса турнирда муваффақият тилайман", — дея таъкидлади Палмер ўз интервюсида. Унинг сўзларига кўра, у мусобақани оддий мухлис сифатида кузатиб боради.
Коул Палмер сўнгги тўрт йил ичида илк бор ёзги таътилни тўлиқ дам олиш билан ўтказмоқда. Футболчи бу вақтдан нафақат жисмоний, балки руҳан тикланиш учун ҳам фойдаланмоқда. Унинг учун оиласи ва яқин дўстлари билан ўтказаётган вақти профессионал футболдаги босимлардан халос бўлишга ёрдам бермоқда. У ҳатто ўз отасининг ҳаваскорлар лигасидаги ўйинларини томоша қилиш учун Манчестерга тез-тез бориб туришини айтиб ўтди.
Қизиғи шундаки, Палмер бўш вақтида ўзининг шахсий бизнес лойиҳасини ҳам йўлга қўйди. У ўзининг машҳур "музлаб қолган" (шиверинг) гол нишонлаш услубига ишора қилиб, "Коулъд" Исе бренди остида тозаланган муз маҳсулотларини ишлаб чиқаришни бошлаган. Футболчининг фикрича, бундай лойиҳалар унга футболдан чалғишга ва мухлислар билан ўзгача алоқа ўрнатишга ёрдам беради.
Томас Тухелнинг ушбу дадил қарори Англия терма жамоасида интизом ва жисмоний ҳолат биринчи ўринга чиқишидан далолат беради. Палмер каби иқтидорли футболчининг таркибдан ташқарида қолиши жамоа ичидаги рақобат нақадар кучли эканини кўрсатмоқда. Эндиликда футболчи бор эътиборини янги мавсумга тайёргарликка қаратиб, Челси таркибида ўзининг аввалги формасини тиклашни мақсад қилган.
…