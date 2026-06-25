AMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемаси

·0·Техно
AMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемаси

Дунё бўйлаб ўйин ихлосмандлари ва технология ишқибозлари орасида катта қизиқиш уйғотаётган AMD Ryzen 7 9800X3D процессори билан боғлиқ кутилмаган воқеа содир бўлди. Фойдаланувчилардан бири энг сўнгги русумдаги ушбу чипни харид қилиб, бутунлай бошқа ва анча эски моделга дуч келди. Бу ҳолат йирик онлайн савдо платформаларида хавфсизлик ва маҳсулот сифатини назорат қилиш масаласини яна кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, харидор AMD компаниясининг янги флагман процессорини буюртма қилган, бироқ қадоқ очилганда унинг ичидан 2020-йилда чиқарилган Intel Core i9-10900К чипи чиққан. Энг ҳайратланарлиси шундаки, маҳсулот қутиси завод ҳолатидагидек муҳрланган ва ташқи томондан ҳеч қандай шубҳа уйғотмаган. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ҳолат процессорлар бозоридаги мураккаб фирибгарлик схемасининг бир қисми бўлиши мумкин.

Фирибгарлик қандай амалга оширилган?

Экспертларнинг тахминига кўра, гап "сохта қайтариш" (фраудулент ретурн) усули ҳақида бормоқда. Бунда виждонсиз харидор қимматбаҳо маҳсулотни сотиб олади, сўнгра унинг ичидаги оригинал қурилмани арзонроқ ёки эски моделга алмаштириб, қадоғини усталик билан қайта муҳрлайди. Шундан сўнг маҳсулот дўконга қайтарилади ва сотувчи қутининг бутунлигига ишониб, уни қайтадан савдога чиқарган.

Жабрланувчи учун бу нафақат моддий зарар, балки техник муаммо ҳамдир. Чунки Ryzen 7 9800X3D учун мўлжалланган она платалар (мотербоардс) AMD платформасига асосланган бўлиб, уларга Intel процессорини ўрнатишнинг мутлақо имкони йўқ. Бу эса фойдаланувчининг бутун компьютер йиғиш режасини чиппакка чиқарган.

Ҳозирча ушбу воқеа юзасидан Amazon платформаси расмий муносабат билдирмади. Бироқ, бу каби ҳолатлар йирик маркетплейсларда биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Аввалроқ ҳам NVIDIA RTX сериясидаги видеокарталар ва юқори унумдорликка эга бошқа компонентлар билан боғлиқ шунга ўхшаш алмаштириб қўйиш ҳолатлари қайд этилган эди.

Харидорлар учун тавсиялар

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ҳам халқаро платформалар ёки маҳаллий онлайн дўконлардан қимматбаҳо эҳтиёт қисмлар буюртма қилганда ҳушёр бўлишлари тавсия этилади. Мутахассислар қуйидаги чораларни кўришни маслаҳат беришади:

  • Маҳсулотни курер ҳузурида ёки етказиб бериш пунктида очиб кўриш;
  • Қадоқнинг очилиш жараёнини видеога муҳрлаш (бу кейинчалик исбот сифатида хизмат қилади);
  • Сотувчининг рейтинги ва аввалги харидорлар қолдирган шарҳларни синчиклаб ўрганиш;
  • Шубҳали даражада арзон нархлардан эҳтиёт бўлиш.
Ушбу воқеа технологик гигантлар ва савдо майдончалари учун маҳсулотни қайтариб олиш тизимини янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатмоқда. Акс ҳолда, ҳатто энг ишончли брендлар ҳам фирибгарларнинг қурбонига айланиши ва харидорлар ишончини йўқотиши мумкин.

AMDIntelRyzen 7 9800X3DТехнологияФирибгарлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлдиАҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлдиБугун, 19:57Нетрис стартапи сунъий интеллект маълумотлар марказларини тезкор ишга тушириш учун 15 млн доллар жалб қилдиНетрис стартапи сунъий интеллект маълумотлар марказларини тезкор ишга тушириш учун 15 млн доллар жалб қилдиБугун, 19:51Oppo Рено16 серияси глобал бозорга чиқди: 200 MP камера ва IP69К ҳимоясиOppo Рено16 серияси глобал бозорга чиқди: 200 MP камера ва IP69К ҳимоясиБугун, 19:22АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаАҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаБугун, 18:59Adobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олдиAdobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олдиБугун, 18:57Россияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилдиРоссияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилдиБугун, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди