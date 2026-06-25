AMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемаси
Дунё бўйлаб ўйин ихлосмандлари ва технология ишқибозлари орасида катта қизиқиш уйғотаётган AMD Ryzen 7 9800X3D процессори билан боғлиқ кутилмаган воқеа содир бўлди. Фойдаланувчилардан бири энг сўнгги русумдаги ушбу чипни харид қилиб, бутунлай бошқа ва анча эски моделга дуч келди. Бу ҳолат йирик онлайн савдо платформаларида хавфсизлик ва маҳсулот сифатини назорат қилиш масаласини яна кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, харидор AMD компаниясининг янги флагман процессорини буюртма қилган, бироқ қадоқ очилганда унинг ичидан 2020-йилда чиқарилган Intel Core i9-10900К чипи чиққан. Энг ҳайратланарлиси шундаки, маҳсулот қутиси завод ҳолатидагидек муҳрланган ва ташқи томондан ҳеч қандай шубҳа уйғотмаган. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ҳолат процессорлар бозоридаги мураккаб фирибгарлик схемасининг бир қисми бўлиши мумкин.
Фирибгарлик қандай амалга оширилган?Экспертларнинг тахминига кўра, гап "сохта қайтариш" (фраудулент ретурн) усули ҳақида бормоқда. Бунда виждонсиз харидор қимматбаҳо маҳсулотни сотиб олади, сўнгра унинг ичидаги оригинал қурилмани арзонроқ ёки эски моделга алмаштириб, қадоғини усталик билан қайта муҳрлайди. Шундан сўнг маҳсулот дўконга қайтарилади ва сотувчи қутининг бутунлигига ишониб, уни қайтадан савдога чиқарган.
Жабрланувчи учун бу нафақат моддий зарар, балки техник муаммо ҳамдир. Чунки Ryzen 7 9800X3D учун мўлжалланган она платалар (мотербоардс) AMD платформасига асосланган бўлиб, уларга Intel процессорини ўрнатишнинг мутлақо имкони йўқ. Бу эса фойдаланувчининг бутун компьютер йиғиш режасини чиппакка чиқарган.
Ҳозирча ушбу воқеа юзасидан Amazon платформаси расмий муносабат билдирмади. Бироқ, бу каби ҳолатлар йирик маркетплейсларда биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Аввалроқ ҳам NVIDIA RTX сериясидаги видеокарталар ва юқори унумдорликка эга бошқа компонентлар билан боғлиқ шунга ўхшаш алмаштириб қўйиш ҳолатлари қайд этилган эди.
Харидорлар учун тавсияларЎзбекистонлик технология ихлосмандлари ҳам халқаро платформалар ёки маҳаллий онлайн дўконлардан қимматбаҳо эҳтиёт қисмлар буюртма қилганда ҳушёр бўлишлари тавсия этилади. Мутахассислар қуйидаги чораларни кўришни маслаҳат беришади:
- Маҳсулотни курер ҳузурида ёки етказиб бериш пунктида очиб кўриш;
- Қадоқнинг очилиш жараёнини видеога муҳрлаш (бу кейинчалик исбот сифатида хизмат қилади);
- Сотувчининг рейтинги ва аввалги харидорлар қолдирган шарҳларни синчиклаб ўрганиш;
- Шубҳали даражада арзон нархлардан эҳтиёт бўлиш.
…