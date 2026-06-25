Apple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашди
Дунё бозорида сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва маълумотлар марказларига бўлган талабнинг ортиши кутилмаган оқибатларга олиб келди. Apple корпорацияси хотира чиплари танқислиги фонида ўзининг Мак компьютерлари ва iPad планшетлари нархини расман оширишга қарор қилди. Bloomberg нашри хабарига кўра, ушбу ўзгаришлар ҳозирча iPhone смартфонларига дахл қилмаган бўлса-да, йил якунига қадар вазият ўзгариши эҳтимоли мавжуд. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания вакилларининг КНБК телеканалига берган баёнотига кўра, истеъмолчи электроникаси соҳаси мисли кўрилмаган қийинчиликка дуч келган. Сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган хотира қурилмаларига талабнинг кескин ортиши бутловчи қисмлар нархини рекорд даражада кўтариб юборди. Apple раҳбари Tim Cook ҳам Валл Стреэт Жоурнал нашрига берган интервюсида нархларнинг ошиши "муқаррар" эканини таъкидлаб ўтди.
Мак ва iPad моделларидаги янги нархларЯнги нархлар сиёсати деярли барча ноутбук ва планшетларни қамраб олди. Хусусан, MacBook туркумидаги ўзгаришлар қуйидагича кўриниш олди:
- MacBook Air моделининг бошланғич нархи 1099 доллардан 1299 долларга кўтарилди;
- MacBook Pro эндиликда 1699 доллар ўрнига 1999 доллардан сотилмоқда;
- Профессионал фойдаланувчилар учун мўлжалланган Mac Studio нархи 1999 доллардан 2499 долларгача ошди;
- Янги MacBook Neo модели эса 599 доллар ўрнига 699 доллар этиб белгиланди.
Бошқа қурилмалар ва iPhone истиқболиНархлар ошиши фақатгина компьютер ва планшетлар билан чекланиб қолмади. Apple ақлли уй тизимлари ва аксессуарлар нархини ҳам қайта кўриб чиқди. Стандарт ҲомеПод 349 долларга (аввал 299$), ҲомеПод Mini ва Apple TV қурилмалари эса 129 долларга (аввал 99$) кўтарилди. Компаниянинг энг қиммат маҳсулоти бўлмиш Vision Pro гарнитураси эса энди 3699 доллар нархда таклиф этилмоқда.
Ҳозирча iPhone нархлари ўзгаришсиз қолаётганининг сабаби шундаки, смартфонлар ишлаб чиқаришда хотира чипларидан кўра асосий процессорлар танқислиги кўпроқ сезилмоқда. Бироқ таҳлилчилар бу вақтинчалик ҳолат эканини айтишмоқда. Коунтерпоинт тадқиқот фирмаси маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи чорагида смартфонлар учун DRAM хотиралари 50 фоизга, NAND Флаш хотиралари эса 90 фоиздан ортиқроққа қимматлашган.
Ўзбекистон бозори учун ушбу ўзгаришлар бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Apple маҳсулотлари асосан хориждан импорт қилинишини инобатга олсак, расмий ва норасмий дўконларда Мак ва iPad моделларининг нархи яқин ҳафталар ичида сезиларли даражада ошиши мумкин. Бу эса истеъмолчиларни харидни амалга оширишдан аввал нархларни қайта таҳлил қилишга ундайди.
…