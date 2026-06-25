Apple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашди

·0·Техно
Apple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашди

Дунё бозорида сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва маълумотлар марказларига бўлган талабнинг ортиши кутилмаган оқибатларга олиб келди. Apple корпорацияси хотира чиплари танқислиги фонида ўзининг Мак компьютерлари ва iPad планшетлари нархини расман оширишга қарор қилди. Bloomberg нашри хабарига кўра, ушбу ўзгаришлар ҳозирча iPhone смартфонларига дахл қилмаган бўлса-да, йил якунига қадар вазият ўзгариши эҳтимоли мавжуд. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания вакилларининг КНБК телеканалига берган баёнотига кўра, истеъмолчи электроникаси соҳаси мисли кўрилмаган қийинчиликка дуч келган. Сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган хотира қурилмаларига талабнинг кескин ортиши бутловчи қисмлар нархини рекорд даражада кўтариб юборди. Apple раҳбари Tim Cook ҳам Валл Стреэт Жоурнал нашрига берган интервюсида нархларнинг ошиши "муқаррар" эканини таъкидлаб ўтди.

Мак ва iPad моделларидаги янги нархлар

Янги нархлар сиёсати деярли барча ноутбук ва планшетларни қамраб олди. Хусусан, MacBook туркумидаги ўзгаришлар қуйидагича кўриниш олди:

  • MacBook Air моделининг бошланғич нархи 1099 доллардан 1299 долларга кўтарилди;
  • MacBook Pro эндиликда 1699 доллар ўрнига 1999 доллардан сотилмоқда;
  • Профессионал фойдаланувчилар учун мўлжалланган Mac Studio нархи 1999 доллардан 2499 долларгача ошди;
  • Янги MacBook Neo модели эса 599 доллар ўрнига 699 доллар этиб белгиланди.
Планшетлар сегментида ҳам сезиларли ўсиш кузатилмоқда. iPad Air нархи 599 доллардан 749 долларга, iPad Pro эса 999 доллардан 1199 долларга кўтарилди. Ҳатто энг ҳамёнбоп iPad модели (А16 чипи билан) энди 349 доллар эмас, балки 449 доллар туради. iPad Mini нархи эса 100 долларга ошиб, 599 долларни ташкил этмоқда.

Бошқа қурилмалар ва iPhone истиқболи

Нархлар ошиши фақатгина компьютер ва планшетлар билан чекланиб қолмади. Apple ақлли уй тизимлари ва аксессуарлар нархини ҳам қайта кўриб чиқди. Стандарт ҲомеПод 349 долларга (аввал 299$), ҲомеПод Mini ва Apple TV қурилмалари эса 129 долларга (аввал 99$) кўтарилди. Компаниянинг энг қиммат маҳсулоти бўлмиш Vision Pro гарнитураси эса энди 3699 доллар нархда таклиф этилмоқда.

Ҳозирча iPhone нархлари ўзгаришсиз қолаётганининг сабаби шундаки, смартфонлар ишлаб чиқаришда хотира чипларидан кўра асосий процессорлар танқислиги кўпроқ сезилмоқда. Бироқ таҳлилчилар бу вақтинчалик ҳолат эканини айтишмоқда. Коунтерпоинт тадқиқот фирмаси маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи чорагида смартфонлар учун DRAM хотиралари 50 фоизга, NAND Флаш хотиралари эса 90 фоиздан ортиқроққа қимматлашган.

Ўзбекистон бозори учун ушбу ўзгаришлар бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Apple маҳсулотлари асосан хориждан импорт қилинишини инобатга олсак, расмий ва норасмий дўконларда Мак ва iPad моделларининг нархи яқин ҳафталар ичида сезиларли даражада ошиши мумкин. Бу эса истеъмолчиларни харидни амалга оширишдан аввал нархларни қайта таҳлил қилишга ундайди.

AppleMacBookiPadТехнологияНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этдиXiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этдиБугун, 20:29AMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиAMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиБугун, 19:59АҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлдиАҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлдиБугун, 19:57Нетрис стартапи сунъий интеллект маълумотлар марказларини тезкор ишга тушириш учун 15 млн доллар жалб қилдиНетрис стартапи сунъий интеллект маълумотлар марказларини тезкор ишга тушириш учун 15 млн доллар жалб қилдиБугун, 19:51Oppo Рено16 серияси глобал бозорга чиқди: 200 MP камера ва IP69К ҳимоясиOppo Рено16 серияси глобал бозорга чиқди: 200 MP камера ва IP69К ҳимоясиБугун, 19:22АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаАҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаБугун, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди