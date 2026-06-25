Oppo Рено16 серияси глобал бозорга чиқди: 200 MP камера ва IP69К ҳимояси
Хитойнинг Oppo компанияси ўзининг янги авлод смартфонлари — Рено16 ва Рено16 Pro моделларини глобал бозор учун расман тақдим этди. Хитойдаги дебютидан бир ой ўтиб эълон қилинган ушбу қурилмалар халқаро фойдаланувчилар учун бир қатор техник ўзгаришлар билан етиб келди. Айниқса, корпуснинг сув ва чангдан юқори даражадаги IP69К ҳимояси ҳамда ихчам экран ўлчами ушбу туркумнинг асосий ўзига хослиги бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, глобал версияларнинг аппарат платформаси Хитойдаги моделлардан фарқ қилади. Рено16 Pro модели янада кучлироқ Dimensity 9500с ўрнига MediaTek Dimensity 8550 Супер чипига эга бўлди. Базавий Рено16 эса Snapdragon 7 Ген 4 процессори билан жиҳозланган. Хотира масаласида Pro версия фақат 12/512 GB конфигурацияда таклиф этилаётган бўлса, стандарт модел 8/256 GB ва 8/512 GB вариантларида сотувга чиқади.
Экран ва суратга олиш имкониятлариҲар икки смартфон ҳам бугунги кунда трендга айланаётган ихчамликка урғу берган. Қурилмалар 6,32 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, Фулл ҲД+ рухсатини қўллаб-қувватлайди. Фарқи шундаки, Рено16 Pro экрани 144 Гс янгиланиш частотасига эга, стандарт Рено16 моделида эса бу кўрсаткич 120 Гсни ташкил этади. Бармоқ изи сканери экран остига жойлаштирилган бўлиб, оптик технология асосида ишлайди.
Камера борасида Oppo Рено16 Pro ўзининг 200 мегапикселли Samsung С5КHP5 сенсорли асосий модули билан ҳайратда қолдиради. Унга 3,5 каррали оптик зумга эга 50 MP телеобъектив ва яна бир 50 MP кенг бурчакли сенсор ҳамроҳлик қилади. Оддий Рено16 эса учта 50 мегапикселли датчиклар жамланмасини олган, унинг асосий модули сифатида Sony ЛЙТ-600 танланган.
Энергия қуввати ва ҳимоя стандартиСмартфонларнинг батарея тизими ҳам минтақавий ўзгаришларга учради. Глобал Рено16 Pro 6700 мА·соат сиғимли кремний-углеродли аккумулятор билан таъминланган. Қизиқ жиҳати шундаки, Рено16 моделининг Европа версияси бор-йўғи 6000 мА·соатлик батареяга эга бўлди, ҳолбуки бошқа ҳудудларда у ҳам каттароқ сиғим билан сотилиши кутилмоқда. Ҳар икки модел 80 В қувватга эга СуперВООК тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Янги қурилмаларнинг энг муҳим афзалликларидан бири бу IP69К ҳимоя даражасидир. Бу смартфон нафақат сув остига тушиб кетишга, балки юқори босимли иссиқ сув оқимига ҳам бардош бера олишини англатади. Дастурий таъминот сифатида Android 16 базасидаги КолорОС 16 қобиғи ўрнатилган.
Oppo Рено16 сериясининг нархлари Европа бозорида қуйидагича белгиланган:
- Рено16 (8/512 GB) — 900 евро;
- Рено16 Pro (12/512 GB) — 1100 евро.
…