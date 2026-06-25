Oppo Рено16 серияси глобал бозорга чиқди: 200 MP камера ва IP69К ҳимояси

·31·Техно
Oppo Рено16 серияси глобал бозорга чиқди: 200 MP камера ва IP69К ҳимояси

Хитойнинг Oppo компанияси ўзининг янги авлод смартфонлари — Рено16 ва Рено16 Pro моделларини глобал бозор учун расман тақдим этди. Хитойдаги дебютидан бир ой ўтиб эълон қилинган ушбу қурилмалар халқаро фойдаланувчилар учун бир қатор техник ўзгаришлар билан етиб келди. Айниқса, корпуснинг сув ва чангдан юқори даражадаги IP69К ҳимояси ҳамда ихчам экран ўлчами ушбу туркумнинг асосий ўзига хослиги бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, глобал версияларнинг аппарат платформаси Хитойдаги моделлардан фарқ қилади. Рено16 Pro модели янада кучлироқ Dimensity 9500с ўрнига MediaTek Dimensity 8550 Супер чипига эга бўлди. Базавий Рено16 эса Snapdragon 7 Ген 4 процессори билан жиҳозланган. Хотира масаласида Pro версия фақат 12/512 GB конфигурацияда таклиф этилаётган бўлса, стандарт модел 8/256 GB ва 8/512 GB вариантларида сотувга чиқади.

Экран ва суратга олиш имкониятлари

Ҳар икки смартфон ҳам бугунги кунда трендга айланаётган ихчамликка урғу берган. Қурилмалар 6,32 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, Фулл ҲД+ рухсатини қўллаб-қувватлайди. Фарқи шундаки, Рено16 Pro экрани 144 Гс янгиланиш частотасига эга, стандарт Рено16 моделида эса бу кўрсаткич 120 Гсни ташкил этади. Бармоқ изи сканери экран остига жойлаштирилган бўлиб, оптик технология асосида ишлайди.

Камера борасида Oppo Рено16 Pro ўзининг 200 мегапикселли Samsung С5КHP5 сенсорли асосий модули билан ҳайратда қолдиради. Унга 3,5 каррали оптик зумга эга 50 MP телеобъектив ва яна бир 50 MP кенг бурчакли сенсор ҳамроҳлик қилади. Оддий Рено16 эса учта 50 мегапикселли датчиклар жамланмасини олган, унинг асосий модули сифатида Sony ЛЙТ-600 танланган.

Энергия қуввати ва ҳимоя стандарти

Смартфонларнинг батарея тизими ҳам минтақавий ўзгаришларга учради. Глобал Рено16 Pro 6700 мА·соат сиғимли кремний-углеродли аккумулятор билан таъминланган. Қизиқ жиҳати шундаки, Рено16 моделининг Европа версияси бор-йўғи 6000 мА·соатлик батареяга эга бўлди, ҳолбуки бошқа ҳудудларда у ҳам каттароқ сиғим билан сотилиши кутилмоқда. Ҳар икки модел 80 В қувватга эга СуперВООК тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Янги қурилмаларнинг энг муҳим афзалликларидан бири бу IP69К ҳимоя даражасидир. Бу смартфон нафақат сув остига тушиб кетишга, балки юқори босимли иссиқ сув оқимига ҳам бардош бера олишини англатади. Дастурий таъминот сифатида Android 16 базасидаги КолорОС 16 қобиғи ўрнатилган.

Oppo Рено16 сериясининг нархлари Европа бозорида қуйидагича белгиланган:

  • Рено16 (8/512 GB) — 900 евро;
  • Рено16 Pro (12/512 GB) — 1100 евро.
Смартфонларнинг очиқ савдоси 3-июльдан бошланади. Таъкидлаш жоизки, 31-июльга қадар буюртма берган харидорлар учун 100 дан 200 еврогача чегирмалар тақдим этилмоқда. Ўзбекистон бозорида ушбу моделлар расмий дистрибюторлар орқали бироз кечроқ пайдо бўлиши кутилмоқда.

OppoРено16СмартфонТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиAMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиБугун, 19:59АҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлдиАҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлдиБугун, 19:57Нетрис стартапи сунъий интеллект маълумотлар марказларини тезкор ишга тушириш учун 15 млн доллар жалб қилдиНетрис стартапи сунъий интеллект маълумотлар марказларини тезкор ишга тушириш учун 15 млн доллар жалб қилдиБугун, 19:51АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаАҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаБугун, 18:59Adobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олдиAdobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олдиБугун, 18:57Россияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилдиРоссияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилдиБугун, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди