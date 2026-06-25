Нетрис стартапи сунъий интеллект маълумотлар марказларини тезкор ишга тушириш учун 15 млн доллар жалб қилди

·0·Техно
Нетрис стартапи сунъий интеллект маълумотлар марказларини тезкор ишга тушириш учун 15 млн доллар жалб қилди

Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиши билан дунё бўйлаб маълумотлар марказларига бўлган талаб кескин ортиб бормоқда. Бироқ, GPU (график процессорлар) ва тармоқ ускуналарини сотиб олиш ишнинг ярми холос — уларни созлаш ва ишга тушириш ойлаб вақт талаб қилиши мумкин. Тармоқни автоматлаштириш билан шуғулланувчи Нетрис стартапи айнан шу муаммони ҳал қилишни ўз зиммасига олди ва Andreessen Horowitz (a16z) венчур жамғармасидан 15 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, Нетрис томонидан ишлаб чиқилган дастурий таъминот тармоқ коммутаторларида ишлайди ва янги авлод булутли провайдерларига (неоклоудс) ўз инфратузилмасини бир неча баробар тезроқ созлаш имконини беради. Бу платформа нафақат созлаш жараёнини автоматлаштиради, балки аппарат даражасида серверларни изоляция қилиб, бир вақтнинг ўзида бир нечта мижозга хизмат кўрсатиш (мульти-тенанкй) имкониятини ҳам яратади.

AI кластерлари учун аппаратли тезлаштириш

Илгари маълумотлар марказлари асосан Microsoft, AWS, Google ёки Oracle каби гигантлар назоратида эди. Ушбу компаниялар ўзларининг минглаб муҳандислари ёрдамида тармоқ автоматизациясини мустақил равишда қуришган. Кичикроқ булутли провайдерлар учун эса бундай ресурслар мавжуд эмас. Нетрис бош директори Алекс Сароян сўзларига кўра, анъанавий дастурий тармоқлар (СДН) AI кластерлари учун етарли эмас, чунки у ерда маълумотлар оқими жуда юқори.

"AI учун оддий дастурий таъминот камлик қилади, чунки трафик ҳажми ўта юқори ва ҳамма нарса аппарат даражасида тезлаштирилган бўлиши керак. Биз айнан шу муаммони ҳал қиладиган, аппаратли тезлаштирилган тизимни яратдик", — дейди Сароян. Шуниси эътиборлики, стартап ўз тизимида сунъий интеллектдан фойдаланмайди. Компания раҳбари тармоқ созламаларини ўзгартиришда "ижодкорлик" эмас, балки аниқлик ва такрорланувчанлик муҳимлигини таъкидлайди.

Бозордаги ўрни ва ҳамкорлик

Нетрис платформаси ҳозирда дунё бўйлаб 35 дан ортиқ йирик GPU кластерларида, жумладан Lightнинг AI, Foxconn, Ҳевлетт Паккард Энтерприсе ва Тенсорваве каби компаниялар томонидан қўлланилмоқда. Умумий ҳисобда платформа бошқаруви остида 1 миллионга яқин график процессорлар ишламоқда. Стартапнинг технологияси NVIDIA мутахассисларида ҳам катта таассурот қолдирган ва чип ишлаб чиқарувчи гигант ўз мижозларига Нетрис хизматларидан фойдаланишни тавсия қила бошлаган.

Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда маълумотлар марказларини қуриш ва рақамли инфратузилмани ривожлантиришга эътибор кучаймоқда. Нетрис каби ечимлар маҳаллий провайдерлар учун AI ҳисоблаш қувватларини тезроқ ва самаралироқ ишга туширишда намуна бўлиши мумкин. Платформанинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:

  • Тармоқ ускуналарини автоматик созлаш ва бошқариш;
  • NVIDIA ва AMD серверлари билан тўлиқ мослашувчанлик;
  • Аппарат даражасидаги ресурслар изоляцияси;
  • Инфратузилмани ишга тушириш вақтини бир неча ойдан бир неча кунгача қисқартириш.
Янги жалб қилинган 15 миллион долларлик инвестиция Нетрис компаниясига ўз маҳсулотини янада такомиллаштириш ва глобал бозордаги улушини кенгайтириш имконини беради. Ҳозирги кунда GPU ресурсларининг ҳар бир соати қиммат турадиган бир пайтда, ускунанинг бўш туриб қолишини камайтирадиган технологиялар инвесторлар учун жуда жозибадор бўлиб қолмоқда.

НетрисAIМаълумотлар МарказиИнвестицияNVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиAMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиБугун, 19:59АҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлдиАҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлдиБугун, 19:57Oppo Рено16 серияси глобал бозорга чиқди: 200 MP камера ва IP69К ҳимоясиOppo Рено16 серияси глобал бозорга чиқди: 200 MP камера ва IP69К ҳимоясиБугун, 19:22АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаАҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаБугун, 18:59Adobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олдиAdobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олдиБугун, 18:57Россияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилдиРоссияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилдиБугун, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди