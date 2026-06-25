Нетрис стартапи сунъий интеллект маълумотлар марказларини тезкор ишга тушириш учун 15 млн доллар жалб қилди
Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиши билан дунё бўйлаб маълумотлар марказларига бўлган талаб кескин ортиб бормоқда. Бироқ, GPU (график процессорлар) ва тармоқ ускуналарини сотиб олиш ишнинг ярми холос — уларни созлаш ва ишга тушириш ойлаб вақт талаб қилиши мумкин. Тармоқни автоматлаштириш билан шуғулланувчи Нетрис стартапи айнан шу муаммони ҳал қилишни ўз зиммасига олди ва Andreessen Horowitz (a16z) венчур жамғармасидан 15 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, Нетрис томонидан ишлаб чиқилган дастурий таъминот тармоқ коммутаторларида ишлайди ва янги авлод булутли провайдерларига (неоклоудс) ўз инфратузилмасини бир неча баробар тезроқ созлаш имконини беради. Бу платформа нафақат созлаш жараёнини автоматлаштиради, балки аппарат даражасида серверларни изоляция қилиб, бир вақтнинг ўзида бир нечта мижозга хизмат кўрсатиш (мульти-тенанкй) имкониятини ҳам яратади.
AI кластерлари учун аппаратли тезлаштиришИлгари маълумотлар марказлари асосан Microsoft, AWS, Google ёки Oracle каби гигантлар назоратида эди. Ушбу компаниялар ўзларининг минглаб муҳандислари ёрдамида тармоқ автоматизациясини мустақил равишда қуришган. Кичикроқ булутли провайдерлар учун эса бундай ресурслар мавжуд эмас. Нетрис бош директори Алекс Сароян сўзларига кўра, анъанавий дастурий тармоқлар (СДН) AI кластерлари учун етарли эмас, чунки у ерда маълумотлар оқими жуда юқори.
"AI учун оддий дастурий таъминот камлик қилади, чунки трафик ҳажми ўта юқори ва ҳамма нарса аппарат даражасида тезлаштирилган бўлиши керак. Биз айнан шу муаммони ҳал қиладиган, аппаратли тезлаштирилган тизимни яратдик", — дейди Сароян. Шуниси эътиборлики, стартап ўз тизимида сунъий интеллектдан фойдаланмайди. Компания раҳбари тармоқ созламаларини ўзгартиришда "ижодкорлик" эмас, балки аниқлик ва такрорланувчанлик муҳимлигини таъкидлайди.
Бозордаги ўрни ва ҳамкорликНетрис платформаси ҳозирда дунё бўйлаб 35 дан ортиқ йирик GPU кластерларида, жумладан Lightнинг AI, Foxconn, Ҳевлетт Паккард Энтерприсе ва Тенсорваве каби компаниялар томонидан қўлланилмоқда. Умумий ҳисобда платформа бошқаруви остида 1 миллионга яқин график процессорлар ишламоқда. Стартапнинг технологияси NVIDIA мутахассисларида ҳам катта таассурот қолдирган ва чип ишлаб чиқарувчи гигант ўз мижозларига Нетрис хизматларидан фойдаланишни тавсия қила бошлаган.
Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда маълумотлар марказларини қуриш ва рақамли инфратузилмани ривожлантиришга эътибор кучаймоқда. Нетрис каби ечимлар маҳаллий провайдерлар учун AI ҳисоблаш қувватларини тезроқ ва самаралироқ ишга туширишда намуна бўлиши мумкин. Платформанинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:
- Тармоқ ускуналарини автоматик созлаш ва бошқариш;
- NVIDIA ва AMD серверлари билан тўлиқ мослашувчанлик;
- Аппарат даражасидаги ресурслар изоляцияси;
- Инфратузилмани ишга тушириш вақтини бир неча ойдан бир неча кунгача қисқартириш.
…