Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Тармоқларда расмий анонси июн ойида кутилаётган Honor Х80 Pro Max смартфонининг суратлари ва техник хусусиятлари пайдо бўлди. Қурилманинг асосий ўзига хослиги 11 000 мА·соат сиғимли аккумулятор бўлиб, бу машҳур ишлаб чиқарувчилар орасидаги энг юқори кўрсаткичлардан биридир. Шунга қарамай, янгилик нисбатан юпқа корпус ва 90 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологиясини сақлаб қолади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сизиб чиққан маълумотларга кўра, смартфон жуда юпқа ҳошияли, 6,8 дюймли ОЛEД-дисплей билан жиҳозланади. Экран ўлчамлари 2788 х 1280 пикселни (1,5К) ташкил этади. Қурилманинг асоси сифатида май ойида тақдим этилган янги Qualcomm Snapdragon 6 Ген 5 микросхемалар тўплами танланган. Honor Х80 Pro Max ушбу платформада ишлайдиган дунёдаги биринчи смартфон бўлиши кутилмоқда.
Эълон қилинган суратларда 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга, Android 16 базасидаги МагикОС 10 бошқарувида ишловчи версия акс этган. Шунингдек, корпуснинг сувдан ҳимоялангани ва зарбаларга чидамлилиги оширилгани хабар қилинмоқда.
Смартфоннинг орқа панели экотеридан ишланган бўлиб, у тўқ сариқ рангли урғу берилган икки хил рангли дизайнга эга. Орқа томонда йирик доирасимон камералар блоки жойлашган бўлиб, дастлабки маълумотларга кўра, у 50 Мп рухсатга эга асосий датчикни ўз ичига олади.
…