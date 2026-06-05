Antalya'da plajda sigara içenler yüksek ceza ödeyecek

·73·Dünya
Antalya'da plajda sigara içenler yüksek ceza ödeyecek

Türkiye'nin popüler turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da çevre temizliğini sağlamak amacıyla yeni kısıtlamalar getiriliyor. Artık şehrin bazı popüler plajlarında tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklanabilir.

Yerel basının haberlerine göre, bu girişim sahilleri atıklardan korumaya ve çevreye verilen zararı azaltmaya yönelik kapsamlı bir programın parçasıdır. Yeni düzenlemeler öncelikle Lara, Belek, Çamyuva ve Bich Park sahillerinde uygulanmaya başlanacak.

Uzmanlar, sigara izmaritlerinin doğada uzun yıllar kaldığını ve deniz ile nehir sularının kirlenmesine neden olduğunu vurguluyor. Bu nedenle yetkililer plajlarda sigara içmeyle mücadeleyi sıkılaştırmaya karar verdi.

TürkiyeAntalyaLaraBelekÇamyuva
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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