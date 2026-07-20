Moskova Bölgesi'ne yoğun drone saldırısı: Zelenskiy'den açıklama

·5·Dünya
Moskova Bölgesi'ne yoğun drone saldırısı: Zelenskiy'den açıklama

Podolsk, 20 Temmuz 2026
Ukrayna, 20 Temmuz'u 21 Temmuz'a bağlayan gece Moskova bölgesine yönelik bir başka yoğun drone saldırısı gerçekleştirdi. Son bilgilere göre en az 10 kişi çeşitli derecelerde yaralandı, birçok büyük lojistik ve enerji tesisinde yangın çıktı.

Zamin.uz gece saldırısının detaylarını, yaralıları ve tarafların resmi açıklamalarına ilişkin son bilgileri sunuyor.

Yaralılar ve saldırının sonuçları

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov'un açıklamasına göre, saldırı sonucunda birçok özel ev ve sivil altyapı tesisi hasar gördü:

  • Domodedovo şehri: En çok etkilenen bölge; 7 kişi yaralandı. Bunlardan 6'sı (aralarında 3 Çin vatandaşı) hastaneye kaldırıldı. Yaralılarda şarapnel yaralanmaları, omurga kırıkları ve diz yaralanmaları tespit edildi. Dronlardan biri M-4 otoyoluna düştü.

  • Podolsk bölgesi: İki kadın yaralandı ve olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı.

  • Odintsovo bölgesi: 11 yaşındaki bir kız çocuğuna şiddetli stres teşhisi konuldu.

Petrol deposu ve Putin'in arkadaşıyla bağlantılı lojistik merkezindeki yangınlar

Sosyal medya ve medya analizlerine göre, dronlar ağırlıklı olarak lojistik ve yakıt altyapılarını hedef aldı:

  1. Petrol deposundaki yangın: Astra ve «Agentstvo» yayınlarının analizine göre, Podolsk'un Lvovskiy semtinde bulunan petrol deposuna bir drone düştü ve büyük bir yangın çıktı.

  2. «Yujniye Vrata» ve Wildberries: Domodedovo'daki «Yujniye Vrata» sanayi parkında da yangın çıktı. Bu kompleks içerisinde Wildberries, «Lemana Pro», Alibaba Group ve diğer şirketlerin büyük depoları bulunuyor.

  3. Roldugin fonu ile bağlantı: Edinilen bilgilere göre, «Yujniye Vrata» parkının işletmecisi Instone Development şirketidir. 2026 yılı başında bu şirketin ana sahibi olarak, RF Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlık ettiği ve yakın arkadaşı Sergey Roldugin'e ait olan «Talant i Uspeh» fonu kayıtlıydı.

Not: Bu, Ukrayna dronlarının son üç gün içinde Moskova bölgesine yönelik ikinci yoğun saldırısı oldu. 18 Temmuz'u 19 Temmuz'a bağlayan gece, Elektrostal şehrindeki Wildberries'in ülkedeki en büyük lojistik merkezi hedef alınmıştı.

Saldırı ölçeğine ilişkin kısa özet

Gösterge

Detaylar

Toplam drone sayısı

400'den fazla (Moskova yönüne fırlatılan)

Düşürülenler

85 drone doğrudan Moskova'ya yaklaşırken imha edildi

Hedef alınan bölgeler

Domodedovo, Podolsk, Odintsovo, Elektrostal

Yaralılar

10 kişi (3'ü Çin vatandaşı)

Hedef mesafesi

Ukrayna sınırından 400 km'den fazla

Sobyanin ve Zelenskiy'nin açıklamaları

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 19 Temmuz saat 20:30 ile 20 Temmuz sabahı 05:00 arasında 400'den fazla drone tespit edildiğini, bunların büyük kısmının uzak mesafelerde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise operasyonu şu şekilde değerlendirdi:

Volodimir Zelenskiy: «Moskova bölgesi. Lojistik tesisleri ve petrol deposuna yönelik uzun menzilli yaptırımlarımızın sonuçları var. Sınırımızdan hedeflere olan mesafe 400 kilometreden fazla. Ayrıca Karadeniz havzasında gölge filoya ait iki tanker ve dört yük gemisi hedef alındı. Rusya'nın şehirlerimize yönelik her saldırısına layıkıyla cevap vereceğiz. Bu savaşın sona ermesi ancak Rusya üzerindeki baskının artırılmasıyla mümkündür».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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