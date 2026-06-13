Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu

·1·Dünya
Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu

Küresel finans ve yüksek teknoloji dünyasında dün yepyeni ve inanılmaz bir tarihi sayfa açıldı. Gezegenimizin en ünlü ve devrimci girişimcisi, milyarlarca insanın ilgi odağındaki Elon Musk, resmen insanlık tarihinin ilk trilyoneri olarak kaydedildi. Bu küresel olayın temel nedeni, uzayı fethetmekle uğraşan şirketi «SpaceX»in borsadaki ilk halka arz (IPO) sürecini başarıyla tamamlaması oldu. Bu konuda önde gelen dünya yayınları — Forbes, Bloomberg ve Reuters ajansları sansasyonel haberler yaydı.

«SpaceX», «Tesla», «xAI» ve «Neuralink» gibi gelecek projelerinin kurucusu olan Musk'ın bu başarısı, modern teknolojik çağın en büyük sembolü haline geldi.

Borsayı sarsan 75 milyar dolar

«SpaceX» şirketi, finans tarihindeki en büyük ve görkemli halka arzlardan birini gerçekleştirdi. Şirketin hisselerinin borsada işlem görmeye başladığı ilk dakikalardan itibaren yatırımcılar arasında gerçek bir kapışma yaşandı:

  • İlk arz fiyatı: Hisse başına 135 dolar

  • Elde edilen net sermaye hacmi: 75 milyar dolar

  • IPO sırasındaki şirketin toplam değeri (Valuation): Yaklaşık 1,77 trilyon dolar

Dikkat çekici olan nokta, borsada SPCX koduyla işlem görmeye başlayan hisselerin, ilk saatlerde keskin bir yükseliş trendi göstererek adet başına 150 dolardan 166 dolara kadar yükselmesidir.

Aşağıdaki analitik tablo aracılığıyla Elon Musk'ın finansal imparatorluğunu ve bu tarihi işlem sonucunda servetinin nasıl değiştiğini net bir şekilde görebilirsiniz:

Musk'ın sermaye kaynakları

Şirketteki payı

Sadece bu varlığın değeri

IPO öncesi toplam serveti

Mevcut tarihi statüsü

SpaceX (Uzay projesi)

Yaklaşık yüzde 42 (Süper oylarla)

866 milyar dolardan fazla

780–826 milyar dolar

Dünyanın ilk resmi trilyoneri

Tesla, xAI, Neuralink

Çeşitli paketlerde

Ek büyük varlıklar

Yıllık istikrarlı büyüme

1 trilyon $ sınırını aştı

Hızlı zenginleşme fenomeni ve «kağıt üzerindeki» trilyonlar

İnanılmaz rakamlar gösteriyor ki, Elon Musk'ın «SpaceX» şirketindeki payı (elindeki opsiyonlar ve yüksek oy hakkı veren süper hisseler dahil) sadece başlangıç arz fiyatında 866 milyar doların üzerinde bir değere ulaştı. Bu devasa rakama «Tesla» otomotiv devindeki payları ve diğer yenilikçi girişimleri eklendiğinde, girişimcinin toplam sermayesi 1 trilyon dolarlık tarihi eşiği başarıyla geçti. Oysa bu büyük süreçten önce uzmanlar servetini 780–826 milyar dolar civarında tahmin ediyorlardı.

Finansal analiz: Elbette ekonomistler, Musk'ın bu yeni servetinin şu an için çoğunlukla «kağıt üzerinde» (rakamlarda) kaldığını belirtiyor. Çünkü varlıklarının büyük bir kısmı, büyük borsa işlemleri kuralları gereği belirli bir süre satışın yasak olduğu «lock-up» anlaşmalarıyla geçici olarak kilitlenmiş durumda.

Ancak bu yasal kısıtlamalara rağmen, bir insanın ilk kez 1.000.000.000.000 dolarlık sanal sınırı aşması, gezegenimizin ekonomisi için yepyeni bir dönemin başladığının kanıtıdır.

Elon Musk'ın uzayı fethetme yolundaki yeni adımlarını, Mars'a seyahat projelerini, dünya finans piyasasındaki en sansasyonel değişiklikleri ve teknoloji dünyasına dair en sıcak haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Askıdaki ceket” ile dans — izleyicileri hayrete düşüren performans (video)“Askıdaki ceket” ile dans — izleyicileri hayrete düşüren performans (video)Bugün, 00:00Rusya'da göçmenler için sağlık kontrolü kuralları sıkılaştırıldıRusya'da göçmenler için sağlık kontrolü kuralları sıkılaştırıldıBugün, 23:29Hollanda'da dünyanın ilk hayvansız «çiftliği» açıldıHollanda'da dünyanın ilk hayvansız «çiftliği» açıldıDün, 17:43Fas, İspanya şehirlerinin iadesini talep ettiFas, İspanya şehirlerinin iadesini talep ettiDün, 16:30Antalya'da 267 yolculu uçak direğe çarparak durduAntalya'da 267 yolculu uçak direğe çarparak durduDün, 15:49Çin sularındaki casus kaplumbağalar ve balıklar kargaşaya neden olduÇin sularındaki casus kaplumbağalar ve balıklar kargaşaya neden olduDün, 15:43
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi