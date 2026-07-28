Yaz transfer dönemi: Avrupa devleri Barcelona'nın planlarını altüst ediyor

·48·Spor
Yaz transfer dönemi: Avrupa devleri Barcelona'nın planlarını altüst ediyor

Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri yaz transfer penceresinde karmaşık ve birbiriyle bağlantılı bir rekabete girdi. Transfer piyasasındaki her başarı veya başarısızlık, diğer takımları da zincirleme bir reaksiyon olarak etkiliyor. Özellikle Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, RB Leipzig, Manchester United, Arsenal ve PSG gibi devler arasındaki çıkar çatışmasının gelecek sezonki güç dengesini belirlemesi bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Anlaşıldığı üzere bu transfer mücadelesinin merkezinde Vinicius Junior, Julian Alvarez, Rodri, Yann Diomande, Vesnik Aslani, Aurelien Tchouameni, Bradley Barcola, Junior Kroupi ve Ferran Torres gibi futbolcular yer alıyor. Transfer piyasasındaki bu kadar şiddetli rekabet ve mali talepler, birçok takımın stratejisini değiştirmeye zorluyor.

Barcelona ve Hansi Flick'in önündeki transfer sorunları

Katalonya kulübü Barcelona, bu yaz transfer döneminde dört ana futbolcu etrafındaki duruma doğrudan bağlanmış durumda. Teknik direktör Hansi Flick, Robert Lewandowski'nin yerini doldurabilecek ana aday olarak Julian Alvarez'i görüyor. Ancak Atletico Madrid yönetimi Arjantinli forveti bırakma niyetinde değil ve müzakerelerde katı bir tutum sergiliyor.

Eğer Alvarez'i transfer etmek imkansız hale gelirse, Katalanlar alternatif seçenek olarak Vesnik Aslani'nin adaylığına odaklanabilir. Ancak bu futbolcu için Alman kulübü RB Leipzig de ciddi bir mücadele veriyor. Bu yüzden Barcelona ve Leipzig arasındaki finansal rekabetin oldukça karmaşık geçmesi bekleniyor.

Kroupi ve Torres çevresindeki belirsizlikler

Junior Kroupi meselesinde ise kulüp içinde tereddütler mevcut. Her ne kadar teknik direktör Hansi Flick genç futbolcuyu takımında görmeyi onaylasa da yönetim onu satın almak konusunda henüz ortak bir karara varmış değil. Bu da transferin gerçekleşme ihtimalini düşürüyor.

Ayrıca Ferran Torres'in geleceği de soru işaretleriyle dolu. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan hücum oyuncusu henüz yeni bir anlaşmaya imza atmadı. Onun kaderi büyük ölçüde kulübün Julian Alvarez'i transfer edip edemeyeceğine bağlı olabilir.

Diğer devlerin transfer politikası

Analizlere göre, diğer birçok üst düzey kulüp için yaz transferleri sadece kadroyu derinleştirme ve belirli pozisyonları güçlendirme görevi görüyor. Örneğin PSG, Yann Diomande transferinin gerçekleşmemesinden veya Ferran Torres'i son dakikada kaçırmaktan hiç de zarar görmez. Luis Enrique'nin elindeki mevcut kadro, Paris kulübüne hem Fransa liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir şekilde mücadele etme imkanı tanıyor.

Bununla birlikte, Rodri'nin Real Madrid ile anılması da büyük ilgi çekiyor. Her ne kadar Manchester City orta sahası eflatun-beyazlı kulübe büyük katkı sağlayabilecek olsa da, Los Blancos kadrosunda halihazırda bu görevi yerine getirebilecek Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga gibi futbolcular mevcut.

TransferBarcelonaReal MadridFutbolHansi Flick
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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