Neymar, Santos soyunma odasındaki kavga iddialarını yalanladı

Brezilya ekibi Santos'un yıldızı Neymar, takımın son maçının ardından soyunma odasında genç oyunculara hakaret ettiği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Goal.com'un haberine göre, tecrübeli forvet bu tür asılsız söylentileri kesin bir dille reddederek sosyal medyada paylaştığı alaycı bir fotoğraf ile takımda birlik ve beraberliğin korunduğunu gösterdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ülke liginde Chapecoense ile oynanan dramatik karşılaşma 2:2'lik beraberlikle sona ermişti. Söz konusu maçta Santos'un iki golünü de kaydeden 34 yaşındaki kaptanın, karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla, özellikle de genç oyuncu Gabriel Bontempo ile kavga ettiğine dair yerel medyada haberler yayılmıştı.

Söylentilere karşı sert yanıt

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Neymar'ın, genç takım arkadaşını sert bir şekilde eleştirdiği, formasını küçimsediği ve gelecek sezon ikinci ligde oynayacağını öngördüğü iddia edilmişti. Ancak eski Barcelona forveti bu yalan bilgileri derhal inkar ederek Instagram hesabından özel bir açıklama yayınladı.

ESPN'in haberine göre Neymar, bu provokasyonlara son vermek için Gabriel Bontempo ile birlikte çekildiği fotoğrafı gülümseme emojisi ve küçük bir cüce figürü içeren esprili bir yorumla paylaştı. Bontempo da bu gönderiyi paylaşarak takımda herhangi bir anlaşmazlık olmadığını pratikte doğrulamış oldu.

Futbol ortamı ve sorumluluk

Neymar video mesajında soyunma odasındaki durumu açıklarken, futbol takımlarında bu tür bir sertlik ve yüksek taleplerin olağan bir durum olduğunu özellikle vurguladı:

Maçın ardından tüm futbolcular toplu halde sorumluluğu üstlendi

Lucas Verissimo, Willian Arao, Gabi Barbosa ve Neymar durumla ilgili düşüncelerini açıkça dile getirdi

Genç oyunculara yönelik hiçbir baskı veya hakaret söz konusu değildir

Kazanmak isteyen her profesyonel takımdan yüksek talepte bulunulması doğaldır

Köklü kulübün lideri, yalan haber yayan kişileri eleştirerek gerçek futbol ortamından uzak olanların bu tür uydurmalara son vermesi gerektiğini talep etti. Hiçbir temeli olmayan bu provokasyonlara artık tahammül etmeyeceğini ve kulüp içindeki birliğin her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.