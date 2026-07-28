Resmen: Zinédine Zidane — Fransa Millî Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü!

·50·Spor
Resmen: Zinédine Zidane — Fransa Millî Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü!

Dünya futbolunun ve Fransa spor tarihinin efsanevi ismi Zinédine Zidane, Fransa millî futbol takımının yeni teknik direktörlüğüne resmen getirildi. Bu gelişme, Fransa Futbol Federasyonu (FFF) tarafından resmî internet sitesinde duyuruldu.

Zamin.uz efsanevi teknik adamın yeni görevini, sözleşme detaylarını ve Fransa millî takımında başlayacak yeni dönemin ayrıntılarını okuyucularına aktarıyor.

1. Deschamps'ın Yerini Alan Efsane: 4 Yıllık Stratejik Sözleşme

Zinédine Zidane, Fransa millî takımının teknik direktörlük görevinde uzun yıllara dayanan vatandaşını ve eski takım arkadaşı Didier Deschamps'ı geride bıraktı.

Daha önce bildirildiği üzere, Zidane'ın millî takım ile imzaladığı sözleşme 2030 FIFA Dünya Kupası'na kadar, yani 4 yıllık bir süreyle kapsamaktadır.

Fransa Futbol Federasyonu'nun Resmî Açıklaması:

«Zinédine Zidane, Fransa millî futbol takımı teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Kendisiyle 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.»

2. Real Madrid'deki Rekorlar ve Fenomenal Teknik Direktörlük Deneyimi

Zinédine Zidane yalnızca büyük bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda günümüzün en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak da adını duyurmuştur.

Real Madrid'in başında görev yaptığı dönemde futbol tarihinde üst üste üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk ve tek teknik direktör olmayı başarmıştı. Taktik dehası ve yıldız isimlerle dolu kadroyu yönetme becerisi artık Fransa millî takımının hizmetinde olacak.

Zinédine Zidane ve Fransa Millî Takımı Hakkında Temel Bilgiler

Kriter / Gösterge

Detaylar

Yeni Teknik Direktör

Zinédine Zidane

Yerine Geldigi İsim

Didier Deschamps

Sözleşme Süresi

4 Yıl (2030 Dünya Kupası'na Kadar)

En Büyük Başarısı (Teknik Direktör Olarak)

Real Madrid ile Üst Üste 3 Şampiyonlar Ligi Kupası

Millî Takımın Son Derecesi

Dünya Kupası 4.lüğü (Yarı finalde İspanya'ya, üçüncülük maçında İngiltere'ye karşı kaybedildi)

3. Fransa Millî Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki Derecesi ve Yeni Hedefler

Hatırlatmak gerekirse, Fransa millî takımı son Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselmiş, ancak gelecek şampiyon İspanya'ya boyun eğmişti. Üçüncülük için oynanan kıyasıya mücadelede ise İngiltere'ye mağlup olan Fransızlar turnuvayı 4. sırada tamamlamıştı.

Zinédine Zidane'ın önündeki temel görev; takımı yeniden yapılandırmak, genç yetenekleri kadroya entegre etmek ve Fransa'yı yeniden dünya futbolunun zirvesine taşımaktır.

Zinédine Zidane'ın Fransa millî takımının başına geçmesi, uluslararası futbolda yeni ve heyecan verici bir dönemin kapılarını aralıyor.

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Sizce Zinédine Zidane, Fransa millî takımı ile 2030 Dünya Kupası'nda zafer elde edebilecek mi? Tahmin ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!

Zinedine ZidaneFransaReal MadridDidier DeschampsFransa Futbol Federasyonu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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