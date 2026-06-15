Sahte "lord eşi" Moskova'da değerli eşyaları çaldı

·1·Dünya
Sahte "lord eşi" Moskova'da değerli eşyaları çaldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da hizmetçi olarak çalışan bir kadın, büyük çaplı hırsızlık ve dolandırıcılıktan suçlu bulundu. Mahkeme kararıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili haberi TASS duyurdu.

Lyudmila Farmer'ın kendisini zengin ve nüfuzlu biri olarak tanıtarak ev sahiplerinin güvenini kazandığı ortaya çıktı. Hatta kendisini İngiltere'de yaşamış eski bir lordun eşi olarak tanıttığı belirlendi.

Ağustos 2023'te ev sahiplerinin yokluğundan faydalanan kadın, konuttan değerli saatleri ve nakit paraları gizlice çaldı. Çalınan eşyalar arasında Rolex, Cartier ve Audemars Piguet gibi ünlü markalar da bulunuyordu.

Daha sonra bu değerli eşyaları rehinciye veren kadın, büyük miktarda para elde etti. Ayrıca ev sahibine çalışıyormuş gibi görünerek, aslında yapılmayan işler için de ödeme aldığı tespit edildi.

Yargılama sürecinde suçlamaları kabul etmese de, toplanan deliller kadının suçu işlediğini kanıtladı.

MoskovaMahkemeHırsızlıkDolandırıcılıkSuç
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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