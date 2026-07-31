Khabib ile Conor McGregor'ın Ronaldo'nun Düğününe Davet Edildiği Haberleri Doğru mu?

Sosyal medyada Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez'in düğününün gelecek hafta yapılacağı, törene Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor'ın davet edildiği yönünde haberler yayıldı. Ancak bu bilgiyi doğrulayan resmi bir açıklama veya güvenilir bir kanıt henüz mevcut değil.

Yayılan listede Rio Ferdinand, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Rodrygo, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, Travis Scott, Piers Morgan ve IShowSpeed gibi ünlülerin isimleri de yer alıyor. Ancak Ronaldo, Georgina veya temsilcileri davetli listesini ve düğün tarihini açıklamadı. IShowSpeed'in davet edildiğine dair önceki haber de doğrulanmamış bir bilgi olarak değerlendirildi.

Khabib ve Conor, 2018 yılındaki UFC 229 organizasyonunda karşılaşmıştı. O maçta Nurmagomedov, dördüncü rauntta rakibini boğma taktiğiyle mağlup etmişti.