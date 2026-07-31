Milan efsanesi ve futbol tarihinin simgesi Franco Baresi yaşamını yitirdi

Milan kulübü ve dünya futbolu, en parlak temsilcilerinden birini kaybetti. Futbol tarihinin en büyük savunmacılarından biri, Milan takımının efsanevi simgesi Franco Baresi 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu haber Goal.com tarafından duyuruldu ve bu kayıp tüm futbol dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İtalyan futbolu ve rossonerilerin tarihi, sadık evladını kaybetmenin yasını tutuyor. Franco Baresi ismi Milan kulübü ile iç içe geçmiş olup, o tüm kariyeri boyunca sadece tek bir takımın şerefini layıkıyla koruyan nadir sadık futbolculardan biriydi. Sahadaki örnek karakteri, kaptanlık vasıfları ve oyun tarzı kulübün DNA'sının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Efsanevi numara ve büyük miras

Futbolcunun kulüpteki yeri o kadar yüksekti ki, 6 numaralı forması tamamen ölümsüzleştirilerek Milan tarihine kazındı. Baresi savunma hattındaki kusursuzluğu, pozisyonu önceden sezme yeteneği ve rakip ataklarını engellemedeki yüksek ustalığıyla tüm dünyaya tanınmıştı. Sahadaki duruşu ve liderliği genç nesil için adeta bir okul görevi görmüştü.

Goal.com'un haberine göre, kulüp yönetimi ve milyonlarca taraftar merhumun ailesine derin başsağlığı dileklerini iletiyor. Bu ağır acı dolu dakikalarda dünyanın dört bir yanındaki rossoneri taraftarları sevdikleri efsaneyi saygıyla anıyor. Baresi sadece Milan'ın değil, tüm İtalyan futbolunun gururu olarak tarih sayfalarında kalacaktır.