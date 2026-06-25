Toplam Yaşı 316 Olan Üç Kız Kardeş Bilim İnsanlarını Hayrete Düşürdü

Brezilya'da yaşayan ve toplam yaşları 316 olan üç kız kardeş ilgi odağı oldu. Yakın zamanda dünyanın en yaşlı yaşayan kız kardeşleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiler. Şimdi ise uzmanlar onların uzun yaşam sırrını bulmaya çalışıyor.

Sao Paulo Üniversitesi'nden Profesör Mayana Zas liderliğinde yürütülen DNA Longevo projesi, yaşlanma sürecini etkileyen biyolojik faktörleri incelemeyi amaçlıyor. Araştırmacılar, 90 ve 100 yaş üstü kişileri, sağlığı bozulan veya kronik hastalıklara yakalanan kişilerle karşılaştırarak uzun ömre katkı sağlayan özellikleri belirlemeye çalışıyor.

Bilim insanlarına göre, insanın yaşlandığında bile fiziksel ve zihinsel aktivitesini korumasında kalıtsal faktörler önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, aynı ailede birden fazla uzun ömürlü kişinin bulunması araştırma için büyük önem taşıyor.

Rio de Janeiro'da yaşayan Zulina de Deus Nunes 103, Zorayde de Deus Mota 104 ve Levita de Deus Nunes ise 109 yaşında. Uzmanlar, onlarda güçlü bir genetik faktör olabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda, kardeşlerin birbirine yakın yaşaması ve ailevi destek ortamının da önemli bir rol oynamış olabileceği belirtiliyor.

Kız kardeşler ise uzun yaşam sırrını sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzıyla açıklıyor. Çocukluk dönemlerinde doğal ürünler tükettiklerini, çok hareket ettiklerini ve doğayla iç içe büyüdüklerini söylüyorlar.

Araştırmacılar bu proje aracılığıyla insan organizmasını yaşlanmadan koruyan genleri belirlemeyi planlıyor. Projenin nihai amacı, 500'den fazla yüz yaş üstü kişi hakkında veri toplayarak uzun yaşamın bilimsel temellerini daha net bir şekilde ortaya çıkarmaktır.