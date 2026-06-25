Toplam Yaşı 316 Olan Üç Kız Kardeş Bilim İnsanlarını Hayrete Düşürdü

·79·Dünya
Toplam Yaşı 316 Olan Üç Kız Kardeş Bilim İnsanlarını Hayrete Düşürdü

Brezilya'da yaşayan ve toplam yaşları 316 olan üç kız kardeş ilgi odağı oldu. Yakın zamanda dünyanın en yaşlı yaşayan kız kardeşleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiler. Şimdi ise uzmanlar onların uzun yaşam sırrını bulmaya çalışıyor.

Sao Paulo Üniversitesi'nden Profesör Mayana Zas liderliğinde yürütülen DNA Longevo projesi, yaşlanma sürecini etkileyen biyolojik faktörleri incelemeyi amaçlıyor. Araştırmacılar, 90 ve 100 yaş üstü kişileri, sağlığı bozulan veya kronik hastalıklara yakalanan kişilerle karşılaştırarak uzun ömre katkı sağlayan özellikleri belirlemeye çalışıyor.

Üç kişi

Bilim insanlarına göre, insanın yaşlandığında bile fiziksel ve zihinsel aktivitesini korumasında kalıtsal faktörler önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, aynı ailede birden fazla uzun ömürlü kişinin bulunması araştırma için büyük önem taşıyor.

Rio de Janeiro'da yaşayan Zulina de Deus Nunes 103, Zorayde de Deus Mota 104 ve Levita de Deus Nunes ise 109 yaşında. Uzmanlar, onlarda güçlü bir genetik faktör olabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda, kardeşlerin birbirine yakın yaşaması ve ailevi destek ortamının da önemli bir rol oynamış olabileceği belirtiliyor.

Üç kadın ellerinde levhalarla oturuyor, arkalarında dört kişi duruyor.

Kız kardeşler ise uzun yaşam sırrını sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzıyla açıklıyor. Çocukluk dönemlerinde doğal ürünler tükettiklerini, çok hareket ettiklerini ve doğayla iç içe büyüdüklerini söylüyorlar.

Araştırmacılar bu proje aracılığıyla insan organizmasını yaşlanmadan koruyan genleri belirlemeyi planlıyor. Projenin nihai amacı, 500'den fazla yüz yaş üstü kişi hakkında veri toplayarak uzun yaşamın bilimsel temellerini daha net bir şekilde ortaya çıkarmaktır.

BrezilyaGuinness Dünya RekorlarıSão Paulo ÜniversitesiRio de JaneiroMayana Zas
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Güvenlik Kamerası Sıra Dışı Bir Hırsızlığı KaydettiGüvenlik Kamerası Sıra Dışı Bir Hırsızlığı KaydettiBugün, 14:26Rusya'da Göçmenlerin Para Transferlerine %3 Komisyon ÖnerildiRusya'da Göçmenlerin Para Transferlerine %3 Komisyon ÖnerildiBugün, 14:10Beyindeki "Kötülük" Tespit Edilebilir mi? Mahkemedeki Tartışmalı DavaBeyindeki "Kötülük" Tespit Edilebilir mi? Mahkemedeki Tartışmalı DavaBugün, 13:51Kayıplar için mücadele eden kadın müebbet hapse mahkum edildiKayıplar için mücadele eden kadın müebbet hapse mahkum edildiBugün, 13:22Siyasi Harita Değişiyor mu? Romanya ve Moldova Birleşme Yolunda...Siyasi Harita Değişiyor mu? Romanya ve Moldova Birleşme Yolunda...Bugün, 13:1944 Bin Dolarlık Nadir Balıklar Bir Anda Yok Oldu44 Bin Dolarlık Nadir Balıklar Bir Anda Yok OlduBugün, 12:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Kargalar "işe girdi": sokakları temizleyip ödül alıyorlar
Kargalar "işe girdi": sokakları temizleyip ödül alıyorlar