Ancelotti, Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı hakkında ne dedi?

·73·Spor
Ancelotti, Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı hakkında ne dedi?

Brezilya milli takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk performansı hakkında görüşlerini paylaştı.

33 yaşındaki hücum oyuncusu, grup aşamasının 3. maçında İskoçya'ya karşı yedek kulübesinden oyuna girdi. Karşılaşmanın son 12 dakikasında süre alan Neymar'ın takımı Brezilya, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Ancelotti, Neymar'ın bu şansı, rehabilitasyon sürecindeki sıkı çalışması ve profesyonel yaklaşımı sayesinde hak ettiğini belirtti.

İtalyan teknik adam, «Neymar, sahaya çıkma şansını bunu hak ettiği için elde etti. İyileşme sürecinde çok çalıştı ve üst düzey bir profesyonellik sergiledi» dedi.

İskoçya maçı, Neymar için sakatlık sonrası kritik bir dönüş oldu. Futbolcu, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk dakikalarını bu karşılaşmada tamamladı.

Bu galibiyetle birlikte Brezilya 7 puana ulaşarak C grubunu lider tamamladı ve play-off aşamasına yükseldi. Fas da 7 puan toplasa da averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.

Böylece Brezilya milli takımı grup aşamasını mağlubiyetsiz noktaladı. Neymar'ın dönüşü ise play-off öncesinde takım için ek güç ve önemli bir moral kaynağı oldu.

Carlo AncelottiNeymarBrezilyaİskoçyaFas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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