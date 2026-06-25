Chelsea ve Strasbourg sahiplerine Behruz Karimov tavsiye edildi!

·65·Spor
Chelsea ve Strasbourg sahiplerine Behruz Karimov tavsiye edildi!

Özbekistan milli takımının 18 yaşındaki savunmacısı Behruz Karimov, dünya kupasındaki etkileyici performansıyla sadece bizi değil, yabancı üst düzey uzmanları ve gözlemcileri de hayran bırakmaya devam ediyor.

Genç yıldızımız bu kez transfer piyasasının en büyük oyuncularından birinin radarına girdi. X (Twitter) üzerindeki ünlü «BlueCo Xtra» sayfası, İngiltere'nin Chelsea ve Fransa'nın Strasbourg kulüplerinin sahibi olan BlueCo şirketinin yönetimine, Özbek futbolcusuna ciddi ilgi göstermeleri çağrısında bulundu!

«O, elit düzeydeki rakipleri durdurabilen büyük bir yetenek!»

«BlueCo Xtra» sayfası açıklamasında Behruz'un yeteneklerini çok yüksek bir şekilde değerlendirdi:

«BlueCo şirketi, Strasbourg veya Chelsea için Behruz Karimov'u (18 yaş, sağ bek, joker savunmacı) kadrosuna katmalı. Behruz, Özbekistan'dan çıkan büyük bir yetenek. Savunma mücadelelerinde çok aktif ve kanatta elit düzeydeki rakipleri durdurma görevini mükemmel bir şekilde yerine getiriyor».

Rakamlar konuşuyor: Karimov, takımın en iyi dripling yapan oyuncusu!

Behruz sadece savunma yapmıyor, aynı zamanda sahada gerçek bir liderlik özelliği sergiliyor. Dünya Kupası'nın ilk iki maçından sonraki istatistikleri hayranlık uyandırıcı:

  • 15 kez — topu rakipten geri kazandı;

  • 34 kez — yerdeki ikili mücadelelere girdi;

  • 6 başarılı çalım — dripling konusunda Özbekistan milli takımının en iyi oyuncusu!

Ayrıca 18 yaşındaki genç oyuncu, Kolombiya ve Portekiz maçlarında Luis Diaz ve Nuno Mendes gibi dünya futbolunun yıldızlarına karşı korkusuzca mücadele etti. Özellikle Kolombiya maçında uzaktan gönderdiği "füze" gibi şutun direği sarsması hala taraftarların dilinde. Çok az kalmıştı!

Saha içindeki istikrar ve bitmek bilmeyen enerji

Milli takımımız bu maçlarda mağlubiyet almış olsa da, Behruz sahada son ana kadar savaştı. Teknik ekip ona tam güven duyuyor:

Rakip

Skor

Saha Süresi

Performans

Kolombiya

1:3

90 dakika (Tam maç)

Direği sarsan süper şutun sahibi

Portekiz

0:5

89 dakika (Oyundan alındı)

Dünya yıldızlarına karşı durmaksızın mücadele

«Surkhon»dan büyük sahneye

Bilgi olarak, Behruz Karimov, Taşkent'teki Cumhuriyet Olimpiyat Rezervleri Koleji mezunudur. Özbekistan'ın farklı yaş kategorilerindeki milli takımlarda deneyim kazandı ve 2025 başından beri milli Süper Lig'de «Surkhon» takımının renklerini profesyonel düzeyde savunmaktadır.

Milli takımımız için maçlar zor geçse de, böyle bir ortamda Behruz gibi gençlerimizin pişmesi ve Avrupa devlerinin dikkatini çekmesi geleceğe dair büyük umut veriyor. İleri Behruz! Seni yakında beş büyük ligde bekliyoruz!

Behruz KarimovChelseaStrasbourgBlueCoÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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