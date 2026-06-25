Güvenlik Kamerası Sıra Dışı Bir Hırsızlığı Kaydetti

·5·Dünya
Güvenlik Kamerası Sıra Dışı Bir Hırsızlığı Kaydetti

Meksika'daki mağazalardan birinde gerçekleşen sıra dışı hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın kaydedildiği video, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti.

Görüntülerde, satıcının telefonuna daldığı andan yararlanan bir adamın mağazaya fark ettirmeden girdiği görülüyor. Dikkat çekmemek için yerde sürünerek hareket eden adam, bu sayede satıcının görüş alanının dışında kalmayı başardı.

Edinilen bilgilere göre, adam uygun fırsatı değerlendirerek hırsızlığı gerçekleştirdi ve olay yerinden ayrıldı. Satıcı ise durumu ancak daha sonra fark etti.

Söz konusu video sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açtı ve birçok kişi hırsızın sıra dışı yöntemine şaşırdığını belirtti.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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