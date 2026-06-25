Bugün D, E ve F Gruplarında Karar Maçları Oynanacak

·2·Spor
Bugün D, E ve F Gruplarında Karar Maçları Oynanacak

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının belirleyici üçüncü tur karşılaşmaları devam ediyor.

Bugün ve yarın D, E ve F gruplarında kritik mücadeleler oynanacak. Bu maçların ardından play-off'a yükselen takımlar ve gruplardaki nihai sıralamalar belli olacak.

Günün programı Ekvador ve Almanya milli takımları arasındaki karşılaşma ile başlıyor. Mücadele, 26 Haziran'da Taşkent saatiyle 01:00'de başlayacak.

Aynı saatte Curaçao ve Fildişi Sahili milli takımları da sahaya çıkacak. Her iki maçın da E grubundaki nihai durumu büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Saat 04:00'te F grubunun son tur maçları oynanacak. Tunus, Hollanda ile karşı karşıya gelirken, Japonya, İsveç ile kozlarını paylaşacak. Özellikle Japonya - İsveç karşılaşması, play-off bileti açısından büyük ilgi uyandırıyor.

Saat 07:00'de ise D grubundaki iki belirleyici maç başlayacak. Paraguay, Avustralya ile karşı karşıya gelirken, Türkiye, ABD ile güçlerini çarpıştıracak.

26 Haziran'da oynanacak karşılaşmalar:

  • Ekvador — Almanya — 01:00

  • Curaçao — Fildişi Sahili — 01:00

  • Tunus — Hollanda — 04:00

  • Japonya — İsveç — 04:00

  • Paraguay — Avustralya — 07:00

  • Türkiye — ABD — 07:00

Üçüncü turda her puan ve her gol belirleyici önem taşıyor. Bazı takımlar liderlik için savaşırken, diğerleri play-off biletini korumaya veya en iyi üçüncüler arasına girmeye çalışacak.

Bu nedenle, bugünkü mücadelelerde tavizsiz bir savaş ve sert maçlar beklenmesi oldukça doğal.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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