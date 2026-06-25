Rusya'da Göçmenlerin Para Transferlerine %3 Komisyon Önerildi

·33·Dünya
Rusya'da Göçmenlerin Para Transferlerine %3 Komisyon Önerildi

Rusya'da işçi göçmenler için büyük önem taşıyabilecek yeni bir girişim tartışmaya açıldı. Ülkenin Devlet Duması'na, göçmenlerin gerçekleştirdiği her uluslararası banka transferinden %3 oranında komisyon alınmasını öngören bir kanun tasarısı sunuldu.

Kanun teklifinin yazarları, Rusya'dan diğer ülkelere gönderilen sınır ötesi para transferlerinin önemli bir kısmının işçi göçmenler tarafından gerçekleştirildiğini vurguluyor. Bu nedenle, bu alanda ek bir komisyon getirilmesi konusu gündeme taşınıyor.

Uzmanlar, böyle bir değişikliğin hayata geçirilmesi durumunda, Rusya'da çalışan milyonlarca yabancı vatandaşın kendi ülkelerine gönderdikleri fonların etkilenebileceğini belirtiyor.

Resmi verilere göre, 2025 yılı boyunca Özbekistan'a yurt dışından gönderilen para transferlerinin hacmi 15 milyar dolara ulaştı. Bu durum, para transferlerinin ülke ekonomisinde ve birçok ailenin gelirinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.

Şu an için bu girişim sadece bir kanun tasarısı statüsündedir. Henüz resmen kabul edilmemiş ve yürürlüğe girmemiştir. Kanun tasarısının akıbeti, Devlet Duması'ndaki tartışmalar ve oylama süreçlerinden sonra belli olacaktır.

RusyaDevlet DumasıÖzbekistan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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