Beyindeki "Kötülük" Tespit Edilebilir mi? Mahkemedeki Tartışmalı Dava

ABD'de mahkumların beyinlerini inceleyen bilim insanı Kent Kael'in tartışmalı araştırmaları yeniden ciddi tartışmalara yol açıyor. Kael'e göre, beyin taramaları ve genetik analizler aracılığıyla bir kişinin şiddete eğilimi veya psikopatlık özellikleri tespit edilebilir.

Kent Kael yıllar boyunca binlerce mahkumun beynini inceledi ve araştırmaları ABD mahkemelerinde kanıt olarak kullanıldı. Avukatlar, bazı durumlarda bu verileri kullanarak müvekkillerinin eylemlerinin biyolojik faktörlerle bağlantılı olduğunu kanıtlamaya çalıştılar.

Ancak bu yöntemin beklenen sonucu vermediği durumlar da oldu. Örneğin, Amos Joseph Wells III davasında savunma tarafı, genlerinin ve beyin yapısının şiddet eğilimini artırdığını vurguladı. Fakat jüri bunu hafifletici bir sebep olarak değil, aksine gelecekte de tehlikeli olabileceğinin bir kanıtı olarak kabul etti ve onu idam cezasına çarptırdı.

Uzmanların bir kısmı, Kael'in araştırmalarının bilimsel açıdan yeterince temellendirilmediğini belirtiyor. İnsan davranışlarının sadece beyin görüntüleri veya genler aracılığıyla tahmin edilemeyeceğini savunuyorlar. Bazı bilim insanları, bu yaklaşımın daha önce reddedilmiş ve hatta ırksal ayrımcılığa temel oluşturmuş teorileri anımsattığını kaydediyor.

Eleştirmenlere göre, suçluluğu biyolojik özelliklerle ilişkilendirmek; sosyal çevre, eğitim, yoksulluk ve ruh sağlığı gibi önemli faktörlerin göz ardı edilmesine neden olabilir. Ayrıca, bu tür kanıtların bazen mahkumlara indirim sağlamak yerine, onları daha tehlikeli kişiler olarak gösterme riski bulunmaktadır.

Kent Kael ise araştırmalarının modern bilime dayandığını ve sıkı denetimlerden geçtiğini vurguluyor. Buna rağmen, çalışmaları etrafındaki tartışmalar devam ediyor.

Hukukçular ve bilim insanları arasındaki temel soru hala cevapsız kalıyor: Bir insanın gelecekteki eylemleri beyni ve genleri aracılığıyla önceden belirlenebilir mi, yoksa bu tehlikeli ve tartışmalı bir teori mi?