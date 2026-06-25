PC Stim Tanıtıldı: Steam Machine Konsoluna Layık ve Daha Güçlü Bir Rakip

Fransız LDLC şirketi, oyun cihazları pazarında ses getirmesi beklenen yeni ürünü PC Stim kompakt bilgisayarını tanıttı. Bu cihaz, ismi ve fiyatıyla Valve şirketinin Steam Machine konsoluna doğrudan bir rakip olarak görülüyor. En önemlisi, PC Stim rakibine göre daha modern teknik özelliklere sahip olup kullanıcılara yüksek performans vaat ediyor. Ixbt.com'un haberine göre.

Yeni cihaz, hacmi sadece 11,5 litre olan SilverStone SG13B-Q model kompakt bir kasaya yerleştirilmiş. Küçük boyutuna rağmen, iç kısmı oldukça güçlü bileşenlerle donatılmış. PC Stim sistemi B650 anakart temelinde inşa edilmiş olup, AMD Ryzen 5 8400F işlemci ve AMD Radeon RX 9060 XT ekran kartı ile destekleniyor.

Teknik Üstünlük ve Mimari

ixbt.com verilerine göre, PC Stim içindeki Ryzen 5 8400F işlemci 6 çekirdek ve 12 izlek ile çalışıyor ve maksimum saat hızı 4,7 GHz'e ulaşıyor. Bu değer, Steam Machine ile karşılaştırıldığında kağıt üzerinde çok daha üstün görünüyor. Çünkü Valve cihazında iki Zen 4 ve dört Zen 4c çekirdek kombinasyonu kullanılırken, PC Stim tamamen altı Zen 4 çekirdeğe sahip. Ancak, 8400F modelinin L3 önbelleği iki kat daha az olduğu için Ryzen 7 7600X ile boy ölçüşemeyeceğini belirtmek gerekir.

Grafik yetenekleri konusunda da LDLC şirketi ileri düzey bir çözüm seçmiş. Cihaza 8 GB kapasiteli RX 9060 XT ekran kartı takılmış. En önemlisi, bu grafik işlemci AMD'nin en yeni RDNA 4 mimarisine dayanıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Steam Machine şu an için daha eski olan RDNA 3 mimarisini kullanıyor. Bu da PC Stim'in oyunlarda kare hızı ve görsel efektler açısından üstünlüğe sahip olacağı anlamına geliyor.

Cihazın diğer özellikleri şu şekildedir:

Bellek: 16 GB (2 adet 8 GB DDR5 modül);

Dahili Depolama: 500 GB M.2 NVMe SSD;

Güç Kaynağı: 350 W gücünde, 80 PLUS Bronze sertifikalı blok;

Kasa: SilverStone SG13B-Q (11,5 litre).

Fiyat konusunda LDLC, rakibinin stratejisini tekrarladı. İşletim sistemsiz PC Stim versiyonu 1000 Euro olarak belirlenirken, Windows yüklü versiyonu 1040 Euro olarak fiyatlandırılıyor. Bu, Steam Machine konsolunun Avrupa bölgesindeki fiyatıyla tamamen aynı. Yani alıcı, aynı bütçeyle çok daha güçlü ve yeni nesil teknolojilere sahip bir cihazı seçme imkanına sahip olacak.

Kompaktlık ve gücün uyumunu arayan oyuncular ve teknoloji meraklıları için bu cihaz ideal bir seçenek olabilir. Piyasada kompakt oyun bilgisayarlarına olan talebin arttığı göz önüne alındığında, PC Stim gibi çözümler geleneksel büyük kasalardan vazgeçmeye teşvik ediyor. Ancak, ürünün bölgeye resmi teslimatı ve lojistik maliyetlerin nihai fiyata nasıl yansıyacağı henüz bilinmiyor.