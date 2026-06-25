44 Bin Dolarlık Nadir Balıklar Bir Anda Yok Oldu

·42·Dünya
44 Bin Dolarlık Nadir Balıklar Bir Anda Yok Oldu

Çin'in Usi şehrinde sıra dışı bir olay meydana geldi. Nadir ve değerli balıkların bulunduğu akvaryumun çatlaması sonucu, değeri yaklaşık 44 bin dolar olan balıklar telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, akvaryumdaki su kısa sürede boşaldı ve balıkların çoğunu kurtarmak mümkün olmadı. Sadece birkaç balık hayatta kalabildi.

Olaydan büyük zarar gören akvaryum sahibi duruma sıra dışı bir yaklaşım sergiledi. Ölen balıkların bir kısmını bir restorana götürerek arkadaşlarıyla akşam yemeği organize etti. Böylece kaybının en azından bir kısmını "kazanca dönüştürmeye" çalıştığını belirtti.

Akvaryum sahibinin sözlerine göre, gelecekte nadir balık koleksiyonunu yeniden oluşturmayı planlıyor. Bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırarak birçok kullanıcıyı hayrete düşürdü.

WuxiÇin
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