Yandex, doktorlar için yeni bir yapay zeka asistanı tanıttı

·2·Teknoloji
Yandex, doktorlar için yeni bir yapay zeka asistanı tanıttı

Yandex ekibi, sağlık kuruluşlarının işleyişini kolaylaştırmaya yönelik yeni bir yapay zeka (AI) asistanının testlerine başladı. Bu teknoloji, doktorları günlük sıkıcı ve zaman alan bürokratik işlerden kurtararak, muayene sürecinde temel odağın hastaya verilmesini sağlıyor. Projenin, tıp alanındaki dijital dönüşümü yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor. Ixbt.com haber bildiriyor.

Sistemin temel görevi, doktor ve hasta arasındaki iletişimi gerçek zamanlı olarak analiz ederek muayene tutanağını (protokolünü) otomatik olarak doldurmaktır. Yapay zeka, konuşma içerisinden şikayetleri, anamnezi, konulan teşhisi ve önerileri ayıklar. Veriler anonimleştirilerek belge taslağına aktarılır ve doktorun sadece hazır metni kontrol edip onaylaması yeterli olur.

İş verimliliği ve hızlı analiz

Geliştiriciler, bu asistanın belge yönetimine harcanan süreyi yüzde 40'a kadar azalttığını belirtiyor. Hazır protokol sadece 35 saniye içinde oluşturuluyor ve verilerin doğruluk oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu söyleniyor. Bu da doktorların her hastaya daha fazla zaman ayırmasına ve iş günündeki yorgunluğun azalmasına olanak tanıyor.

Yeni platform sadece sesi metne dönüştürmekle sınırlı değil, aynı zamanda iki önemli modül daha içeriyor:

  • Tıbbi bilgi tabanı üzerinden akıllı arama: Mevzuat belgelerini, bilimsel yayınları ve klinik önerileri birkaç saniye içinde bulup tedavi şemalarını karşılaştırır.
  • Hastanın elektronik tıbbi kartının analizi: Hastalık geçmişinin hızlıca gözden geçirilmesine ve göstergelerin dinamiğinin izlenmesine yardımcı olur.
ixbt.com'un haberine göre, yeni teknolojiyi ilk olarak nörologlar, pulmonologlar, terapistler ve pediatristler test etti. Sistem modüler bir yapıya sahip olup, bulut teknolojileri üzerinden veya veri güvenliğini sağlamak amacıyla doğrudan kliniğin kendi sunucularında (on-premises) çalıştırılabilir.

Teknolojik temel ve güvenlik

Proje, Yandex AI Studio platformundaki gelişmiş çalışmalara dayanıyor. Özellikle, ses tanıma için Yandex SpeechKit, metni analiz edip içeriği ayırmak için YandexGPT büyük dil modeli ve veri arama için Yandex Search API teknolojileri kullanıldı. Bu tür çözümler Özbekistan sağlık sistemi için de güncel olup, gelecekte yerel kliniklerde kuyrukların azaltılmasında ve hizmet kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynayabilir.

Proje şu anda pilot aşamasında olup, uygulama maliyeti her sağlık kuruluşu için bireysel olarak hesaplanıyor. Uzmanlara göre, yapay zekanın tıbba entegrasyonu sadece doktorların işini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda insan faktöründen kaynaklanan hataların önlenmesine de hizmet ediyor.

YandexYapay ZekaTıpTeknolojiYandexGPT
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fujitsu Yeni Arrows Alpha 2 Akıllı Telefonu Tanıttı: Dayanıklılık ve Zarafetin UyumuFujitsu Yeni Arrows Alpha 2 Akıllı Telefonu Tanıttı: Dayanıklılık ve Zarafetin UyumuBugün, 13:52Acemagic M1A Pro Tank Centre: NVIDIA RTX 5060 Ekran Kartlı Kompakt Mini-PCAcemagic M1A Pro Tank Centre: NVIDIA RTX 5060 Ekran Kartlı Kompakt Mini-PCBugün, 13:20Tesla Optimus robotlarının seri üretimi için parça tedariki başladıTesla Optimus robotlarının seri üretimi için parça tedariki başladıBugün, 12:56Dünyada yeni bir manyetik fırtına gözlemleniyor: G1 seviyesinde aktivite kaydedildiDünyada yeni bir manyetik fırtına gözlemleniyor: G1 seviyesinde aktivite kaydedildiBugün, 12:20Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Katlanabilir Akıllı Telefon Ekranlarında Devrim BekleniyorSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Katlanabilir Akıllı Telefon Ekranlarında Devrim BekleniyorBugün, 11:54Iberia Havayolları uçaklarında Starlink üzerinden yüksek hızlı internet hizmeti başladıIberia Havayolları uçaklarında Starlink üzerinden yüksek hızlı internet hizmeti başladıBugün, 11:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı