Yandex, doktorlar için yeni bir yapay zeka asistanı tanıttı

Yandex ekibi, sağlık kuruluşlarının işleyişini kolaylaştırmaya yönelik yeni bir yapay zeka (AI) asistanının testlerine başladı. Bu teknoloji, doktorları günlük sıkıcı ve zaman alan bürokratik işlerden kurtararak, muayene sürecinde temel odağın hastaya verilmesini sağlıyor. Projenin, tıp alanındaki dijital dönüşümü yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor. Ixbt.com haber bildiriyor.

Sistemin temel görevi, doktor ve hasta arasındaki iletişimi gerçek zamanlı olarak analiz ederek muayene tutanağını (protokolünü) otomatik olarak doldurmaktır. Yapay zeka, konuşma içerisinden şikayetleri, anamnezi, konulan teşhisi ve önerileri ayıklar. Veriler anonimleştirilerek belge taslağına aktarılır ve doktorun sadece hazır metni kontrol edip onaylaması yeterli olur.

İş verimliliği ve hızlı analiz

Geliştiriciler, bu asistanın belge yönetimine harcanan süreyi yüzde 40'a kadar azalttığını belirtiyor. Hazır protokol sadece 35 saniye içinde oluşturuluyor ve verilerin doğruluk oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu söyleniyor. Bu da doktorların her hastaya daha fazla zaman ayırmasına ve iş günündeki yorgunluğun azalmasına olanak tanıyor.

Yeni platform sadece sesi metne dönüştürmekle sınırlı değil, aynı zamanda iki önemli modül daha içeriyor:

Tıbbi bilgi tabanı üzerinden akıllı arama: Mevzuat belgelerini, bilimsel yayınları ve klinik önerileri birkaç saniye içinde bulup tedavi şemalarını karşılaştırır.

Hastanın elektronik tıbbi kartının analizi: Hastalık geçmişinin hızlıca gözden geçirilmesine ve göstergelerin dinamiğinin izlenmesine yardımcı olur.

ixbt.com'un haberine göre, yeni teknolojiyi ilk olarak nörologlar, pulmonologlar, terapistler ve pediatristler test etti. Sistem modüler bir yapıya sahip olup, bulut teknolojileri üzerinden veya veri güvenliğini sağlamak amacıyla doğrudan kliniğin kendi sunucularında (on-premises) çalıştırılabilir.

Teknolojik temel ve güvenlik

Proje, Yandex AI Studio platformundaki gelişmiş çalışmalara dayanıyor. Özellikle, ses tanıma için Yandex SpeechKit, metni analiz edip içeriği ayırmak için YandexGPT büyük dil modeli ve veri arama için Yandex Search API teknolojileri kullanıldı. Bu tür çözümler Özbekistan sağlık sistemi için de güncel olup, gelecekte yerel kliniklerde kuyrukların azaltılmasında ve hizmet kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynayabilir.

Proje şu anda pilot aşamasında olup, uygulama maliyeti her sağlık kuruluşu için bireysel olarak hesaplanıyor. Uzmanlara göre, yapay zekanın tıbba entegrasyonu sadece doktorların işini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda insan faktöründen kaynaklanan hataların önlenmesine de hizmet ediyor.