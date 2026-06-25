Kayıplar için mücadele eden kadın müebbet hapse mahkum edildi

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Kayıplar için mücadele eden kadın müebbet hapse mahkum edildi

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde zorla kaybetmeler meselesini gündeme getiren tanınmış aktivist ve doktor Mahrang Baloch, hayatının en ağır sınavlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Yıllardır kaybolan insanların akıbeti hakkında cevaplar arayan aktivist kadın, şimdi kendisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Pakistan Terörle Mücadele Mahkemesi, Mahrang Baloch ve bir diğer aktivist Sibghatullah Shah'ı terörizm, devlete karşı faaliyetler ve 2024 yılında Gwadar şehrindeki protestolar sırasında bir askerin ölümüyle ilgili davada suçlu buldu. Mahkeme onlara müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar ise tüm suçlamaları reddederek karara itiraz edeceklerini belirttiler.

33 yaşındaki Mahrang Baloch için kayıp insanlar konusu basit bir siyasi mesele değil. Babası Abdul Ghaffor Langove 2009 yılında kaybolmuş ve yaklaşık üç yıl sonra cesedi bulunmuştu. Aktivist, babasının ölümünün tüm hayatını etkilediğini ve onu insan hakları için mücadele etmeye ittiğini vurguladı.

Bir kadın, elinde Doktor Mahrang Baloch'un resminin olduğu bir pankart tutuyor.

Takip eden yıllarda, Belucistan'da kaybolan binlerce insanın akıbetine dikkat çekmeye çalıştı. Hak savunucuları ve aktivistlerin verilerine göre, son yirmi yılda binlerce etnik Beluç iz bırakmadan kayboldu. Hükümet ise bu iddiaları reddederek, bazı kişilerin silahlı gruplara katıldığını veya ülkeyi terk ettiğini savunuyor.

Mahrang Baloch, son on yıl içinde bu hareketin en tanınmış liderlerinden biri haline geldi. Yüzlerce kadının katıldığı yürüyüşler düzenledi, protestolara öncülük etti ve insan hakları konusunda uluslararası alanda tanındı. Hatta Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi ve BBC'nin "100 Kadın" listesinde yer aldı.

Aktivistin ailesi, yargılama sürecinin adil olmadığını belirtiyor. Kız kardeşi Nadia Baloch'un sözlerine göre, savunma tarafına yeterli imkan tanınmadı ve dava şeffaf bir şekilde yürütülmedi.

Siyah başörtülü bir kadının ağzı açık şekilde konuşurken yakın çekimi.

Hükümet, bu davanın siyasi değil, cezai nitelikte olduğunu vurguluyor. Ancak Mahrang Baloch'un destekçileri, bu kararı Belucistan'daki muhalif sesleri bastırmaya yönelik bir sonraki adım olarak değerlendiriyor.

Tutuklanmadan önce verdiği röportajlardan birinde Mahrang Baloch, hapse girebileceğini bildiğini ancak bunun kendisini korkutmadığını söylemişti. Yakınları ise aktivist kadının hala görüşlerinden ödün vermediğini ve mücadelenin devam edeceğini vurguluyor.

Mahrang BalochPakistanBelucistanGwadarBBC
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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