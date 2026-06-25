2026 Dünya Kupası Ateşi: Gol+Asist Tablosunda Kimler Lider?

ABD, Kanada ve Meksika sahalarında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın grup aşaması sona ermek üzere. Gol krallığı ve en üretken oyuncular arasındaki rekabet ise şimdiden kızışmış durumda ve gerçek bir savaşa dönüştü.

Şu ana kadar oynanan maçların sonuçlarına göre, turnuvanın "gol+asist" sistemindeki zirvesini üç yıldız paylaşıyor!

Lider üçlü: Tecrübeli Messi, süratli Vinicius ve korkutucu Undav

Dünya Kupası'nın en faydalı oyuncusu olmak için verilen mücadelede, şu an için 5 skor katkısı yapan üç oyuncu önde bulunuyor:

Lionel Messi (Arjantin): Milli takım kaptanı, yaşının sadece bir sayı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Leo sadece 2 maçta rakiplerinin ağlarını 5 kez sarsarak sadece gollerle listenin başına yerleşti.

Vinicius Junior (Brezilya): Beş kez dünya şampiyonu ekibin lideri, 2026 Dünya Kupası'na çok aktif bir başlangıç yaptı. O, 3 maçta 4 gol attı ve 1 asist yapmayı başardı.

Deniz Undav (Almanya): Bundesmannschaft forveti için turnuvanın gerçek keşfi denebilir. Undav sadece 2 maça çıkıp 3 gol ve 2 asist kaydetti. Verimlilik açısından korkutucu bir istatistik!

2026 Dünya Kupası: En Üretken Oyuncular Tablosu

Liderlerin ensesinde olan ve hesabında 4 skor katkısı bulunan yıldızlar da oldukça fazla. Mevcut durum şu şekilde:

Futbolcu Milli Takım Gol Asist Toplam Puan (Gol+Asist) Lionel Messi Arjantin 5 0 5 Vinicius Junior Brezilya 4 1 5 Deniz Undav Almanya 3 2 5 Kylian Mbappe Fransa 4 0 4 Erling Haaland Norveç 4 0 4 Alexander Isak İsveç 1 3 4 Yoan Manzambi İsviçre 3 1 4

Kritik an yaklaşıyor: Dünya Kupası'nın grup aşaması sona ermek üzere. En heyecanlı ve amansız mücadeleler, ayrıca "Altın Ayakkabı" ve turnuvanın en iyi oyuncusu adaylığı için asıl savaş henüz önümüzde — eleme turlarında devam edecek!