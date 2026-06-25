Arsenal, İngiltere şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Piero Hincapie transferini tamamladı

·24·Spor
Arsenal, İngiltere şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Piero Hincapie transferini tamamladı

Londra ekibi Arsenal, geçtiğimiz sezon takımın İngiltere Premier League şampiyonluğunda kritik rol oynayan savunmacı Piero Hincapie'nin transferini tamamen gerçekleştirdi. Ekvadorlu futbolcu Bayer Leverkusen'den kiralık olarak gelmişti ancak sergilediği güvenilir performans, yönetimi satın alma opsiyonunu kullanmaya zorladı. Bu bilgiyi Goal.com aktardı.

Goal.com'un haberine göre, teknik direktör Mikel Arteta, savunma hattının temel taşı haline gelen 24 yaşındaki futbolcu ile 2031 yazına kadar sürecek beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer bedeli 34,5 milyon sterlin olarak belirlenirken, buna ek olarak çeşitli bonuslar da öngörüldü.

Şampiyonluk sezonunun ana kahramanı

Piero Hincapie, 2025-26 sezonu boyunca tüm kulvarlarda 39 maça çıkarak çok yönlülüğü ve soğukkanlılığıyla dikkat çekti. Onun katkılarıyla Arsenal, son üç sezonun Premier League'de en az gol yiyen takımı oldu. Futbolcu sadece savunmada değil, hücumda da aktif rol alarak Şubat ayındaki Wolverhampton maçında kritik bir gole imza attı.

Ekvadorlu savunmacının Londra'daki ilk maçı, Şampiyonlar Ligi kapsamında Athletic Club'a karşı oynanan (2:0) karşılaşmada gerçekleşmişti. Ardından takımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Taraftarlar da onun emeğini takdir ederek, Şubat ve Nisan aylarında onu "Arsenal'in en iyi oyuncusu" olarak seçti.

Leverkusen'den Londra'ya uzanan başarı yolu

Hincapie, Avrupa'ya gelmeden önce Arjantin'in Talleres kulübünde forma giymişti ancak yıldızı asıl Bayer Leverkusen formasıyla parladı. Xabi Alonso yönetiminde Almanya Bundesliga'da namağlup şampiyonluğa ulaşan oyuncu, toplam 166 maça çıktı. Almanya'daki kazanma alışkanlığı, İngiliz futboluna hızla adapte olmasına yardımcı oldu.

Arsenal yönetimi, bu transferi kulübün uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak görüyor. Mikel Arteta, takımı sadece mevcut şampiyon değil, gelecekte de istikrarlı zaferler kazanan bir "hanedanlığa" dönüştürmeyi hedefliyor. Hincapie gibi deneyimli ve genç yetenekler bu planın merkezinde yer alıyor.

Şu an itibarıyla transfere dair tüm resmi işlemler tamamlandı ve futbolcu, yeni sezona hazırlıklarını şampiyon unvanıyla sürdürecek. Bu transferin, Arsenal savunma hattının önümüzdeki birkaç yıl boyunca güçlü kalmasını sağlaması bekleniyor.

ArsenalPiero HincapiePremier LeagueTransferlerMikel Arteta
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jose Mourinho Real Madrid'deki yıldız kadro temizliği haberlerine yanıt verdiJose Mourinho Real Madrid'deki yıldız kadro temizliği haberlerine yanıt verdiBugün, 20:13Cole Palmer 2026 Dünya Kupası kadrosu dışında kalmasıyla ilgili konuştuCole Palmer 2026 Dünya Kupası kadrosu dışında kalmasıyla ilgili konuştuBugün, 20:10Alisher Nikimbayev Özbekistan'ın Play-off Şansını DeğerlendirdiAlisher Nikimbayev Özbekistan'ın Play-off Şansını DeğerlendirdiBugün, 19:36Dayot Upamecano Erling Haaland'ı Durdurmanın Sırlarını PaylaştıDayot Upamecano Erling Haaland'ı Durdurmanın Sırlarını PaylaştıBugün, 18:56Portekizli Futbolcular Özbekistan Maçını Yeniden İzledi (Video)Portekizli Futbolcular Özbekistan Maçını Yeniden İzledi (Video)Bugün, 18:32Antonio Conte İtalya Milli Takımı'nın başına yeniden dönüyorAntonio Conte İtalya Milli Takımı'nın başına yeniden dönüyorBugün, 17:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı