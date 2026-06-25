Arsenal, İngiltere şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Piero Hincapie transferini tamamladı

Londra ekibi Arsenal, geçtiğimiz sezon takımın İngiltere Premier League şampiyonluğunda kritik rol oynayan savunmacı Piero Hincapie'nin transferini tamamen gerçekleştirdi. Ekvadorlu futbolcu Bayer Leverkusen'den kiralık olarak gelmişti ancak sergilediği güvenilir performans, yönetimi satın alma opsiyonunu kullanmaya zorladı. Bu bilgiyi Goal.com aktardı.

Goal.com'un haberine göre, teknik direktör Mikel Arteta, savunma hattının temel taşı haline gelen 24 yaşındaki futbolcu ile 2031 yazına kadar sürecek beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer bedeli 34,5 milyon sterlin olarak belirlenirken, buna ek olarak çeşitli bonuslar da öngörüldü.

Şampiyonluk sezonunun ana kahramanı

Piero Hincapie, 2025-26 sezonu boyunca tüm kulvarlarda 39 maça çıkarak çok yönlülüğü ve soğukkanlılığıyla dikkat çekti. Onun katkılarıyla Arsenal, son üç sezonun Premier League'de en az gol yiyen takımı oldu. Futbolcu sadece savunmada değil, hücumda da aktif rol alarak Şubat ayındaki Wolverhampton maçında kritik bir gole imza attı.

Ekvadorlu savunmacının Londra'daki ilk maçı, Şampiyonlar Ligi kapsamında Athletic Club'a karşı oynanan (2:0) karşılaşmada gerçekleşmişti. Ardından takımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Taraftarlar da onun emeğini takdir ederek, Şubat ve Nisan aylarında onu "Arsenal'in en iyi oyuncusu" olarak seçti.

Leverkusen'den Londra'ya uzanan başarı yolu

Hincapie, Avrupa'ya gelmeden önce Arjantin'in Talleres kulübünde forma giymişti ancak yıldızı asıl Bayer Leverkusen formasıyla parladı. Xabi Alonso yönetiminde Almanya Bundesliga'da namağlup şampiyonluğa ulaşan oyuncu, toplam 166 maça çıktı. Almanya'daki kazanma alışkanlığı, İngiliz futboluna hızla adapte olmasına yardımcı oldu.

Arsenal yönetimi, bu transferi kulübün uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak görüyor. Mikel Arteta, takımı sadece mevcut şampiyon değil, gelecekte de istikrarlı zaferler kazanan bir "hanedanlığa" dönüştürmeyi hedefliyor. Hincapie gibi deneyimli ve genç yetenekler bu planın merkezinde yer alıyor.

Şu an itibarıyla transfere dair tüm resmi işlemler tamamlandı ve futbolcu, yeni sezona hazırlıklarını şampiyon unvanıyla sürdürecek. Bu transferin, Arsenal savunma hattının önümüzdeki birkaç yıl boyunca güçlü kalmasını sağlaması bekleniyor.